information fournie par Swiss Life AM FR • 20/11/2026 à 11:04

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Au 3ème trimestre 2026, la SCPI Mistral Sélection poursuit sa stratégie de diversification européenne avec quatre nouvelles acquisitions, en Espagne et au Portugal, tout en maintenant des indicateurs locatifs solides.

Un environnement contrasté sur les marchés immobiliers européens

Le troisième trimestre 2026 s'est inscrit dans un contexte économique et financier encore marqué par des tensions sur les marchés obligataires, notamment en France, et par des incertitudes politiques.

Dans cet environnement, certains marchés immobiliers européens ont toutefois présenté des conditions plus favorables. Mistral Sélection poursuit ainsi sa stratégie de diversification géographique, en privilégiant des actifs susceptibles de bénéficier de tendances structurelles de long terme.

Au 30 septembre 2026, près de 70 % de son patrimoine immobilier est désormais situé hors de France, illustrant son positionnement résolument européen.

Quatre nouvelles acquisitions dans les secteurs du sport et des loisirs

Au cours du trimestre, Mistral Sélection a renforcé son portefeuille avec quatre nouvelles acquisitions en Espagne et au Portugal, dans des secteurs portés par l'évolution des modes de vie et l'intérêt croissant pour le sport et les loisirs.

Au Portugal, la SCPI a notamment acquis :

• Un trampoline park à Lisbonne, exploité par JumpYard, un opérateur européen de loisirs indoor. Situé dans une zone commerciale dynamique, cet actif bénéficie d'un bail ferme de 15 ans.

• Une salle de sport à Porto, exploitée par SC Fitness, acteur de référence du fitness au Portugal, dans le cadre d'un bail ferme de 15 ans.

En parallèle, la SCPI poursuit son développement en Espagne avec l'acquisition de deux nouvelles salles de sport exploitées par Basic-Fit, premier opérateur de fitness en Europe.

Ces opérations contribuent à renforcer la diversification géographique et sectorielle du portefeuille, tout en offrant une visibilité sur les revenus locatifs grâce à des engagements locatifs de longue durée.

📌 Les investissements passés ne sont pas un indicateur fiable des investissements futurs.

Des indicateurs solides au 31 mars 2026

- Capitalisation : 76,7 M€ (+66,62% depuis le début de l'année 2026)

- Nombre d'associés : 4 668 (+29,27% depuis le début de l'année 2026)

- Dividende net trimestriel : 3,03 € par part

- Taux d'occupation physique : 99,30%

- Taux d'occupation financier : 95,82%

📌 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La SCPI ayant vocation à investir hors de France, les revenus générés par la Société pourraient être impactés par la fiscalité appliquée dans les pays dans lesquels elle détiendrait des actifs. Cette fiscalité est notamment liée à l'existence ou pas de conventions fiscales entre la France et les pays où ont lieu ces investissements.

Avec une collecte dynamique, une diversification accrue et des actifs sécurisés, Mistral Sélection poursuit son expansion en Europe et renforce la visibilité de ses revenus.

📄 Consultez le bulletin complet : https://fr.swisslife-am.com/bt-scpi-mistral-selection

Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank, mais aussi via les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.