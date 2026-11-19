information fournie par Primaliance • 19/11/2026 à 10:38

SCPI NCap Continent : un prix de part 5 % sous sa valeur de reconstitution

Au 30 juin 2026, la valeur de reconstitution de la SCPI NCap Continent s'établit à 221 € par part, contre 214,87 € six mois plus tôt, selon un communiqué publié par Norma Capital le 16 octobre 2026. Le prix de souscription restant fixé à 210 €, l'écart entre les deux valeurs passe de 2,27 % à 4,98 %.Pour un associé ou un épargnant qui étudie ce placement, cette donnée mérite d'être replacée dans son contexte : ce qu'est la valeur de reconstitution, ce qu'elle indique sur le patrimoine de la SCPI, et ce qu'elle ne permet pas de conclure. Car un écart positif n'est ni un gain acquis ni une garantie sur l'évolution future du prix de part.

NCap Continent au premier semestre 2026 : les chiffres publiés

Une SCPI européenne investie hors de France

Lancée fin 2022 par Norma Capital , NCap Continent investit exclusivement en dehors du territoire français. Au 30 juin 2026, son patrimoine comptait 21 actifs répartis entre le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne, loués à 36 locataires, pour une capitalisation de 81,5 millions d'euros.

La société de gestion fait état d'un taux d'occupation financier de 100 % depuis la création et d'une durée résiduelle moyenne des baux de 10,9 ans. Ces indicateurs décrivent une situation à une date donnée : ils peuvent évoluer en cas de départ ou de défaillance d'un locataire.

Une stratégie fondée sur les cycles immobiliers

La société de gestion présente sa démarche comme une « stratégie des cycles » : choisir le moment d'entrée pays par pays, en fonction de la position de chaque marché dans son cycle. Le calendrier a été le suivant : Espagne en 2023, Royaume-Uni en 2024, Allemagne en 2025. D'autres marchés, comme la Pologne, sont à l'étude selon le président de Norma Capital, Faïz Hebbadj.

La répartition reste concentrée. Le Royaume-Uni représente 57 % de la valeur du patrimoine, l'Espagne 36 % et l'Allemagne 7 %. Par type d'actifs, les commerces pèsent 77 %, devant les bureaux (10 %).Parmi les exemples cités :

Ces résultats concernent des actifs pris isolément et ne préjugent pas de l'évolution de l'ensemble du portefeuille. Une stratégie de cycles repose aussi sur des anticipations, qui peuvent se révéler inexactes.

Valeur de reconstitution et prix de part : de quoi parle-t-on ?

Trois valeurs à distinguer

Une SCPI publie chaque année plusieurs valeurs de référence, arrêtées par la société de gestion sur la base d'expertises immobilières indépendantes :

Comment lire un écart de 4,98 %

Pour NCap Continent, le prix de souscription de 210 €, inchangé depuis 2024, se situe 4,98 % sous la valeur de reconstitution de 221 €. Une partie de cet écart intègre la hausse des valeurs d'expertise sur le semestre.

Cet écart reste dans la fourchette réglementaire. Il ne signifie pas que la société de gestion relèvera le prix de part : cette décision lui appartient et dépend de l'évolution des expertises. Les valeurs d'expertise sont elles-mêmes des estimations, qui peuvent baisser lors des campagnes suivantes. Le communiqué précise que l'écart ne constitue ni une plus-value acquise ni une garantie sur le prix de souscription ou la valeur de retrait futurs.

Ce que cette évolution implique pour les associés

Pour les porteurs de parts

La hausse des valeurs d'expertise indique que le patrimoine a pris de la valeur sur la période, selon les experts. Pour un associé actuel, elle ne se traduit pas par un gain immédiat car le prix de souscription reste inchangé. La valeur de retrait, c'est-à-dire le prix auquel la SCPI rachète les parts, s'établit à 189 €, soit le prix de souscription diminué de la commission de souscription hors taxes (21 €).

Pour les nouveaux souscripteurs

Norma Capital présente l'écart comme un point d'entrée possible. Il faut le mettre en regard des frais : la commission de souscription s'élève à 12 % TTC du prix de part, soit 25,20 € par part, et des frais de gestion annuels sont prélevés sur les loyers encaissés. Le détail des frais figure dans la note d'information. Le délai de jouissance est fixé au premier jour ouvré du sixième mois suivant la réception des fonds : les parts ne produisent pas de revenus pendant cette période.

Les performances publiées

Selon le bulletin d'information du 2ème trimestre 2026, le taux de distribution 2025 s'élève à 7,10 % brut de fiscalité étrangère et à 5,57 % net de fiscalité étrangère, pour un dividende de 11,70 € par part, net d’impôt étranger. Le taux de distribution rapporte le dividende versé au titre de l'année au prix de souscription au 1er janvier. Pour le 2ème trimestre 2026, les acomptes, versés chaque mois, totalisent 3,51 € brut par part. La société de gestion affiche un objectif de performance brut compris entre 6,80 % et 7,30 % pour 2026 : il s'agit d'une prévision, sans garantie de réalisation. La SCPI, créée fin 2022, ne dispose ni d'un historique de 5 ans ni d'un taux de rendement interne (TRI) à 5 ans. Le taux de distribution ne reflète pas à lui seul la performance globale du placement et ne tient pas compte de la fiscalité personnelle de l'associé.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les risques à garder en tête

Les risques communs à toute SCPI

Une SCPI est un produit de placement collectif immobilier. Elle comporte des contraintes qui s'appliquent à NCap Continent comme à toute autre :

Les risques liés à la stratégie européenne

L'orientation de NCap Continent ajoute des facteurs propres :

Vérifier l'adéquation à son profil

Avant toute souscription, il convient de vérifier que ce placement correspond à sa situation patrimoniale, à ses objectifs et à son horizon. En cas de financement à crédit, l'emprunteur reste tenu de rembourser quelle que soit l'évolution des revenus et de la valeur des parts. La note d'information, les statuts et le document d'informations clés sont disponibles auprès de la société de gestion.

Ce qu'il faut retenir

La valeur de reconstitution de NCap Continent progresse de 2,85 % au premier semestre 2026, ce qui porte à 4,98 % l'écart avec le prix de souscription de 210 €. Cette évolution reflète des valeurs d'expertise en hausse sur la période, dans un patrimoine de 21 actifs répartis sur trois pays.

Elle ne garantit ni une revalorisation du prix de part, ni un niveau de revenus futur. La SCPI reste exposée au risque de perte en capital, à une liquidité limitée, au risque de change lié au Royaume-Uni et à une concentration géographique et sectorielle. Ces éléments sont à considérer ensemble, sur un horizon d'au moins 8 ans.

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier [et du cours des devises]. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Sources

Cette communication a un caractère commercial, n’est pas un document contractuel ou un document d’information requis par une quelconque disposition législative, et n’est pas suffisante pour prendre une décision d’investissement. Avant toute décision, consultez la note d’information, le document d’informations clés, les statuts et les autres documents réglementaires présentant les caractéristiques, les risques et les frais de la SCPI.

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