information fournie par Sofidy • 20/11/2026 à 15:38

sofidy

SCPI Sofidynamic : une opportunité stratégique aux Pays-Bas

La SCPI Sofidynamic a le plaisir d'annoncer l'acquisition de l'Outdoor Centre Roermond, un retail park aux Pays-Bas. Cette opération constitue une opportunité d'investissement attractive pour les associés du véhicule diversifié lancé fin 2023, dont l'objectif est de privilégier des actifs offrant un rendement immédiat.

Implanté au cœur du Limbourg, à proximité des frontières allemande et belge, cet actif profite d'une localisation stratégique transfrontalière particulièrement attractive avec plus de 10 millions de visiteurs par an et une zone de chalandise d'environ 3,5 millions d'habitants résidant à moins de 45 minutes.

Le complexe accueille trois enseignes majeures de sport, de plein air et de camping : Decathlon, Bever, et Kampeerwinkel Roermond, toutes locataires long terme, soutenant ainsi la pérennité des loyers et la stabilité de l'investissement.

Ainsi, cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de déploiement sélectif de Sofidynamic sur des actifs commerciaux alliant solidité locative, visibilité sur les revenus et ancrage géographique structurant à l'échelle européenne. Grâce à sa localisation au sein d'un bassin de consommation transfrontalier dense, à la qualité de ses enseignes et à la durée ferme des engagements locatifs, l'Outdoor Centre Roermond présente un profil d'investissement attractif, conjuguant résilience, rendement à l'acquisition et potentiel de valorisation dans le temps.

Vous ne connaissez pas encore les SCPI ? Découvrez notre guide sur cette solution d'épargne immobilière.

Avertissements et risques

Les illustrations et investissements présentés concernent des investissements déjà réalisés, à titre d'exemples mais ne constituent aucun engagement quant aux futures acquisitions.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques : absence de rendement ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du portefeuille du fonds. Les SCPI sont des produits complexes et pouvant présenter un risque d'illiquidité. La revente des parts n'est pas aussi rapide et facile que pour d'autres placements financiers comme les actions ou les obligations. Si les demandes de retraits sont supérieures aux nouvelles souscriptions, alors on observe une illiquidité de la SCPI sur le marché des parts. Dans ce cas, l'associé qui voudrait vendre ses parts peut être soumis à un délai de sortie d'une durée indéterminée puisqu'il n'existe pas suffisamment de souscripteurs. Les SCPI s'adressent à des investisseurs à la recherche de diversification et de performances, conscients des risques liés à cette classe d'actifs qui impose un placement à long terme. Il convient de ne pas investir une part trop importante de son patrimoine à cette classe d'actifs. Il s'agit d'un actif de diversification.

Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la Note d'information de la SCPI.