GB-La vice-Première ministre Angela Rayner démissionne

La vice-Première ministre britannique Angela Rayner a annoncé sa démission vendredi après avoir reconnu avoir sous-payé des impôts fonciers liés à une nouvelle maison, ce qui constitue un nouveau coup dur pour le Premier ministre Keir Starmer.

Âgée de 45 ans, Angela Rayner devient le huitième membre du gouvernement à quitter l’équipe gouvernementale, et ce départ pourrait être le plus préjudiciable pour Keir Starmer qui avait offert son soutien total à sa vice-Première ministre lorsqu’elle avait été accusée pour la première fois d’avoir tenté délibérément d’éviter de payer le taux d’imposition correct.

"Je regrette profondément de ne pas avoir sollicité de conseils fiscaux spécialisés supplémentaires (...) J'assume l'entière responsabilité de cette erreur", a écrit Angela Rayner dans sa lettre adressée à Keir Starmer.

Le Premier ministre a répondu en exprimant sa grande tristesse face à la manière dont s'est achevé le mandat de Angela Rayner au gouvernement, tout en estimant qu'elle avait pris la bonne décision.

Le départ d'Angela Rayner est particulièrement dommageable pour Keir Starmer, qui tente de restaurer son autorité et l'image de son parti. Angela Rayner, issue de la classe ouvrière, constituait un lien entre les ailes gauche et centriste du Parti travailliste et jouissait d’une popularité plus large que celle de Keir Starmer.

Avec huit départs de ministres, dont cinq liés à des fautes, Keir Starmer a connu le plus grand nombre de démissions ministérielles, hors remaniements, pour un Premier ministre en début de mandat depuis au moins 1979.

Le remaniement gouvernemental qui se profile avec le départ d'Angela Rayner intervient à un moment délicat, alors que la ministre des Finances Rachel Reeves est sous pression avant la présentation en novembre du prochain budget annuel.

Selon BBC News, Rachel Reeves devrait conserver son poste si un vaste remaniement devait avoir lieu.

