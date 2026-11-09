SCPI : comprendre les règles du jeu avant de miser sur la pierre

information fournie par Mingzi • 09/11/2026 à 08:28

L'AMF préconise quelques règles concernant les SCPI et les risques associés à ce type de placement ( Crédits photo: Shutterstock)

Un placement immobilier ne se résume pas au rendement qu'il affiche. Dans une enquête consacrée aux SCPI, l'Autorité des marchés financiers souligne les lacunes de l'information donnée aux épargnants. Avec un enjeu central : expliquer clairement comment récupérer son argent.

Investir dans des immeubles sans gérer les locataires ni les travaux : c'est le principe des sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI. L'épargnant achète des parts d'un patrimoine immobilier géré par des professionnels et peut percevoir une fraction des revenus. Mais cette simplicité d'accès ne doit pas masquer les risques. Dans sa synthèse d'octobre 2026, l'Autorité des marchés financiers (AMF) examine les pratiques de quatre établissements distributeurs. Ses contrôles, portant principalement sur les SCPI détenues hors assurance-vie, mettent en lumière une information parfois trop éloignée des difficultés rencontrées sur le terrain.

Quand la porte de sortie se rétrécit

Depuis le second semestre 2023, plusieurs SCPI ont connu des baisses du prix de leurs parts et un allongement des files d'attente pour les retraits. Le risque de « liquidité », autrement dit la difficulté à transformer son placement en argent disponible, est devenu bien concret.

Demander à sortir ne signifie donc pas être remboursé immédiatement. Selon le fonctionnement de la SCPI, la sortie dépend notamment de la présence d'acheteurs ou de nouvelles souscriptions. Elle peut être retardée, exécutée partiellement, et intervenir à un prix inférieur à celui espéré. Même l'existence d'un fonds de remboursement ne garantit pas une disponibilité immédiate.

Des brochures qui doivent raconter la réalité

Le constat de l'AMF est net : aucun des quatre établissements contrôlés ne fournissait, avant le conseil en investissement, une information complète sur la nature et les risques des SCPI.

Prévenir qu'un placement est « peu liquide » ne suffit plus lorsque les difficultés sont déjà là. Encore faut-il expliquer les conditions de retrait, les délais possibles et les baisses de valeur connues. Or certains documents disponibles étaient antérieurs de plusieurs années aux souscriptions étudiées.

Autre déséquilibre relevé : la performance occupait parfois une place excessive, au détriment des risques. Le rendement présenté ne raconte pourtant qu'une partie de l'histoire du placement.

Un conseil à la mesure de chaque épargnant

L'information doit aussi faire le lien avec la situation personnelle du client. Pourquoi cette SCPI convient-elle à ses projets, à ses besoins d'argent disponible et à la répartition de son patrimoine ?

Le document expliquant le conseil, appelé « rapport d'adéquation », devrait rendre ce raisonnement compréhensible. L'AMF relève pourtant des justifications insuffisamment personnalisées. Elle souligne aussi que l'évaluation du caractère adapté du placement relève du professionnel : elle ne peut être implicitement renvoyée à l'épargnant.

À crédit, les échéances continuent

Acheter des parts à crédit ajoute une contrainte : les remboursements restent dus si leur valeur baisse, si les revenus distribués diminuent ou si la revente tarde. Dans certains dossiers examinés, ces risques n'étaient pas explicités.

L'enquête relève également des progrès et de bonnes pratiques. L'enjeu est désormais de les traduire dans chaque échange avec le client. Car parler clairement des difficultés possibles, c'est permettre à chacun de savoir à quoi il s'engage, au-delà du rendement affiché.