Récession et refus de la "décroissance" pour les aéroports français

information fournie par AFP • 27/11/2026 à 20:49

Les aéroports en France sont en récession et craignent une politique de "décroissance" après 2027, qui compromettrait l'avenir de certains d'entre eux ( AFP / Chris Delmas )

Comme l'économie française, les aéroports du pays sont en récession et craignent pire : une politique de "décroissance" après 2027, qui compromettrait l'avenir de certains d'entre eux.

"Pour l'ensemble de 2026, le trafic français devrait être inférieur à celui de 2025", a déclaré le président de l'Union des aéroports français, Thomas Juin, vendredi lors du huitième congrès de cette organisation professionnelle à Paris.

Ces aéroports avaient vu le passage de 210,5 millions de passagers de l'aviation commerciale en 2025.

Selon des données provisoires, au premier semestre 2026, leur nombre a reculé de 0,8% sur un an. Le troisième trimestre, celui de la haute saison estivale, a été moins mauvais, avec une hausse de 0,1% sur un an, loin de compenser ce début d'année difficile.

L'année 2026 voit aussi la poursuite de la tendance de long terme de baisse du trafic intérieur (-1,8% sur un an au premier semestre), nourrie par les incitations à préférer le train.

La loi Climat et résilience, en 2021, a notamment mené à l'interdiction des vols intérieurs lorsqu'il existe une option alternative ferroviaire en moins de deux heures et trente minutes.

Les aéroports français ont également pâti des conséquences de l'augmentation brutale des prix du kérosène depuis mars, plus que leurs voisins européens.

D'après les chiffres d'Airports Council International, l'Allemagne est le seul voisin de la France à faire moins bien. Le Royaume-Uni, la Belgique, l'Italie ou l'Espagne voient leur trafic continuer à croître cette année.

Une explication fait l'unanimité au sein de la profession : une fiscalité trop lourde sur les voyageurs.

Comme est venue l'expliquer la responsable des opérations en France de la première compagnie européenne, Ryanair, Mathilde Dorfsman, décoller d'un aéroport français vers une destination dans l'Union européenne exige de payer 34 euros de taxes.

"La France doit supprimer des taxes aériennes inefficaces (...) et regarder au-delà de ses aéroports parisiens saturés", a-t-elle lancé.

La compagnie irlandaise, qui se pose en championne de la desserte des aéroports régionaux, est à la fois coutumière des plaidoyers anti-fiscalité et adepte du soutien public aux petits aéroports, indispensable à la survie de la plupart d'entre eux.

"Rupture"

Ce modèle économique, financé par les collectivités et in fine l'État central, est-il tenable ? Pas selon Vinci Airports, concessionnaire de dix aéroports en France, dont les deux de Lyon, ou ceux de Nantes, de Rennes ou Toulon-Hyères. "Le modèle aéroportuaire français est aujourd'hui au bord de la rupture", a affirmé son directeur général de Vinci Airports, Rémi Maumon de Longevialle.

Plus concrètement, d'après Thomas Juin, de l'UAF, "plusieurs aéroports sont aujourd'hui au bord de la cessation de paiement".

Il s'est dit inquiet lorsqu'il écoute les responsables politiques. "À la lecture de certains programmes de candidats à l'élection présidentielle, je crois comprendre que le secteur aérien pourrait subir de nouvelles charges fiscales, sous couvert d'une vision progressiste de notre société", a-t-il déploré.

"Viser la décroissance du transport aérien, c'est viser la fermeture de lignes", selon le président de l'UAF.

Peu d'élus nationaux semblent en effet sensibles aux arguments du secteur. Les élus locaux, dont ceux des régions, propriétaires de la majorité des aéroports du pays, voient le problème autrement.

Le président divers gauche de la Région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard, qui a dû annoncer en 2023 la fin des lignes régulières à l'aéroport de Quimper, a dit vendredi se battre pour la survie de l'aviation commerciale à Rennes et Brest.

"À Rennes, on est passé à 500.000 (passagers par an), et ça ne fait frissonner personne de dire que ça pourrait fermer. Et ça peut fermer un jour", a-t-il prévenu.

Cet aéroport est en effet situé à 100 km d'un autre, Nantes, où les voyageurs s'acquittent d'une taxe de sûreté et de sécurité moins élevée. Il doit cet avantage au trafic plus élevé qu'il accueille, avec 7,2 millions de passagers en 2025.