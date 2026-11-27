Divorce : l'indemnité d'occupation, un loyer qui ne dit pas son nom

information fournie par Mingzi • 27/11/2026 à 08:33

Crédit photo : 123RF

Pendant plus de six ans, son ex-mari a vécu seul dans la maison qu'ils possédaient à deux. À la vente, il lui a versé 115.500 euros. Comment cette somme doit-elle être imposée ? La justice a tranché.

Une séparation, c'est rarement simple. Quand le couple est propriétaire de son logement, les questions s'enchaînent : qui reste, qui part, et que reçoit celui qui s'en va ? Dans un arrêt du 15 juillet 2026, la cour administrative d'appel de Marseille éclaire un point souvent oublié : la fiscalité de l'« indemnité d'occupation ».

Une maison à deux, un seul occupant

L'histoire commence en 2014. Un couple possède en indivision une maison : chacun en détient une part. À la séparation, la juge aux affaires familiales attribue au mari la jouissance du logement et des meubles. Mais pas gratuitement : le jugement de divorce fixe une indemnité de 1.500 euros par mois, due à compter de 2014.

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Rien d'inhabituel : le Code civil prévoit que le copropriétaire qui profite seul d'un bien commun dédommage l'autre. Après la vente de la maison, l'ex-mari règle le tout en une fois : 115.500 euros, versés en juillet 2020.

Loyer ou location meublée ?

L'ex-épouse déclare d'abord cette somme comme un revenu foncier, la catégorie des loyers. Puis elle se ravise : la maison étant meublée, il s'agirait selon elle d'une location meublée, imposée selon des règles souvent plus avantageuses. Elle soutient aussi que la somme aurait dû être imposée au fil des années, et non en bloc en 2020. Elle ne reconnaît devoir l'impôt que sur 9.000 euros, soit six mois d'indemnité.

Une indemnité qui remplace un revenu

Ni l'administration fiscale, ni le tribunal administratif, ni la cour ne lui donnent raison. L'ex-mari n'était pas un locataire : il vivait dans une maison qui lui appartenait aussi. L'indemnité ne paie donc pas l'occupation du logement. Elle compense le fait que son ex-épouse a été privée de son bien et des revenus qu'il aurait pu lui rapporter.

Autrement dit, l'indemnité remplace le loyer que la maison aurait pu produire, et elle en prend la nature. C'est un revenu foncier, meubles ou pas.

Imposée l'année où on la touche

Deuxième leçon : un revenu est imposé l'année où il est encaissé. Reçue en 2020, l'indemnité relevait de l'impôt 2020, même si elle couvrait plus de six ans d'occupation. Les règles propres aux entreprises, qui rattachent un revenu à la période où il est acquis, ne jouent pas ici.

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Dernier argument écarté : les commentaires officiels de l'administration fiscale, dont elle se prévalait. Cette garantie ne protège que contre un redressement. Or ici, l'impôt découlait de sa propre déclaration.

Ce qu'il faut retenir

L'indemnité d'occupation versée par un ex-conjoint est un revenu foncier, même si le logement est meublé.

Elle est imposée l'année de son versement : une somme qui couvre plusieurs années peut alourdir la facture fiscale d'une seule. Mieux vaut en parler à son notaire ou à un conseiller avant de solder les comptes.

La doctrine fiscale protège contre un redressement, pas contre ses propres choix déclaratifs.

Une leçon à garder en tête : lors d'un divorce, le volet fiscal mérite autant d'attention que le partage lui-même.

Source : Cour de cassation - 8 novembre 2026 - Pourvoi n° 24-21.855