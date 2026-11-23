Le Premier ministre belge, Bart De Wever, informe le roi Philippe de Belgique de l'état d'avancement des négociations budgétaires à Bruxelles, suite à la crise politique.
23 novembre (Reuters) - La Belgique restait lundi en quête d'un budget pour 2027, les négociations entre partis de la coalition gouvernementale étant au point mort, a fait savoir le Palais à la suite d'une entrevue entre le roi et le Premier ministre Bart De Wever.
"Le Premier ministre a indiqué qu'aucune avancée décisive n'avait encore permis de dégager un accord, mais qu'il souhaitait poursuivre les discussions", peut-on lire dans un communiqué.
"Tout en regrettant l'absence de progrès significatifs, le Roi a encouragé le Premier ministre à persévérer afin de parvenir à un accord dans les meilleurs délais", est-il précisé.
La RTBF et VRT News ont rapporté par la suite que Bart De Wever allait convoquer les présidents des partis de la majorité afin d'examiner les moyens de parvenir à une solution d'ici au 31 décembre.
En l'absence d'accord, l'Etat fonctionnera à partir du 1er janvier prochain sous le régime des "douzièmes provisoires" - c'est-à-dire l'autorisation de dépenser mensuellement un douzième du budget précédent.
Bart De Wever, en poste depuis février 2025, plaide depuis des mois pour des coupes budgétaires et des hausses d'impôts de l'ordre de 10 milliards d'euros.
Le parti nationaliste flamand Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) du Premier ministre et le parti libéral francophone Mouvement réformateur (MR) souhaitent réduire les dépenses de santé, tandis que deux partenaires, les socialistes flamands de Vooruit et les centristes francophones du parti Les Engagés, réclament une plus grande contribution des hauts revenus aux efforts budgétaires.
Le gouvernement compte au total cinq partis, le chrétiens-démocrates du CD&V, pendants flamands des Engagés, complétant la coalition "Arizona" - les quatre couleurs des partis (jaune, orange, rouge et bleu) rappelant le drapeau de cet Etat américain.
(Reportage Bart Meijer, version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)
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