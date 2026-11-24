Dons familiaux : le Sénat veut alléger la fiscalité en 2027 pour provoquer un « un choc de transmission »

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 24/11/2026 à 16:14

Le Sénat veut alléger la fiscalité des donations familiales. (illustration) (Tama66 /Pixabay )

Donner de l'argent à ses enfants pourrait coûter moins cher en 2027. Comme le rapporte Public Sénat , les sénateurs ont adopté l'article 4 du projet de loi de finances. Aujourd'hui, les dons familiaux de sommes d'argent peuvent être exonérés d'impôt jusqu'à 31 865 euros, sous certaines conditions et tous les quinze ans. Cette limite passerait à 50 000 euros.

Le texte prévoit ensuite un abaissement du taux d'imposition à 6 % jusqu'à 100 000 euros. Les bénéficiaires doivent être les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ou à défaut les neveux et nièces, ou, par représentation, un petit-neveu ou une petite-nièce. Ils doivent être âgés d'au moins 18 ans.

La commission prolonge le dispositif jusqu'à fin 2027

Le dispositif devait durer six mois, du 1er janvier au 30 juin 2027. La commission des finances l'a prolongé pour toute l'année. Elle veut créer « un choc de transmission », a justifié la rapporteure générale Christine Lavarde, pour augmenter les recettes fiscales.

La commission a aussi fixé une limite. Un même bénéficiaire pourrait profiter du taux de 6 % dans la limite de 200 000 euros, tous donateurs confondus.

La gauche dénonce un « soutien à la reproduction sociale »

La gauche a demandé sans succès la suppression de l'article. « Ce n'est pas la mobilité sociale que vous encouragez, c'est le fait d'être bien né », a dénoncé le sénateur Grégory Blanc (Place Public).

À droite, le sénateur Olivier Paccaud a répondu qu'un don de 50 000 euros ne correspondait « pas à une grande fortune ». « Pour nous, pouvoir transmettre à ses enfants, c'est important », a-t-il ajouté. Le ministre des Comptes publics David Amiel a rappelé qu'une mesure proche, appliquée en 2004-2005, avait entraîné une hausse de près de 50 % des recettes fiscales liées aux donations.