Des entreprises de la "cleantech" appellent l'UE à préserver le Fonds pour la compétitivité

information fournie par Reuters • 23/11/2026 à 10:18

Conférence « Forum sur l'élargissement de l'UE : Une Europe plus large, une Europe plus forte » à Bruxelles

PARIS, 23 novembre (Reuters) - Plus de ‌75 entreprises européennes et organisations professionnelles des technologies ​propres et de l'énergie mettent en garde lundi l'Union européenne contre des coupes dans le Fonds européen ​pour la compétitivité dans le cadre du futur budget 2028-2034.

Les ​dirigeants des Vingt-Sept se réunissent ⁠jeudi et vendredi à Bruxelles pour débattre ‌du budget pluriannuel de l'UE sur la base d'une proposition soumise samedi par le ​président du Conseil ‌européen, Antonio Costa.

Les réductions proposées établiraient ⁠le budget global sur sept ans à 1.582 milliards d'euros, soit une baisse de 40 milliards d'euros ⁠par rapport ‌à la précédente proposition présentée par la ⁠présidence irlandaise en octobre, et de 180,6 ‌milliards d'euros par rapport à la proposition ⁠initiale de la Commission européenne.

Le Fonds européen ⁠pour la ‌compétitivité serait ramené à 356 milliards d'euros après une ​réduction de 10%.

Les ‌signataires de la lettre ouverte, dont le groupe énergétique français EDF, PowerCo, ​le fabricant allemand de cellules de batteries pour véhicules électriques, et de nombreuses startups, ⁠demandent une augmentation de 26,6 milliards d'euros, comme le propose le Parlement européen, afin de favoriser la décarbonation et la transition vers des énergies propres.

(Reportage Philip Blenkinsop; version française Sophie Louet, édité par ​Benoit Van Overstraeten)