Comment emprunter en France pour un achat immobilier à l’étranger?

information fournie par Le Particulier • 12/11/2026 à 08:00

Acheter un bien à l’étranger avec un prêt français peut être complexe, mais plusieurs solutions de financement permettent de concrétiser ce projet. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Financer un projet immobilier à l’étranger nécessite un dossier solide

Quelles solutions pour financer un projet immobilier à l’étranger?

Les critères d’octroi et points de vigilance

Financer un projet immobilier à l’étranger nécessite un dossier solide

Il est possible d’emprunter auprès d’une banque française pour acheter un bien à l’étranger , mais les conditions sont plus strictes que pour un achat immobilier en France. La principale raison tient au niveau de risque associé à ce type de projet. Lorsque le bien se trouve à l’étranger, la banque ne bénéficie pas du même cadre juridique ni de la même facilité d’exécution en cas de défaut de remboursement de l’emprunteur. Par conséquent, les banques françaises n’accordent pas de crédit immobilier affecté pour un bien situé hors du territoire national, car elles ne peuvent pas y adosser de garantie directe. Pour concrétiser son projet, l’emprunteur doit disposer d’un patrimoine mobilier ou immobilier permettant de sécuriser le prêt.

Quelles solutions pour financer un projet immobilier à l’étranger?

Il existe deux mécanismes permettant de faire financer son achat à l’étranger par une banque française.

Le prêt hypothécaire

L’emprunteur peut obtenir une garantie hypothécaire, ou garantie déplacée, s’il possède un bien immobilier sur le territoire français. La mise en hypothèque du bien permet de sécuriser l’opération et de débloquer le capital nécessaire pour financer l’achat à l’étranger . Le montant du crédit est compris entre 50% et 70% de la valeur du bien hypothéqué. C’est ce que l’on appelle le «ratio hypothécaire». Pour un bien estimé à 400.000 euros, le prêt peut atteindre 280.000 euros, sous conditions. Il est préférable que le logement soit libre de tout crédit. Si ce n’est pas le cas, la banque peut racheter le crédit pour obtenir une garantie dite «de premier rang». Le capital restant dû est déduit du montant empruntable. Le taux d’intérêt pour un prêt hypothécaire est sensiblement identique à celui d’un prêt immobilier traditionnel, mais les conditions d’octroi peuvent être plus strictes.

Le prêt Lombard

Le prêt Lombard repose sur l e nantissement de placements financiers. Le prêt est garanti par un contrat d’assurance-vie ou un portefeuille de titres par exemple. Le montant du crédit dépend de la valeur de l’épargne mise en garantie. En général, les établissements bancaires prêtent entre 60 et 80% de la valeur du capital nanti, selon le type d’actifs. Le principal inconvénient de ce financement est le taux d’intérêt variable. Il est généralement indexé sur l’Euribor +1% ( Euro Interbank Offered Rate, taux de référence réservé aux prêts interbancaires de la zone euro). Ce type de prêt reste néanmoins intéressant pour les profils disposant d’un patrimoine conséquent et souhaitant conserver leurs placements.

Les critères d’octroi et points de vigilance

Comme pour tout crédit immobilier, le taux d’endettement de l’emprunteur ne doit pas dépasser 35% du revenu, assurances comprises.

Les établissements bancaires exigent généralement un apport de 20 à 30% du montant de l’acquisition.

Les taux d’intérêt affichent un écart moyen de 0,2 à 0,4 point par rapport au financement d’un logement sur le sol français.

Il est préférable d’être résident fiscal français au moment de la demande de prêt.

Si l’acquisition s’effectue dans une autre devise que l’euro, l’établissement bancaire peut appliquer une décote sur les revenus de l’emprunteur pour anticiper les variations de taux de change.

Il est plus aisé d’obtenir un financement dans les pays frontaliers ou au sein de l’Union européenne: Espagne, Portugal, Belgique…

L’établissement bancaire tient compte de la situation économique et politique du pays où se situe le bien. La demande de financement peut être refusée si le pays est jugé à risque en termes de conformité ou de transparence financière.