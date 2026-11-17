information fournie par Boursorama avec Newsgene • 17/11/2026 à 16:01

Lors d'une vente immobilière, l'acquéreur ou sa banque ne paie pas le vendeur directement. (nattanan23 / Pixabay)

Après la signature de l’acte de vente immobilière, le vendeur ne perçoit pas toujours le fruit de la vente immédiatement. Le notaire détient temporairement des fonds pour effectuer des opérations nécessaires au dossier. Aucun délai légal n’encadre le versement. Vous pouvez attendre quelques jours ou parfois plusieurs mois, indique le site SeLoger .

Lors d'une vente immobilière, l'acquéreur ou sa banque ne paie pas le vendeur directement. L'argent transite par la comptabilité de l'office notarial, qui encaisse le prix, règle ce qui doit l’être, puis reverse le solde. En principe, ces fonds sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et ne servent qu’à la vente. Le versement tombe généralement entre 1 et 21 jours après la signature, selon la complexité du dossier, souligne SeLoger. Avant de signer, il est recommandé de demander au notaire une estimation de la date de paiement.

Le solde versé seulement une fois tout réglé

La règle, c'est que le notaire ne verse le solde qu’une fois tout réglé : crédit en cours à rembourser, mainlevée de l’hypothèque, charges de copropriété impayées, frais annexes, impôt sur la plus-value s’il y a lieu. Le notaire peut geler les fonds en cas de litige entre vendeur et acquéreur ou d'opposition d'un créancier. Au-delà de trois mois, les fonds doivent être transférés sur un compte de dépôt obligatoire à la CDC. Cette règle ne constitue toutefois pas un délai maximal de versement au vendeur.

Si vous constatez un retard, demandez au notaire où en est le dossier, vérifiez que le prix a bien été encaissé et que le RIB transmis est le bon. Si vous n'avez aucune explication, alors faites une demande par écrit en réclamant un décompte financier détaillé. Si le silence persiste, vous pouvez saisir la Chambre interdépartementale des notaires ou le Médiateur du notariat.