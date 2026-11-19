SCPI NCap Continent : un prix de part 5 % sous sa valeur de reconstitution
Au 30 juin 2026, la valeur de reconstitution de la SCPI NCap Continent s'établit à 221 € par part, contre 214,87 € six mois plus tôt, selon un communiqué publié par Norma Capital le 16 octobre 2026. Le prix de souscription restant fixé à 210 €, l'écart entre les deux valeurs passe de 2,27 % à 4,98 %.Pour un associé ou un épargnant qui étudie ce placement, cette donnée mérite d'être replacée dans son contexte : ce qu'est la valeur de reconstitution, ce qu'elle indique sur le patrimoine de la SCPI, et ce qu'elle ne permet pas de conclure. Car un écart positif n'est ni un gain acquis ni une garantie sur l'évolution future du prix de part.
NCap Continent au premier semestre 2026 : les chiffres publiés
Une SCPI européenne investie hors de France
Lancée fin 2022 par Norma Capital , NCap Continent investit exclusivement en dehors du territoire français. Au 30 juin 2026, son patrimoine comptait 21 actifs répartis entre le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne, loués à 36 locataires, pour une capitalisation de 81,5 millions d'euros.
La société de gestion fait état d'un taux d'occupation financier de 100 % depuis la création et d'une durée résiduelle moyenne des baux de 10,9 ans. Ces indicateurs décrivent une situation à une date donnée : ils peuvent évoluer en cas de départ ou de défaillance d'un locataire.
Une stratégie fondée sur les cycles immobiliers
La société de gestion présente sa démarche comme une « stratégie des cycles » : choisir le moment d'entrée pays par pays, en fonction de la position de chaque marché dans son cycle. Le calendrier a été le suivant : Espagne en 2023, Royaume-Uni en 2024, Allemagne en 2025. D'autres marchés, comme la Pologne, sont à l'étude selon le président de Norma Capital, Faïz Hebbadj.
La répartition reste concentrée. Le Royaume-Uni représente 57 % de la valeur du patrimoine, l'Espagne 36 % et l'Allemagne 7 %. Par type d'actifs, les commerces pèsent 77 %, devant les bureaux (10 %).Parmi les exemples cités :Espagne : une hausse de valeur de 7 % à périmètre constant depuis les acquisitions. Le communiqué note aussi un marché devenu plus cher et plus concurrentiel.Royaume-Uni : des commerces de centre-ville acquis à Newcastle en 2024, dont la valeur locative a progressé de 40 % après une révision du loyer, puis des acquisitions en 2026 à Glasgow, Londres et Leeds.Allemagne : un bâtiment commercial de 9 341 m² à Hagen, près de Dortmund, loué à l'enseigne de bricolage Toom Baumarkt (groupe REWE).
Ces résultats concernent des actifs pris isolément et ne préjugent pas de l'évolution de l'ensemble du portefeuille. Une stratégie de cycles repose aussi sur des anticipations, qui peuvent se révéler inexactes.
Valeur de reconstitution et prix de part : de quoi parle-t-on ?
Trois valeurs à distinguer
Une SCPI publie chaque année plusieurs valeurs de référence, arrêtées par la société de gestion sur la base d'expertises immobilières indépendantes :La valeur de réalisation : la valeur vénale des immeubles estimée par l'expert, augmentée de la trésorerie et diminuée des dettes.La valeur de reconstitution : la valeur de réalisation à laquelle s'ajoutent les frais qu'il faudrait engager pour reconstituer le même patrimoine (droits de mutation, frais d'acquisition, commissions).Le prix de souscription : le prix payé par l'épargnant, commission de souscription incluse. Il doit rester compris entre -10 % et +10 % de la valeur de reconstitution (article L.214-94 du Code monétaire et financier).
Comment lire un écart de 4,98 %
Pour NCap Continent, le prix de souscription de 210 €, inchangé depuis 2024, se situe 4,98 % sous la valeur de reconstitution de 221 €. Une partie de cet écart intègre la hausse des valeurs d'expertise sur le semestre.
Cet écart reste dans la fourchette réglementaire. Il ne signifie pas que la société de gestion relèvera le prix de part : cette décision lui appartient et dépend de l'évolution des expertises. Les valeurs d'expertise sont elles-mêmes des estimations, qui peuvent baisser lors des campagnes suivantes. Le communiqué précise que l'écart ne constitue ni une plus-value acquise ni une garantie sur le prix de souscription ou la valeur de retrait futurs.
Ce que cette évolution implique pour les associés
Pour les porteurs de parts
La hausse des valeurs d'expertise indique que le patrimoine a pris de la valeur sur la période, selon les experts. Pour un associé actuel, elle ne se traduit pas par un gain immédiat car le prix de souscription reste inchangé. La valeur de retrait, c'est-à-dire le prix auquel la SCPI rachète les parts, s'établit à 189 €, soit le prix de souscription diminué de la commission de souscription hors taxes (21 €).
Pour les nouveaux souscripteurs
Norma Capital présente l'écart comme un point d'entrée possible. Il faut le mettre en regard des frais : la commission de souscription s'élève à 12 % TTC du prix de part, soit 25,20 € par part, et des frais de gestion annuels sont prélevés sur les loyers encaissés. Le détail des frais figure dans la note d'information. Le délai de jouissance est fixé au premier jour ouvré du sixième mois suivant la réception des fonds : les parts ne produisent pas de revenus pendant cette période.
Les performances publiées
Selon le bulletin d'information du 2ème trimestre 2026, le taux de distribution 2025 s'élève à 7,10 % brut de fiscalité étrangère et à 5,57 % net de fiscalité étrangère, pour un dividende de 11,70 € par part, net d’impôt étranger. Le taux de distribution rapporte le dividende versé au titre de l'année au prix de souscription au 1er janvier. Pour le 2ème trimestre 2026, les acomptes, versés chaque mois, totalisent 3,51 € brut par part. La société de gestion affiche un objectif de performance brut compris entre 6,80 % et 7,30 % pour 2026 : il s'agit d'une prévision, sans garantie de réalisation. La SCPI, créée fin 2022, ne dispose ni d'un historique de 5 ans ni d'un taux de rendement interne (TRI) à 5 ans. Le taux de distribution ne reflète pas à lui seul la performance globale du placement et ne tient pas compte de la fiscalité personnelle de l'associé.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les risques à garder en tête
Les risques communs à toute SCPI
Une SCPI est un produit de placement collectif immobilier. Elle comporte des contraintes qui s'appliquent à NCap Continent comme à toute autre :Risque de perte en capital : la valeur des parts dépend de celle des immeubles et peut baisser. Le capital investi n'est pas garanti.Liquidité non garantie : le retrait des parts suppose des souscriptions en contrepartie. Aucune part n'était en attente de retrait au 30 juin 2026, mais cette situation peut évoluer.Revenus non garantis : ils dépendent de l'occupation des immeubles, de la solvabilité des locataires et du marché locatif. Ils peuvent baisser.Horizon long : la durée de placement recommandée par la société de gestion est de 8 ans minimum. Les frais d'entrée réduisent la valeur de l'investissement sur une durée courte.
Les risques liés à la stratégie européenne
L'orientation de NCap Continent ajoute des facteurs propres :Risque de change : plus de la moitié du patrimoine est située au Royaume-Uni, hors zone euro. Les loyers et la valeur des immeubles, libellés en livres sterling, varient une fois convertis en euros.Risque de concentration : deux pays représentent 93 % de la valeur du patrimoine, et le commerce y occupe une place importante. Un ralentissement de ces marchés ou de ce secteur aurait un effet direct.Fiscalité étrangère : les revenus sont imposés dans le pays de situation des immeubles, selon les conventions fiscales applicables, ce qui explique l'écart entre taux de distribution brut et net.Risque de cycle : choisir le moment d'entrée sur un marché repose sur des prévisions économiques, qui comportent une part d'incertitude.
Vérifier l'adéquation à son profil
Avant toute souscription, il convient de vérifier que ce placement correspond à sa situation patrimoniale, à ses objectifs et à son horizon. En cas de financement à crédit, l'emprunteur reste tenu de rembourser quelle que soit l'évolution des revenus et de la valeur des parts. La note d'information, les statuts et le document d'informations clés sont disponibles auprès de la société de gestion.
Ce qu'il faut retenir
La valeur de reconstitution de NCap Continent progresse de 2,85 % au premier semestre 2026, ce qui porte à 4,98 % l'écart avec le prix de souscription de 210 €. Cette évolution reflète des valeurs d'expertise en hausse sur la période, dans un patrimoine de 21 actifs répartis sur trois pays.
Elle ne garantit ni une revalorisation du prix de part, ni un niveau de revenus futur. La SCPI reste exposée au risque de perte en capital, à une liquidité limitée, au risque de change lié au Royaume-Uni et à une concentration géographique et sectorielle. Ces éléments sont à considérer ensemble, sur un horizon d'au moins 8 ans.
Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier [et du cours des devises]. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
SourcesCommuniqué Norma Capital du 16 octobre 2026 : valeurs de reconstitution, patrimoine, stratégieBulletins trimestriels Ncap Continent : taux de distribution 2025, commission de souscription, valeur de retrait, délai de jouissance, parts en attente.
Cette communication a un caractère commercial, n’est pas un document contractuel ou un document d’information requis par une quelconque disposition législative, et n’est pas suffisante pour prendre une décision d’investissement. Avant toute décision, consultez la note d’information, le document d’informations clés, les statuts et les autres documents réglementaires présentant les caractéristiques, les risques et les frais de la SCPI.
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