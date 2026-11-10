information fournie par Boursorama avec LabSense • 10/11/2026 à 08:30

Droits de succession : quelles solutions pour éviter à ses enfants de les payer ? / iStock.com - Stadtratte

Régler les droits de succession de son vivant, une possibilité ?

La succession est composée du patrimoine immobilier du défunt, de ses comptes bancaires et autres contrats financiers. La succession est partagée selon les souhaits émis par le défunt dans son testament ou, sans testament, selon ce que dit la loi. Les droits de succession sont des impôts dus par les héritiers. Ils sont calculés sur la valeur de celle-ci à laquelle sont soustraits les dettes et autres frais (funérailles…). Chaque héritier bénéficie d’un abattement fiscal sur la part dont il hérite. Pour chaque enfant, l’abattement est de 100 000 €. Mais peut-on payer les droits de succession de son vivant pour éviter une charge financière supplémentaire à ses héritiers ? La réponse est non. Les droits de succession étant calculés sur la valeur du patrimoine de la personne au moment de son décès, on ne peut pas anticiper leur montant. Cependant, il existe d’autres solutions.

Donations, assurance-vie… : comment aider ses héritiers ?

Pour anticiper le moment où vos héritiers devront payer des droits de succession ou pour réduire le montant de ces derniers, vous avez la possibilité de faire des donations (argent, bien immobilier…). Il existe plusieurs types de donations : la donation simple ; la donation-partage ; la donation avec réserve d’usufruit ; la donation en pleine propriété. Les donations réduisent la valeur du patrimoine et, en conséquence, le montant des droits de succession. Lors d’une donation, le donateur peut prendre à sa charge les droits de donation, sans que ce paiement soit taxé comme une donation supplémentaire. Vous pouvez aussi souscrire un contrat d’assurance-vie en désignant un ou plusieurs bénéficiaires de votre choix. L’assurance-vie est synonyme de fiscalité avantageuse et de transmission en dehors de la succession. C’est un dispositif intéressant. Un autre choix s’offre à vous, opter pour le démembrement de propriété en divisant la propriété d’un bien entre deux droits (usufruit et nue-propriété). Cela réduit la base taxable, ce qui est avantageux pour les héritiers.

Droits de succession et exonérations : que faut-il savoir ?

Dans certains cas, les héritiers sont exonérés de droits de succession et même dispensés de déclaration de succession. C’est notamment le cas pour les enfants et petits-enfants lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 €. C’est également le cas lorsqu’ils n’ont eu "que" des dons manuels ou des donations (déclarés ou enregistrés).. Sans déclaration à déposer, il n’y a pas de droits de succession à régler. Le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont également exonérés des droits de succession. Si vous êtes le frère ou la sœur du défunt, vous êtes exonéré des droits de succession si, au moment de son décès, vous remplissez ces trois conditions : Vous avez été domicilié sans interruption avec votre frère/sœur durant les 5 années précédant son décès ; Vous êtes veuf, célibataire, divorcé ou séparé de corps ; Vous êtes âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité qui vous empêche de travailler. Il existe aussi des exonérations liées à la situation du défunt (victime de guerre, d’un acte terroriste…) et d’autres liées à la nature des biens transmis.