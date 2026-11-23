Belgique: Les négociations budgétaires au point mort, De Wever plaide pour un accord d'ici au 31/12

information fournie par Reuters • 23/11/2026 à 14:01

Le Premier ministre belge, Bart De Wever, informe le roi Philippe de Belgique de l'état d'avancement des négociations budgétaires à Bruxelles, suite à la crise politique.

23 novembre (Reuters) - La Belgique restait lundi ‌en quête d'un budget pour 2027, les négociations entre partis de la ​coalition gouvernementale étant au point mort, a fait savoir le Palais à la suite d'une entrevue entre le roi et le Premier ministre ​Bart De Wever.

"Le Premier ministre a indiqué qu'aucune avancée décisive n'avait encore permis de dégager ​un accord, mais qu'il souhaitait poursuivre ⁠les discussions", peut-on lire dans un communiqué.

"Tout en regrettant l'absence de ‌progrès significatifs, le Roi a encouragé le Premier ministre à persévérer afin de parvenir à un accord dans ​les meilleurs délais", est-il ‌précisé.

La RTBF et VRT News ont rapporté par la ⁠suite que Bart De Wever allait convoquer les présidents des partis de la majorité afin d'examiner les moyens de parvenir à une solution ⁠d'ici au 31 ‌décembre.

En l'absence d'accord, l'Etat fonctionnera à partir du 1er ⁠janvier prochain sous le régime des "douzièmes provisoires" - c'est-à-dire l'autorisation de dépenser ‌mensuellement un douzième du budget précédent.

Bart De Wever, en ⁠poste depuis février 2025, plaide depuis des mois pour ⁠des coupes budgétaires ‌et des hausses d'impôts de l'ordre de 10 milliards d'euros.

Le parti nationaliste ​flamand Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) du Premier ‌ministre et le parti libéral francophone Mouvement réformateur (MR) souhaitent réduire les dépenses de santé, tandis ​que deux partenaires, les socialistes flamands de Vooruit et les centristes francophones du parti Les Engagés, réclament une plus grande contribution ⁠des hauts revenus aux efforts budgétaires.

Le gouvernement compte au total cinq partis, le chrétiens-démocrates du CD&V, pendants flamands des Engagés, complétant la coalition "Arizona" - les quatre couleurs des partis (jaune, orange, rouge et bleu) rappelant le drapeau de cet Etat américain.

(Reportage Bart Meijer, version française Sophie Louet, édité ​par Benoit Van Overstraeten)