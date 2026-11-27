information fournie par Reuters • 27/11/2026 à 13:36

Le président du gouvernement Pedro Sanchez brigue un nouveau mandat lors des élections anticipées de dimanche en Espagne où les électeurs pourraient mettre fin à huit années de gouvernement de gauche.

Voici les principales propositions des trois principaux partis - les socialistes du PSOE, formation de centre gauche de Pedro Sanchez, le Parti populaire (PP, conservateur) et Vox (extrême droite) – sur les thèmes qui dominent la campagne.

LOGEMENT

L'envolée des prix de l'immobilier et des loyers a provoqué une crise de l'accessibilité au logement. L'expulsion d'une locataire âgée en septembre a déclenché des manifestations à travers le pays, poussant Pedro Sanchez à convoquer des élections.

PARTI SOCIALISTE OUVRIER ESPAGNOL (PSOE, socialiste)

* Construire 100.000 logements sociaux abordables et mobiliser les terrains publics pour la construction de logements à prix abordable.

* Accorder des prêts sans intérêt pouvant atteindre 50.000 euros aux primo-accédants et suspendre les expulsions de locataires vulnérables.

PARTI POPULAIRE, (PP, conservateur)

* Construire un million de logements et adopter une nouvelle loi pour mobiliser les terrains publics et privés destinés à la construction.

* Accorder des garanties hypothécaires aux primo-accédants et abroger la loi sur le logement récemment adoptée, qui encadre les loyers.

VOX (extrême droite)

* Réformer la législation foncière afin de stimuler la construction.

* Accorder aux Espagnols un accès prioritaire au logement, instaurer des avantages fiscaux pour les primo-accédants et expulser les squatteurs sous 24 heures.

IMMIGRATION

L'approche favorable à l'immigration du gouvernement en place contraste avec les appels de l'opposition à un renforcement des contrôles aux frontières, notamment après le passage massif de migrants vers l'enclave nord-africaine de Ceuta en juillet.

PSOE

* Élargir les voies légales permettant de vivre et travailler en Espagne.

* Investir 500 millions d'euros dans les programmes d'intégration des immigrés et d'accès à la citoyenneté, renforcer le droit d'asile et lutter contre les crimes de haine.

PP

* Fixer des quotas annuels de visas de travail en fonction des pénuries de main-d'oeuvre.

* Interdire les programmes de régularisation massive, durcir les règles d'asile et les expulsions, accélérer les retours, y compris vers des pays tiers.

VOX

* Renforcer les contrôles aux frontières et durcir les conditions d'obtention des permis de séjour.

* Mettre fin aux programmes de régularisation massive, supprimer les prestations publiques pour les migrants en situation irrégulière et expulser les étrangers condamnés.

POLITIQUE BUDGÉTAIRE

Les ménages sont confrontés à un coût de la vie élevé et à la hausse des prix du logement. Le PSOE a combiné mesures de soutien ciblées et taxes exceptionnelles sur les banques et les groupes énergétiques, tandis que le PP et Vox privilégient des baisses d'impôts généralisées.

PSOE

* Maintenir l'exonération fiscale pour les ménages à faibles revenus et instaurer de nouvelles taxes sur les grandes entreprises technologiques ainsi que sur les voyages de luxe à forte empreinte carbone.

* Instaurer un impôt minimum mondial sur les grandes fortunes et renforcer la coopération fiscale internationale.

PP

* Réduire l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu pour les ménages à revenus faibles et intermédiaires, indexer les tranches d'imposition sur l'inflation et exonérer de TVA les travailleurs indépendants gagnant moins de 85.000 euros par an.

VOX

* Réduire les impôts sur le revenu, les sociétés et l'énergie, avec des allègements supplémentaires pour les familles.

CLIMAT ET ÉNERGIE

Les partis affichent de profondes divergences sur la transition écologique, l'énergie nucléaire et la rareté de l'eau liée au changement climatique. Le débat intervient dans un contexte de multiplication des incendies de forêt, de températures maritimes records et d'attention accrue portée aux centres de données.

PSOE

* Maintenir la sortie progressive du nucléaire d'ici 2035 et porter à 81% d'ici 2030 la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité, tout en imposant aux centres de données d'utiliser de l'énergie renouvelable.

* Renforcer la résilience aux sécheresses et aux inondations grâce au dessalement, à la réutilisation de l'eau et à la modernisation de l'irrigation.

PP

* Prolonger la durée de vie des centrales nucléaires existantes et abandonner les nouvelles règles visant les centres de données.

* Investir dans les infrastructures hydrauliques, le dessalement et la modernisation de l'irrigation dans le cadre d'un pacte national sur l'eau.

VOX

* Annuler le programme de fermeture des centrales nucléaires, construire de nouveaux réacteurs sur les sites nucléaires existants et limiter les grands projets solaires et éoliens.

* Relier les bassins fluviaux, moderniser l'irrigation et développer les infrastructures hydrauliques dans le cadre d'un pacte national sur l'eau.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Même si les affaires internationales ont moins retenu l'attention que les questions intérieures, les partis divergent sur le multilatéralisme et les relations avec des voisins clés, notamment le Royaume-Uni, le Maroc et l'Algérie.

PSOE

* Mettre pleinement en oeuvre l'accord sur Gibraltar tout en maintenant la position de Madrid sur la souveraineté.

* Poursuivre la coopération avec le Maroc sur la base de relations de bon voisinage et du dialogue.

PP

* Réexaminer l'accord sur Gibraltar afin de défendre la souveraineté de l'Espagne.

* Mener une politique plus équilibrée à l'égard du Maroc et de l'Algérie.

VOX

* Rétablir la souveraineté espagnole sur Gibraltar par des pressions internationales.

* Imposer des sanctions au Maroc et suspendre les accords internationaux avec Rabat jusqu'à ce que le royaume respecte les frontières et la souveraineté de l'Espagne.

ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES ET DROITS DES FEMMES

Les partis proposent des approches très différentes concernant les droits des femmes, les violences fondées sur le genre ainsi que les droits liés à l'avortement ou à la transidentité.

PSOE

* Inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution.

* Renforcer les mesures contre les violences de genre, abolir la prostitution et renforcer les droits des personnes LGBTI+ et transgenres.

PP

* Adopter une loi prenant en compte les enfants à naître dans les critères d'accès aux prestations familiales.

* Renforcer les moyens de la police, de la justice et des services d'aide aux victimes pour lutter contre les violences de genre et modifier l'actuelle loi sur les personnes transgenres.

VOX

* Défendre le "droit à la vie" et protéger l'objection de conscience face à l'avortement.

* Renforcer les moyens policiers, judiciaires et les services d'accompagnement des victimes de violences et d'agressions sexuelles, tout en défendant le sport féminin fondé sur le sexe biologique.

(Emma Pinedo, Mireia Merino et Meriem Tourabi, version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)