Un an après le gigantesque incendie de Hong Kong, le traumatisme des survivants

information fournie par AFP • 25/11/2026 à 07:52

Les pompiers lors de l'intervention sur le gigantesque incendie qui a frappé Hong Kong et fait 168 morts, le 27 novembre 2025, en Chine ( AFP / Dale DE LA REY )

Il y a un an, un gigantesque incendie dans un complexe résidentiel de Hong Kong faisait 168 morts. Aujourd'hui, les survivants et les familles endeuillées peinent encore à surmonter cette épreuve.

Le 26 novembre 2025, sept des huit immeubles d'une même résidence avaient pris feu à Tai Po, dans le nord de Hong Kong. Il s'agit de l'incendie le plus meurtrier au monde depuis 1980 dans un complexe d'habitation.

Les journalistes de l’AFP ont parlé à des survivants:

Yip Ka-kui

Yip Ka-kui, le 26 novembre 2025, à Hong Kong, en Chine ( AFP / Billy H.C. KWOK )

Yip, 68 ans, refait souvent le chemin vers le complexe résidentiel qu’il empruntait autrefois avec sa femme, Pak Shui-lin, avec qui il a partagé quatre décennies de vie commune et dont la mort reste pour lui "inacceptable".

Les rescapés racontent que Pak a sauvé des vies en frappant aux portes des voisins pour les prévenir de l’incendie, qui lui a finalement coûté la sienne.

Aujourd'hui, de simples moments du quotidien rappellent à Yip son absence. C’est comme "si elle était à la maison en train de m’attendre".

Il envoie encore des nouvelles de la vie quotidienne, comme le bulletin scolaire de leur petite-fille, au numéro de sa femme.

Yip a aussi confié leurs alliances à moitié fondues à un artisan pour les restaurer, espérant que les objets sauvés des décombres pourront être transmis de génération en génération comme un rappel de la tragédie.

Les excuses du gouvernement "manquaient de sincérité", confie-t-il à l’AFP, ajoutant qu’il espère que "justice soit rendue".

Chu

Chu et sa sœur montrent une photo le 18 novembre 2026 de leur père décédé, récupérée dans les ruines de leur appartement de Wang Fuk Court, à Hong Kong ( AFP / Sammy HEUNG )

Chu, 38 ans, se souvient du moment où un médecin légiste a soulevé le drap qui recouvrait les restes carbonisés de son père de 76 ans, faisant voler des cendres dans l’air.

"J’ai eu l’impression que mon père disparaissait littéralement dans les sables du temps".

"J’ai l’impression de ne pas avoir retrouvé mon père. Peu de temps avant l’incendie, je pouvais encore lui parler".

"Je n’arrive toujours pas à comprendre que ce que j’ai vu à la morgue, c’était vraiment lui".

Sa sœur de 45 ans craint elle aussi que le souvenir de leur père ne "s’évanouisse" après la destruction de ses affaires.

Elle conserve encore les bonbons au lait qu’il avait offerts à son fils pour son anniversaire, six jours avant l’incendie.

Leur père avait travaillé comme mécanicien automobile pour la garnison britannique de Hong Kong à l’époque coloniale et comme taxi de nuit.

Parmi ses effets ayant survécu à l’incendie se trouvaient une lame militaire et un bocal de pièces de 50 cents, symboles de son esprit travailleur et de son amour inconditionnel pour sa famille, ont indiqué les frère et sœur.

Betty Ho

Betty Ho, ancienne habitante de Wang Fuk Court, le 13 novembre 2026, à Hong Kong, en Chine ( AFP / Peter PARKS )

Ho, 61 ans, a vécu dans la résidence depuis 35 ans, passant deux décennies à rembourser son appartement.

Elle venait tout juste de commencer à profiter de sa retraite. L’incendie lui a "tout pris".

Pour Ho, la tragédie a révélé "des problèmes dans tout le système". Les responsables, dit-elle, n’avaient pas tenu compte des plaintes des résidents avant l’incendie.

Elle vit désormais dans un logement temporaire fourni par le gouvernement, mais elle hésite à le considérer comme son nouveau domicile.

Contrairement à la plupart des autres résidents, Ho n’a pas accepté le rachat proposé par le gouvernement et a plutôt demandé que le complexe résidentiel soit reconstruit au même endroit, une proposition rejetée par les autorités.

Elle se sent "impuissante" un an après la catastrophe. "Il est impossible de penser aux cinq prochaines années, je ne peux même pas les imaginer".

Harry Leung

Les immeubles en flamme à Hong Kong le 26 novembre 2025, en Chine ( AFP / Yan ZHAO )

Leung, âgé d'une vingtaine d'années, a été parmi les derniers habitants à échapper aux flammes.

"Nous n’avons pas vraiment fait nos adieux à un endroit où nous avions vécu si longtemps", a déclaré Leung, qui vivait dans l’appartement depuis son enfance.

Il a expliqué avoir accepté l’offre de rachat du gouvernement par nécessité.

"(Les responsables) avaient enjolivé cela en parlant d’une transaction acceptée d’un commun accord", a-t-il confié à l’AFP.

Dans le cadre du dispositif de rachat, il a acheté un autre bien immobilier mais s’est retrouvé avec plus de 1 million de dollars HK (116.000 euros) de dettes.

Ce fardeau financier "n’a jamais fait partie de mon plan de vie", a-t-il ajouté.

"Je suis encore jeune...mais pour d’autres habitants qui sont déjà à la retraite et qui ont peut-être de faibles revenus, un tel changement est un surcroît de charges".

Rhodora Alcaraz Tunacao

De la fumée s'échappe des immeubles le 27 novembre 2025 le lendemain de l'incendie gigantesque qui a frappé un quartier résidentiel de Hong Kong ( AFP / Dale DE LA REY )

Tunacao, 29 ans, domestique philippine, est considérée comme une héroïne pour avoir protégé une petite fille de trois mois pendant l’incendie, un jour seulement après avoir commencé à travailler à Hong Kong.

Après avoir été soignée en unité de soins intensifs pour inhalation de fumée, elle est rentrée aux Philippines en décembre.

Mais elle reste en situation de stress, selon Esther Tse, une défenseure des droits des travailleurs qui lui rend visite régulièrement.

Tunacao souffre aussi de problèmes pulmonaires, nécessitant des examens de suivi réguliers et des médicaments, a souligné Esther Tse.

Par moments, elle crachait des glaires noires. Elle a besoin de médicaments contre la dépression et est facilement irritable, mais les professionnels de la santé mentale sont rares dans sa région.