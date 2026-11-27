Un oligarque ukrainien et sa luxueuse villa parisienne dans le viseur de la justice de Kiev

information fournie par AFP • 27/11/2026 à 12:27

L'hôtel de Jarnac, dans le 7e arrondissement de Paris, saisi par la justice française à la demande des autorités ukrainiennes à l'oligarque Kostiantyn Zhevago ( AFP / Ludovic MARIN )

Duel à distance entre un oligarque ukrainien et la justice de son pays : le milliardaire Kostiantyn Zhevago, en exil, est dans le viseur des juges anticorruption de Kiev, qui comptent sur la collaboration de leurs homologues français et ont fait saisir son hôtel particulier, à deux pas des Invalides à Paris.

L'homme d'affaires de 52 ans, que Kiev avait tenté en vain de faire extrader par le passé, nie les faits qui lui sont reprochés et a dénoncé des poursuites "politiques" à son encontre. Ancien député en Ukraine, il vient de marquer un point en obtenant, fin novembre, le classement sans suite d'une enquête préliminaire ouverte en France, a appris l'AFP de source proche du dossier.

Menée par le parquet national anticriminalité organisée (Pnaco), celle-ci visait les conditions dans lesquelles il avait mis, fin 2022, la main sur l'hôtel de Jarnac, en plein 7e arrondissement de Paris.

Au terme de près de quatre ans d'investigations menées dans le plus grand secret, le dossier ouvert pour des soupçons de blanchiment aggravé a été refermé sans poursuites, a confirmé le Pnaco à l'AFP.

Zhevago avait déboursé à l'époque 35 millions d'euros pour acheter cette propriété néoclassique du 18e siècle avec piscine extérieure, classée Monument historique. "En dépit d’un montage juridique et financier très complexe", l'enquête n'a pas pu démontrer "le caractère illicite" des fonds utilisés, a précisé le Pnaco.

Selon la source proche du dossier, l'enquête, ouverte après un signalement de Tracfin, le service de renseignement français chargé de pister les flux financiers illicites, a pu montrer que la demeure avait été achetée grâce aux dividendes d'une entreprise de Zhevago, cotée à Londres. Rien n'aurait été dissimulé au fisc.

"Excellente coopération"

Zhevago est l'un des hommes les plus riches d'Ukraine, avec une fortune estimée par les enquêteurs français à 1,1 milliard de dollars. Il est notamment actif dans l'extraction de minerai, et figure depuis plusieurs années parmi les personnes recherchées par Kiev pour "infractions financières".

Ancien député, il a siégé tantôt en tant qu'indépendant, tantôt dans le camp de l'ancienne Première ministre Ioulia Timochenko. Son mandat lui a permis de bénéficier d'une immunité, de 1998 à 2019. Mais depuis, la justice ukrainienne a ouvert deux enquêtes à son encontre, qui se poursuivent, avec l'aide de la justice française.

Le Pnaco, qui se félicite de "l’excellente coopération judiciaire entre la France et l’Ukraine", a d'ailleurs réalisé à la demande de Kiev "un certain nombre d’actes d’investigations", dont la saisie de l'hôtel de Jarnac, ordonnée début novembre. Le classement sans suite ne la remet pas en cause.

"Instrumentalisation"

"Tout le soutien et toute la sympathie que suscite le combat de l'Ukraine" face à l'invasion russe "ne dispensent ni de poursuivre la lutte pour l’État de droit dans ce pays, ni d'y dénoncer l'instrumentalisation des procédures judiciaires", ont réagi, après le classement sans suite, les avocats de M. Zhevago, Mes Jessica Finelle, Catalina de la Sota, François Zimeray et Etienne Arnaud.

En Ukraine, le nom de M. Zhevago est cité dans un scandale de corruption présumé qui a conduit en 2023 à l'arrestation de l'ancien président de la Cour suprême ukrainienne, Vsevolod Kniazev. L'oligarque est soupçonné de lui avoir fait verser un pot-de-vin pour obtenir une décision favorable, via des avocats, ce qu'il nie.

Il est, par ailleurs, suspecté d'avoir détourné 113 millions de dollars de sa banque, Finance and Credit Bank, qui a fait faillite en 2015. Les fonds auraient été ensuite "blanchis via des structures offshores et des entreprises" lui appartenant.

Le bras de fer à distance dure depuis quatre ans : en 2022, entre Noël et Nouvel An, Zhevago avait été arrêté à Courchevel, l'une des stations les plus huppées des Alpes françaises, et placé quelques jours en détention provisoire, puis sous contrôle judiciaire.

L'Ukraine a demandé, en vain, son extradition à la France, refusée à deux reprises faute de "garanties fondamentales de procédure et de protection des droits" de la défense en pleine guerre.

Sa défense avait déjà dénoncé dans le passé devant la justice française une "instrumentalisation" de la lutte anti-corruption à des fins "d'épuration économique" visant des "adversaires politiques", selon des documents judiciaires consultés par l'AFP.