Conférence « Forum sur l'élargissement de l'UE : Une Europe plus large, une Europe plus forte » à Bruxelles
PARIS, 23 novembre (Reuters) - Plus de 75 entreprises européennes et organisations professionnelles des technologies propres et de l'énergie mettent en garde lundi l'Union européenne contre des coupes dans le Fonds européen pour la compétitivité dans le cadre du futur budget 2028-2034.
Les dirigeants des Vingt-Sept se réunissent jeudi et vendredi à Bruxelles pour débattre du budget pluriannuel de l'UE sur la base d'une proposition soumise samedi par le président du Conseil européen, Antonio Costa.
Les réductions proposées établiraient le budget global sur sept ans à 1.582 milliards d'euros, soit une baisse de 40 milliards d'euros par rapport à la précédente proposition présentée par la présidence irlandaise en octobre, et de 180,6 milliards d'euros par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne.
Le Fonds européen pour la compétitivité serait ramené à 356 milliards d'euros après une réduction de 10%.
Les signataires de la lettre ouverte, dont le groupe énergétique français EDF, PowerCo, le fabricant allemand de cellules de batteries pour véhicules électriques, et de nombreuses startups, demandent une augmentation de 26,6 milliards d'euros, comme le propose le Parlement européen, afin de favoriser la décarbonation et la transition vers des énergies propres.
(Reportage Philip Blenkinsop; version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)
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