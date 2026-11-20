information fournie par Mingzi • 20/11/2026 à 08:45

Une transmission tardive en immobilier profite-t'elle vraiment à la personne qui la reçoit ? ( Crédits photo: 123RF)

Chaque année, plus de 700.000 logements changent de mains par héritage ou donation. C'est un patrimoine considérable … qui arrive rarement au moment où l'on en aurait le plus besoin. Décryptage d'une étude qui bouscule quelques idées reçues.

La maison de vacances des grands-parents, l'appartement d'une tante, le pavillon familial … Presque toutes les familles françaises doivent un jour transmettre un bien immobilier. Une étude de l'Insee publiée en octobre et analysée par le Cercle de l'Épargne permet d'y voir plus clair, à partir des données de 2018 à 2023. Le portrait qu'elle dessine est riche d'enseignements.

700.000 logements transmis chaque année

Il existe deux façons de transmettre un bien : la succession, au moment du décès, et la donation, faite de son vivant. Chaque année, 519.000 logements sont transmis par succession et 183.000 par donation. Cela représente environ quatre changements de propriétaire sur dix dans l'ancien. Et le mouvement s'accélère, avec une hausse de plus de 4 % par an.

On hérite à 54 ans

L'héritier a en moyenne 54 ans. C'est logique : les propriétaires qui transmettent ont eux-mêmes 78 ans en moyenne à leur décès. Le cas le plus fréquent ? Un parent de plus de 80 ans qui transmet à la génération suivante, alors âgée d'une cinquantaine d'années. Or, à cet âge, la plupart des ménages ont déjà acheté leur résidence principale : les acheteurs ont en moyenne 43 ans. L'héritage n'est donc plus vraiment un coup de pouce pour démarrer dans la vie. Il vient plutôt conforter une situation déjà construite.

L'héritage profite d'abord à ceux qui ont déjà

Avant même de recevoir le bien, 63 % des bénéficiaires sont déjà propriétaires. Après la transmission, 70 % possèdent plusieurs logements, contre seulement 20 % de l'ensemble des adultes. Les écarts sont nets : 32 % des bénéficiaires font partie des 20 % de Français les plus aisés, contre 14 % qui font partie des 20 % les plus modestes. Résultat : les ménages qui ont hérité possèdent en moyenne un patrimoine de 515.000 euros, près du double de ceux qui n'ont rien reçu (278.000 euros).

Garder ou vendre ?

Hériter ne veut pas dire tout garder. Près de trois logements hérités sur dix sont vendus dans les trois ans. Les héritiers veulent sortir de l'indivision (quand plusieurs héritiers possèdent ensemble le même bien), personne n'a envie d'y habiter, ou l'entretien coûte trop cher. Les biens reçus par donation sont au contraire presque toujours conservés : 5 % seulement sont revendus dans le même délai.

La donation, pour transmettre plus tôt

Avec une donation, on reçoit le bien environ six ans plus tôt. Dans près d'une donation sur deux, les parents utilisent une technique astucieuse : le démembrement de propriété. Ils donnent à leurs enfants la « nue-propriété », c'est-à-dire les murs, mais gardent l'« usufruit », le droit d'y habiter ou d'en toucher les loyers. Une façon de préparer l'avenir sans se démunir.

Et demain ?

Les baby-boomers arrivent aux grands âges, et les successions devraient donc encore se multiplier. Dans les territoires qui se dépeuplent, il pourrait y avoir plus de logements à vendre que d'acheteurs. Dans les grandes villes et sur le littoral, la demande devrait absorber ces biens sans difficulté. Les écarts de prix entre régions risquent donc de se creuser. Une raison de plus pour parler transmission en famille … sans attendre.