France: Le gouvernement annonce une hausse de 1,6% du smic, les syndicats ne désarment pas

information fournie par Reuters • 09/11/2026 à 14:02

Débat sur l'avenir du système d'orientation vers l'enseignement supérieur à l'Assemblée nationale à Paris

Le gouvernement français a annoncé lundi une hausse de 1,6% du salaire minimum ‌au 1er décembre prochain, ainsi porté à 1.502 euros mensuels net, première d'une série de mesures censées répondre aux revendications sociales qui s'expriment dans la rue depuis la ​mi-septembre.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui a pris la parole à l'issue d'une "conférence sociale" à Matignon avec les représentants du patronat et des syndicats du secteur privé, a concédé que cette augmentation, attendue par les syndicats, n'était qu'une réponse partielle.

"La revalorisation du smic ne suffit pas mais elle a un intérêt majeur, elle lance un cycle ​de discussions sur les augmentations de salaires", a déclaré le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse aux côtés des ministres concernés.

Sébastien Lecornu, qui a la main sur le smic et le point d'indice de la ​fonction publique (l'unité de référence pour le calcul du salaire de base), souhaite que les ⁠mesures annoncées aient un effet d'entraînement sur les négociations salariales en cours (négociations annuelles obligatoires, NAO) au sein des entreprises et dans les branches professionnelles.

Dans cette ‌perspective, le Premier ministre a promis un "chantier de réforme des allègements généraux". "Les organisations patronales nous attendent pour faire en sorte que le coût du travail n'augmente pas et que la compétitivité des entreprises soit au rendez-vous", a-t-il dit sans plus de précisions.

La hausse annoncée ​du salaire minimum interprofessionnel de croissance (smic), qui cumule revalorisation automatique anticipée ‌au 1er décembre (théoriquement au 1er janvier en fonction de l'inflation hors tabac) et "coup de pouce" gouvernemental, est nettement en ⁠deçà des attentes syndicales.

La CFDT réclamait une augmentation de 100 euros net, la CGT une hausse de 10%, soit environ 150 euros net.

Le smic mensuel est actuellement de 1477,93 net par mois, il sera donc revalorisé de 23,65 euros. "Au cours de l'année 2026, le smic aura augmenté de 5,3%, c'est considérable", a plaidé le ministre du ⁠Travail, Jean-Pierre Farandou, précisant qu'un comité ‌de suivi global des salaires serait réuni prochainement.

"5 BALLES ET MÊME PAS UN MARS"

C'est la première fois que le smic est revalorisé ⁠depuis la hausse de 0,6% décidée en 2012 sous le mandat de François Hollande.

"Dans un moment où le pays semble fracturé, le devoir du gouvernement est de trouver ‌des solutions", a souligné Sébastien Lecornu, s'engageant à la "sincérité" dans un "contexte électoral où les promesses vont bon train".

Le chef du gouvernement ne dispose pas ⁠de majorité à l'Assemblée nationale pour faire adopter le projet de loi de finances pour 2027, en cours d'examen ⁠au Parlement, ni de marges de manoeuvre ‌financières pour satisfaire les revendications.

Il a toutefois promis lundi une série de mesures pour le pouvoir d'achat sous forme d'amendements au PLF "en matière de libération des plafonds pour ​les heures supplémentaires", de "défiscalisation de primes de partage de la valeur", de "primes en matière d'énergie". ‌Le ministre de l'Economie, Roland Lescure, a indiqué que le gouvernement proposerait ainsi la prorogation de la prime carburant en 2027.

La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, a regretté une revalorisation du ​smic "insuffisante" pour avoir "un véritable effet électrochoc" à même de "dynamiser les négociations salariales." "Hors de question que le coup de pouce qui est annoncé soit grignoté par l'évolution des chiffres, notamment de l'inflation", a-t-elle dit à la presse.

Pour Sophie Binet, secrétaire général de la CGT, le gouvernement n'accorde "que des miettes".

"Il nous a annoncé 23 euros d'augmentation ⁠du smic au 1er décembre alors que nous savons qu'a priori le smic devrait automatiquement augmenter de 18 euros au 1er janvier. Le gouvernement nous annonce donc un coup de pouce de 5 euros. Cinq euros, (...) c'est 5 balles et même pas un Mars", a-t-elle lancé en référence à une boutade des années 1990.

Avant d'asséner : "Le gouvernement déroule le tapis rouge à la cupidité patronale."

L'intersyndicale devait se réunir à la suite de la conférence de Matignon pour décider de la suite du mouvement qui ne faiblit pas depuis son lancement à la mi-septembre par les lycéens.

Une intersyndicale (CGT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC, FAFP) appelle d'ores et déjà à une grève dans la fonction publique ​le 17 novembre pour des revalorisations salariales.

(Bureau de Paris)