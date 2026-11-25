SCPI Comète au Québec : le Club Med Tremblant passe de la signature au chantier

information fournie par Primaliance • 25/11/2026 à 10:13

SCPI Comète au Québec : le Club Med Tremblant passe de la signature au chantier

Le 7 octobre 2026, une cérémonie de “première pelletée de terre” a marqué le début des travaux du futur Club Med Tremblant, au Québec. Cet actif appartient au portefeuille de la SCPI Comète, gérée par la société de gestion Alderan, qui a détaillé l'avancement du projet dans un communiqué du 19 octobre 2026. L'ouverture est prévue pour décembre 2028.Pour les épargnants qui s'intéressent aux SCPI de dimension internationale, l'opération réunit plusieurs caractéristiques : immobilier hôtelier, investissement hors zone euro et financement d'un bâtiment encore en construction. Chacune présente des intérêts, mais aussi des risques propres qu'il convient d'examiner avant toute décision.

Retour sur l'opération Club Med Tremblant

Un calendrier en deux temps

Les engagements contractuels remontent à décembre 2025. À cette date, la SCPI Comète a acquis le terrain, signé un bail avec Club Med et confié à ce même groupe un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée. Une dizaine de mois plus tard, le projet est passé en phase de travaux.

La cérémonie a réuni des représentants de la station Mont-Tremblant, de la direction de Club Med (groupe et zone Amérique du Nord et Caraïbes), d'Alderan, ainsi que le maire de Mont-Tremblant. Pour le président d'Alderan, Rémy Bourgeon, ce lancement montre ce que l'épargne collectée auprès des associés permet de financer, dans le cadre d'une stratégie d'investissement tournée vers l'international.

Qui fait quoi dans le montage ?

La répartition des rôles est la suivante :

Ce schéma présente une cohérence opérationnelle, l'exploitant participant à la conception du bâtiment qu'il occupera. Il crée en contrepartie une dépendance forte envers un seul partenaire, à la fois locataire et pilote du chantier.

Un village de montagne conçu pour les quatre saisons

Localisation et programme

Le futur Club Med sera implanté sur le Versant Soleil de Mont-Tremblant, dans la région des Laurentides, au pied des pistes. Il deviendrait le deuxième village de montagne de l'opérateur au Canada, après Club Med Québec Charlevoix, en service depuis 2021.

Le programme annoncé comprend un accès ski aux pieds, des espaces destinés aux familles, des activités sportives et de bien-être, ainsi qu'une restauration fondée sur des produits québécois. Un espace « Collection Exclusive » proposera une offre plus haut de gamme. L'objectif d'une exploitation sur toute l'année vise à ne pas dépendre de la seule saison hivernale.

Emploi local et objectifs environnementaux

Selon la société de gestion, l'exploitation devrait créer environ 300 emplois directs, sans compter les emplois liés au chantier et l'activité générée chez les fournisseurs locaux.

Sur le plan environnemental, plus de 61 % de la propriété doivent rester en espaces verts, avec une stratégie paysagère destinée à préserver le couvert forestier. Le projet vise la certification LEED Gold pour la construction et Green Globe pour l'exploitation. Il s'agit d'objectifs : leur obtention dépendra de l'évaluation des organismes certificateurs.

Ce que l'opération change pour les associés de la SCPI Comète

Une diversification géographique et sectorielle

L'actif ajoute au portefeuille de Comète une exposition à l'hôtellerie de loisirs et au marché canadien. Cette diversification vise à répartir les risques entre plusieurs pays, secteurs et locataires. Elle ne les supprime pas : elle en modifie la nature, en introduisant de nouveaux paramètres comme la devise, la réglementation locale ou la fréquentation touristique.

La SCPI Comète, dont la note d'information a reçu le visa AMF n° 26-16 le 7 juillet 2026, poursuit par cette opération la constitution d'un patrimoine immobilier réparti sur différents marchés étrangers.

Des loyers prévus dès la phase de construction

D'après Alderan, la structuration de l'opération permet à la SCPI de percevoir des revenus locatifs pendant les travaux. Ce mécanisme contractuel limite la période sans revenu propre aux projets en développement. Il ne constitue pas une garantie : son effet dépend du respect des engagements par la contrepartie, et son montant n'a pas été communiqué. Les revenus distribués par une SCPI restent variables et ne sont jamais assurés.

Les risques à prendre en compte avant d'investir

Les risques communs à toutes les SCPI

Investir en SCPI revient à acquérir des parts d'un produit de placement collectif immobilier. Ce placement comporte plusieurs contraintes :

Les risques propres à cette opération

Le projet Tremblant ajoute des facteurs spécifiques :

Vérifier l'adéquation à son profil

Avant toute souscription, l’investisseur doit s’assurer que ce placement est adapté à sa situation, à ses objectifs et à sa tolérance au risque. Le recours éventuel au crédit engage l’emprunteur, qui doit rembourser quelle que soit l’évolution de la SCPI. Les statuts, la note d’information et le document d’informations clés sont disponibles gratuitement sur le site alderan.fr.

Ce qu'il faut retenir

Avec le lancement du chantier du Club Med Tremblant, la SCPI Comète entre dans la phase concrète d'un investissement hôtelier au Canada, prévu pour ouvrir fin 2028. L'opération élargit la diversification géographique et sectorielle du portefeuille et prévoit des loyers dès la période de travaux.

Elle expose aussi les associés à un risque de change, à un risque de construction et à la dépendance envers un exploitant unique, dans un secteur sensible à la conjoncture touristique. Ces éléments s'ajoutent aux contraintes propres à toute SCPI : capital non garanti, liquidité limitée, revenus variables et horizon de placement long.

Source : communiqué de presse Alderan du 19 octobre 2026.

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