Comment se désolidariser d’un prêt immobilier après une séparation ou un divorce ?

information fournie par BoursoBank • 16/11/2026 à 08:00

Lors d'un divorce ou d'une séparation, une désolidarisation de prêt immobilier peut être nécessaire (Crédits: Adobe Stock)

La désolidarisation d'un prêt immobilier permet à un co-emprunteur d'être libéré de ses obligations de remboursement lorsque l'autre reprend seul le crédit. Cette démarche intervient souvent après un divorce, une séparation ou une rupture de PACS. Elle nécessite l'accord de la banque, qui vérifie la capacité financière de l'emprunteur restant.

Désolidarisation de prêt immobilier : définition et principe de solidarité

Le principe de solidarité lie les co-emprunteurs d'un prêt immobilier : si l'un d'eux ne peut plus rembourser ses mensualités, l'autre est légalement tenu de prendre en charge l'intégralité de la dette.

Après une séparation (concubinage, PACS ou divorce), le conjoint peut demander la désolidarisation du prêt immobilier, c'est à dire le retrait de son nom du contrat de crédit afin de ne plus être solidairement responsable du remboursement.

Comment se désolidariser d'un prêt immobilier ?

La solution la plus simple et la plus rapide consiste à vendre le bien : dès la signature de l'acte de vente, le notaire utilise le prix de vente pour rembourser intégralement le prêt restant dû, ce qui solde le crédit par anticipation.

La désolidarisation du prêt se complique dès qu'un ex conjoint veut garder le bien immobilier. Il faut alors racheter la part du bien appartenant à l'autre personne, ce que l'on appelle un « rachat de soulte » pour devenir l'unique propriétaire du bien.

Le rachat de soulte est calculé et acté par un notaire.

Concernant la banque, vous devez lui adresser un courrier en accusé-réception pour lui notifier votre volonté de vous désolidariser du prêt immobilier en indiquant :

Les coordonnées des co-emprunteurs.

La référence du crédit concerné avec la date de souscription et la date d'échéance.

Le motif pour lequel vous souhaitez vous demander une désolidarisation (divorce, séparation, rupture de PACS etc.).

Le nom de l'emprunteur à décharger.

Le nom de l'emprunteur qui reprend le prêt immobilier à sa charge.

Bon à savoir : le traitement de votre demande de désolidarisation d'un prêt immobilier dure généralement de 1 à 6 mois. Mieux vaut donc engager la démarche le plus tôt possible.

Comment se désolidariser d'un prêt immobilier BoursoBank ?

Si vous avez souscrit un prêt immobilier BoursoBank et que vous souhaitez déposer une demande de désolidarisation, il vous suffit de vous rendre sur la page de votre crédit immobilier de votre espace client, de cliquer sur «désolidariser mon prêt» puis de vous laisser guider (1).

Quelles démarches effectuer pour une désolidarisation de prêt immobilier ?

La banque examine la demande de désolidarisation et évalue la situation financière du co-emprunteur qui veut reprendre le crédit en son nom seul :

Revenus du co-emprunteur restant.

Taux d'endettement.

Reste à vivre.

Situation professionnelle.

Garanties existantes.

Si la situation financière du conjoint restant engagé est jugée suffisamment solide, la banque émet une offre de prêt et si l'emprunteur l'accepte, le prêt est transféré à son nom.

Toutefois, la désolidarisation d'un prêt immobilier est considérée comme un nouvel emprunt et de frais de dossier peuvent être appliqués à ce titre, à la charge de celui qui reprend l'emprunt.

Que faire si la banque refuse la désolidarisation du prêt immobilier ?

La banque peut refuser la désolidarisation lorsque, selon ses critères d'évaluation, l'emprunteur restant présente un taux d'endettement jugé excessif, des revenus nets mensuels jugés insuffisants ou une situation professionnelle jugée instable, ce qui, à son avis, ne lui permet pas d'assurer seul le remboursement du crédit.

Dans ce cas, il faut comprendre les raisons invoquées pour pouvoir éventuellement proposer des garanties supplémentaires comme, par exemple, la caution d'un tiers ou la mise en place d'une hypothèque sur un autre bien immobilier. En dernier lieu, il est possible de voir si un rachat de prêt par une autre banque est possible.

Quels sont les frais d'une désolidarisation de prêt immobilier ?

Avant d'envisager une désolidarisation de prêt immobilier, il faut prendre en compte les coûts inhérents à cette démarche :

Les éventuels frais de dossier bancaires applicables.

Les frais de notaire pour le calcul de la soulte.

Les frais liés au rachat de soulte en lui-même.

Les frais de garantie de l'assurance emprunteur.

Prendre le temps de réaliser une projection la plus précise et la plus réaliste possible est important pour vérifier si le projet est viable ou non.

Que devient l'assurance emprunteur après une désolidarisation ?

L'assurance emprunteur permet de garantir le remboursement des échéances du prêt immobilier en cas de défaillance de la ou les personnes ayant souscrit le crédit en fonction des conditions et options prévues au contrat (décès, invalidité, etc.).

Si la demande de désolidarisation est acceptée par la banque, les modalités de l'assurance emprunteur changent, notamment concernant les quotités.

Lorsqu'il y a plusieurs emprunteurs, chacun peut être assuré pour une quotité différente , à condition que le cumul soit égal à 100% ou plus.

Ainsi, le co-emprunteur 1 peut être assuré pour une quotité de 30% et le co-emprunteur 2 peut être assuré pour une quotité de 70%.

Cela signifie qu'en cas de défaillance du co-emprunteur 1, l'assurance prendra en charge 30% de sa part des mensualités, et 70% de la part des mensualités du co-emprunteur 2 si c'est lui qui est défaillant, toujours en fonction des conditions prévues au contrat.

Il est aussi possible de s'assurer pour plus, par exemple avec 100% de quotité pour chacun des co-emprunteurs.

Puisqu'avec la désolidarisation de prêt, il n'y a plus qu'un seul emprunteur, celui-ci doit nécessairement modifier sa quotité à 100% : en cas de défaillance, l'intégralité de ses mensualités de remboursement seront prises en charge.

Doit-on changer de contrat d'assurance emprunteur ?

Le partenaire qui se désolidarise du prêt clôture son contrat d'assurance emprunteur en fournissant un justificatif à l'assureur. Le conjoint restant peut quant à lui soit conserver son contrat en modifiant les modalités soit souscrire un nouveau contrat d'assurance emprunteur.

Dans tous les cas, ces changements ont un impact sur le coût de l'assurance emprunteur.

Quelles erreurs éviter lors d'une désolidarisation de prêt immobilier ?

Quitter le logement en pensant ne plus être responsable

C'est sans doute la plus grosse erreur à ne pas commettre : même si vous avez quitté le logement conjugal, vous restez redevable des traites du crédit immobilier jusqu'à ce que la demande de désolidarisation soit validée.

De même, si votre ex-conjoint ne paye plus sa part des mensualités, vous en êtes redevable au titre du principe de solidarité.

Ne pas anticiper le financement du rachat de la soulte

Le rachat de soulte, c'est-à-dire racheter à votre ex-conjoint sa part du bien immobilier, peut représenter un montant conséquent et vous devez dès que possible établir une projection pour ensuite trouver un plan de financement valide.

Négliger le coût de l'assurance emprunteur

Le coût inhérent à la modification des modalités de l'assurance emprunteur peut être significatif.

Il faut donc réaliser des simulations dès que possible pour l'intégrer au coût global de votre projet de désolidarisation

À retenir sur la désolidarisation d'un prêt immobilier

L'accord de la banque est indispensable : un co-emprunteur ne peut pas se retirer seul d'un crédit immobilier en cours.

un co-emprunteur ne peut pas se retirer seul d'un crédit immobilier en cours. Le co-emprunteur restant doit démontrer sa capacité de remboursement : revenus, taux d'endettement, situation professionnelle et garanties sont analysés par l'établissement prêteur.

revenus, taux d'endettement, situation professionnelle et garanties sont analysés par l'établissement prêteur. Tant que la désolidarisation n'est pas validée, le principe de solidarité s'applique : chaque co-emprunteur reste responsable du remboursement de l'intégralité du prêt en cas de défaillance de l'autre.

FAQ : tout savoir sur la désolidarisation d'un prêt immobilier

Peut-on se désolidariser d'un prêt immobilier sans l'accord de l'autre co-emprunteur ?

Non, il n'est pas possible de se désolidariser d'un prêt immobilier sans l'accord de l'autre co-emprunteur, que vous souhaitiez retirer votre nom du contrat ou au contraire reprendre l'emprunt à votre nom seul.

Peut-on obtenir un nouveau crédit immobilier tant que la désolidarisation n'est pas effective ?

Oui, mais cela peut compliquer le financement d'un nouveau projet.

Tant que la désolidarisation n'a pas été officiellement acceptée par la banque, le prêt immobilier existant est pris en compte dans l'analyse de votre endettement, ce qui réduit votre capacité d'emprunt, d'autant que c'est la totalité des mensualités qui est prise en compte (et non pas la moitié), au titre du principe de solidarité entre emprunteurs.

(1) La demande de désolidarisation s'effectue directement en cliquant sur "Désolidariser mon prêt" depuis la page de votre crédit immobilier de votre Espace Client. Cette opération est soumise à tarification, selon la Brochure Tarifaire en vigueur. Avant toute étude de désolidarisation de crédit, nous vous invitons à actualiser vos données personnelles et professionnelles dans la rubrique " Mon profil " de votre Espace Client.

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