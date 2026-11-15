Claire prête 40.000 euros à sa fille pour acheter un appartement

information fournie par Le Particulier • 15/11/2026 à 08:00

Claire prête 40.000 euros à sa fille pour acheter un bien: contrat, déclaration, intérêts… quelles règles pour sécuriser prêt familial sans risquer tensions? ( crédit photo : Getty Images/iStockphoto )

Sommaire:

Faut-il signer un contrat entre membres de la famille?

Faut-il déclarer un prêt familial aux impôts?

Et si Elodie ne peut plus rembourser?

Institutrice à la retraite, Claire, 63 ans, a quitté Bordeaux il y a deux ans pour s’installer à Hourtin, sur la côte atlantique. Avec son ex-mari, ils ont eu une fille, Elodie. La tout juste trentenaire a suivi les traces de sa mère. Depuis cinq ans, elle enseigne dans une école primaire de la capitale girondine. Elle perçoit un salaire de 2200 euros net. Sans apport, son revenu lui permet d’emprunter tout juste 150.000 euros. Pour accéder à un logement intéressant, bien placé et sans travaux de rénovation à prévoir, elle a besoin de plus d’argent . Sa mère se propose de l’aider grâce à un prêt familial. Un choix logique: à la différence d’une donation, le prêt permet à Claire d’aider immédiatement sa fille tout en conservant la perspective de récupérer son capital quelques années plus tard.

Claire dispose d’une épargne de 60.000 euros, répartie entre son compte courant, un Livret A et un Livret de développement durable. Ces deux produitsne sont pas les plus rentables, elle le sait, mais au moins son argent est immédiatement déblocable. Claire souhaite garder de l’argent de côté pour faire face à d’éventuelles imprévus. Aussi, avant de verser 40.000 euros à sa fille, verser 40.000 nécessaires Claire se pose plusieurs questions. Elle a bien raison: un prêt entre proches ne s’improvise pas.

Faut-il signer un contrat entre membres de la famille?

Le prêt familial est une pratique de plus en plus courante pour accéder à la propriété. Il permet de renforcer son apport personnel et de limiter le recours au crédit bancaire. Mais comme le découvre Claire, un prêt entre proches ne devrait pas reposer sur une simple promesse orale. «En effet, selon l'article 1359 du Code civil, la preuve d'un prêt d'un montant supérieur à 1500 euros entre deux personnes ne peut être faite que par la production d'un contrat écrit» , indique le site du ministère de l‘Économie.

Claire et sa fille ont donc tout intérêt à signer un contrat précisant le montant prêté et les modalités de remboursement (échéancier, durée, remboursement anticipé, etc.). Ce document protège les deux parties en cas de désaccord, de contrôle fiscal ou de succession. Il peut être rédigé directement entre Claire et sa fille. Le recours à un notaire reste facultatif, mais apporte une sécurité supplémentaire.

Claire peut-elle demander des intérêts?

Claire n’a pas l’intention de demander à sa fille de lui verser des intérêts. Rien ne le lui interdit pour autant. Le taux est fixé librement et doit figurer dans le contrat de prêt. Claire pourrait prévoir une rémunération symbolique ou, au contraire, demander un taux proche du rendement de son épargne. Les intérêts perçus seraient alors considérés comme des revenus de capitaux mobiliers. Elle devrait les déclarer et s’acquitter de l’impôt sur le revenu ainsi que des prélèvements sociaux.

Faut-il déclarer un prêt familial aux impôts?

Claire se demande aussi si elle doit déclarer le prêt accordé à sa fille aux impôts. Contrairement à ce qu’elle imaginait, lorsqu’un prêt dépasse 5000 euros, cette formalité incombe à l’emprunteur. Elodie devra donc remplir le formulaire n° 2062 et le joindre à sa déclaration de revenus au printemps suivant le versement des fonds. Cette démarche n’entraînera aucune imposition supplémentaire pour elle l’année prochaine. En effet, un prêt ne constitue pas un revenu, mais une somme destinée à être remboursée.

À savoir: Sans déclaration, l’administration fiscale pourrait requalifier le prêt en donation. Cette distinction est importante: les donations bénéficient d’un abattement de 100.000 euros par parent et par enfant, renouvelable tous les quinze ans. Au-delà, des droits deviennent exigibles.

Et si Elodie ne peut plus rembourser?

Enfin Claire s’inquiète d’une éventuelle incapacité de sa fille à rembourser sa dette. Si les deux parties ont bien contractualisé le prêt, elle pourra toujours faire valoir ses droits. Mais pour ne pas pénaliser sa fille, elle peut aussi suspendre temporairement les remboursements, allonger la durée du prêt ou même abandonner sa créance. Toutefois, dans ce dernier cas, la somme restante due sera considérée comme une donation, avec les règles fiscales correspondantes. Évidemment, le but du prêt familial étant d’aider ses proches, Claire et Elodie pourront convenir d’un arrangement à l’amiable si les circonstances l’exigent.

Claire et Elodie se mettent d’accord sur un différé de remboursement de cinq ans dans leur contrat de prêt. Cela laisse du temps à Elodie pour s’installer et améliorer sa situation financière. A l’issue de cette période, elle commencera à rembourser sa mère à hauteur de 333 euros par mois pendant dix ans. Claire récupérera ainsi progressivement son capital au moment où elle commencera à en avoir besoin pour compléter ses revenus de retraite.