Sécheresse : le récupérateur d'eau de pluie va-t-il devenir un équipement indispensable ?

Récupérer l'eau de pluie va devenir un axe stratégique pour anticiper les épisodes de sécheresse en France (Crédits: Adobe Stock)

Face à la multiplication des sécheresses ces dernières années, aux restrictions d'eau de plus en plus fréquentes et à la hausse du prix de l'eau potable, le récupérateur d'eau de pluie apparaît comme une solution d'avenir. S'il n'est pas encore obligatoire à l'échelle nationale, il pourrait progressivement devenir un équipement courant des maisons individuelles.

Le récupérateur d'eau de pluie devient essentiel face aux sécheresses

Dès la fin mai 2026, des épisodes de chaleur très précoces se sont ajoutés à un niveau de précipitation déficitaire sur toute la France. Au cours de l'été 2026, les canicules à répétition ont encore aggravé la situation de sécheresse des sols.

Et maintenant que débute l'automne, la situation hydrologique reste très tendue sur la majorité de l'hexagone et les restrictions d'eau se généralisent : au 10 septembre 2026, 93 départements étaient concernés par des restrictions d'usage de l'eau, dont 74 avec au moins un secteur placé au niveau «crise», soit le niveau le plus haut après le niveau « alerte » puis le niveau « alerte renforcée », selon La Chaine Météo (1).

Météo France parle d'une «sécheresse historique» et relève que dans certains territoires, comme le Languedoc-Roussillon, la Dordogne, la Corrèze ou encore le Bas-Rhin, «le niveau de sécheresse atteint même des niveaux jamais observés, toutes saisons confondues» (2).

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Réduire la pression sur les réserves d'eau potable

Dans ce contexte particulièrement tendu, qu'un maximum de particuliers s'équipent de systèmes de récupération des eaux de pluie permettrait à l'avenir d'alléger les pressions sur les réserves d'eau souterraines : rappelons que pour les usages domestiques, environ 54% de l'eau consommée par un foyer n'ont pas besoin d'être potables (3). Par exemple, 20% de l'eau consommée sert à alimenter les WC.

De plus, utiliser l'eau de pluie permet également d'économiser de l'énergie à l'échelle nationale, puisque contrairement à l'eau potable elle ne passe pas par des usines de traitement de l'eau qui consomment de l'électricité, ou encore par des stations de pompage.

Réaliser des économies sur sa facture d'eau

Installer un récupérateur d'eau de pluie et réduire ainsi sa consommation d'eau potable représente aussi un vrai enjeu économique pour les particuliers dans un contexte où le prix de de l'eau potable ne cesse d'augmenter : selon l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement (4) le prix moyen d'un mètre cube d'eau à l'échelle nationale était de 4,89 € TT / m³ au 1er janvier 2025, contre 4,69 € TTC/m³ en 2024.

Sachant que pour une famille de 4 personnes, les WC peuvent représenter environ 42 m³ d'eau par an (3), remplacer cette eau potable par de l'eau de pluie lorsqu'on tire la chasse peut déjà représenter environ 205 euros d'économies par an…

Que dit la réglementation sur la récupération d'eau de pluie ?

L'eau de pluie n'est pas potable mais elle peut même se révéler dangereuse pour la santé humaine puisqu'elle peut contenir des polluants chimiques, tels que des pesticides, des métaux ou des fibres d'amiante provenant des toitures.

C'est pour cette raison que l'utilisation de l'eau pluie est très encadrée par le Code de la santé publique et ses articles R1321-1-1 et R1322-87 à R1322-113, ainsi que par l'arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques.

Quels sont les usages autorisés de l'eau de pluie ?

A l'extérieur, l'eau de pluie récupérée peut être utilisée pour :

Arroser le jardin.

Nettoyer une terrasse.

Laver les sols extérieurs.

Laver une voiture.

Si un système spécifique permet de faire circuler l'eau de pluie vers l'intérieur de la maison, celle-ci peut servir à :

Remplir la chasse d'eau des WC (en apposant une plaque à côté du réservoir, portant la mention «eau non potable»).

Nettoyer les sols de la maison.

Faire tourner un lave-linge (en installant des filtres spécifiques).

Notez bien qu'il est interdit d'utiliser de l'eau de pluie pour cuisiner, se brosser les dents, prendre une douche ou un bain, faire la vaisselle.

Quelles règles respecter pour raccorder un système de récupération d'eau ?

Vous pouvez mettre en place un simple récupérateur d'eau au pied de votre gouttière ou aller plus loin en installant une cuve de récupération des eaux pluviales, enterrées ou non, avec un moteur et une pompe, pour alimenter un circuit de distribution d'eau à l'intérieur de la maison.

Dans ce cas, vous devrez déposer une déclaration de travaux auprès de votre mairie et respecter certaines obligations légales :

Le circuit de distribution de l'eau de pluie doit être totalement indépendant du circuit d'eau potable pour ne pas risquer de contaminer le réseau public.

Les robinets d'accès au circuit d'eau non potable, ainsi que le réservoir d'eau des WC doivent être équipés d'une plaque indiquant «eau non potable» ainsi que d'un pictogramme explicite.

Les communes peuvent-elles imposer un récupérateur d'eau de pluie ?

L'article 70 de la loi AGEC de 2020 prévoit que les bâtiments construits à partir de 2023 doivent répondre à des «exigences de limitation de consommation d'eau potable dans le respect des contraintes sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiment, notamment s'agissant des dispositifs de récupération des eaux de pluie».

Toutefois, même si les récupérateurs d'eau de pluie sont cités, aucune technique n'est légalement imposée pour réduire la consommation d'eau potable d'un bâtiment.

A l'échelle locale, certaines communes ont cependant décidé de s'inspirer de la loi AGEC pour modifier leur Plan local d'urbanisme (PLU).

Par exemple, la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie prévoit depuis 2023 dans son PLU que toute nouvelle construction doit posséder une réserve d'eau de pluie inscrite dans son permis de construire et le plan local d'urbanisme, avec un volume d'un mètre cube d'eau pour chaque surface de 10 mètres carrés.

Pour une maison de 80 mètres carrés, il faudra donc prévoir une cuve d'au moins 8m³.

Quel budget prévoir pour installer un récupérateur d'eau de pluie ?

Le prix d'un récupérateur d'eau de pluie est très variable en fonction du volume de stockage, du matériau (cuve en plastique, en béton, en acier inoxydable, etc.) et surtout du système envisagé : un simple réservoir extérieur pour arroser son jardin ou bien une cuve enterrée avec un moteur et une pompe pour alimenter l'intérieur de la maison ne représentent pas du tout le même budget, la fourchette variant de quelques dizaines d'euros à plusieurs milliers d'euros.

Le site spécialisé travaux.com évalue par exemple le prix moyen d'une cuve en plastique de 100 € à 1.500 € (en fonction de la taille et des options) et celui d'une cuve en béton entre 2.500 et 10.000 € (5).

Quelles sont les aides financières en 2026 pour installer un récupérateur d'eau de pluie ?

Pour alléger la facture d'installation de votre récupérateur d'eau de pluie, commencez par vous rapprocher de votre commune, agglomération et métropole car de nombreuses collectivités ont mis en place des subventions ou des primes pour encourager leurs habitants à s'équiper en récupérateur d'eau de pluie.

Vous pouvez aussi bénéficier d'une TVA réduite de 20 à 10% sur la fourniture et la pose du matériel si vous remplissez certaines conditions (6) :

Les travaux doivent être réalisés par un professionnel.

Le logement doit avoir plus de deux ans.

Le système doit permettre l'alimentation en eau d'un local d'habitation (même s'il peut aussi servir à l'arrosage des espaces verts attenants à l'habitation).

Enfin, si vous êtes client BoursoBank, vous pouvez vous tourner vers le prêt personnel, en commençant par utiliser le simulateur BoursoBank, qui vous aidera à déterminer votre capacité d'emprunt, le taux qui peut vous être proposé et le montant des mensualités.

Vous disposerez de cette manière d'éléments clairs et précis pour ajuster si besoin votre projet.

Récupérateur d'eau de pluie : les 3 points clés à retenir

Préserver les ressources en eau potable : les sécheresses et restrictions d'eau se multiplient, renforçant l'intérêt de préserver les ressources en eau et de réduire sa dépendance au réseau public.

les sécheresses et restrictions d'eau se multiplient, renforçant l'intérêt de préserver les ressources en eau et de réduire sa dépendance au réseau public. L'eau de pluie peut avoir de nombreux usages quotidiens : jusqu'à 54% des usages domestiques ne nécessitent pas d'eau potable, ce qui fait du récupérateur d'eau de pluie une solution utile pour les WC, l'arrosage ou encore le nettoyage des sols.

jusqu'à 54% des usages domestiques ne nécessitent pas d'eau potable, ce qui fait du récupérateur d'eau de pluie une solution utile pour les WC, l'arrosage ou encore le nettoyage des sols. Les mentalités évoluent déjà : certaines communes ont déjà modifié leur Plan Local d'Urbanisme (PLU) pour rendre obligatoire l'installation d'un récupérateur d'eau de pluie dans les nouvelles constructions.

(1) «Sécheresse en France : les sols n'ont jamais été aussi secs en septembre», la chaine météo.fr, 24/09/2026.

(2) «Une sécheresse des sols historique», Météo France, 22/09/2026.

(3) «Réaliser son projet de récupération d'eau de pluie en 2026», Eco infos, 03/06/2026.

(4) «Rapport SISPEA» de l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement, édition juin 2026 portant sur l'activité de l'année 2024.

(5) «Prix d'un récupérateur d'eau de pluie», Travaux.com, 21/08/2026.

(6) «Taux de TVA applicable aux travaux sur réseaux», BOFiP, 12/09/2012.

FAQ : récupérateur d'eau de pluie

Un récupérateur d'eau de pluie reste-t-il utile en période de sécheresse prolongée ?

Oui, un système de récupération d'eau de pluie permet de stocker l'eau collectée lors des épisodes de pluie pour s'en servir plus tard par exemple pour arroser malgré des restrictions, alimenter certains équipements de la maison (wc, lave-linge).

Chaque litre d'eau utilisé depuis votre récupérateur d'eau de pluie en période de sécheresse permet non seulement de soulager le réseau public mais aussi d'alléger votre facture.

Quel entretien faut-il prévoir pour un système de récupération d'eau de pluie ?

L'entretien du système de récupération d'eau de pluie est principalement encadré par l'arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques.

Il comprend notamment le contrôle de conformité des réseaux d'eau, le remplacement des filtres, la manœuvre des vannes et points de soutirage ou encore la vidange et le nettoyage des équipements de stockage.

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