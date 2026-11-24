Projet de loi logement: les passoires thermiques jettent un froid sur le vote des députés mardi

information fournie par AFP • 24/11/2026 à 00:58

L'Assemblée nationale, le 11 décembre 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les députés devraient adopter mardi après-midi un projet de loi visant à répondre à la crise du logement, une préoccupation majeure des Français à l'approche de la présidentielle, mais le scrutin se trouve brouillé par une mesure sur les passoires énergétiques introduite par le Rassemblement national.

Déjà adopté au Sénat, le projet de loi a pour objectif la construction de 400.000 logements chaque année, grâce notamment à l'assouplissement d'un dispositif d'incitation fiscale à l'investissement locatif, ou une nouvelle procédure d'urbanisme simplifiée.

Mais l'adoption la semaine dernière d'un amendement RN, qui supprime l'interdiction progressive de louer des passoires énergétiques, a créé la surprise. Il va bien plus loin que le texte initial du gouvernement.

Depuis 2025, les logements classés G au diagnostic de performance énergétique (DPE) -- qui prend en compte des critères comme l'isolation des murs ou le système de chauffage -- sont déjà interdits à la location. Les étiquettes F doivent être exclues à partir de 2028, puis les E en 2034.

Le gouvernement souhaitait assouplir cette interdiction, en permettant de maintenir la location notamment si le propriétaire s'engage à faire des travaux, ou si ceux-ci se révèlent impossibles en raison de certaines contraintes techniques ou juridiques.

Selon l'exécutif, la mesure permettrait de remettre sur le marché 700.000 logements d'ici 2028.

Mais l'extrême droite, avec le soutien des députés LR et d'une partie d'Horizons, a fait supprimer totalement ces interdictions de location.

Elles "ont créé un bazar pas possible avec un effondrement de l'offre locative", argumente le député RN Frédéric Falcon.

Victoire provisoire

La gauche a réclamé un nouveau vote sur cet amendement, dont la présidente du groupe écologiste Cyrielle Chatelain. "8.000 personnes sont décédées en raison de la chaleur" cet été, "notamment parce qu'il faisait trop chaud dans leur logement", selon elle.

Mais le gouvernement ne demandera pas de seconde délibération, d'après l'entourage du ministre du Logement Vincent Jeanbrun.

Il comptera sur l'étape suivante: en cas d'adoption du texte à l'Assemblée mardi, une commission mixte paritaire (CMP) sera convoquée, réunissant sénateurs et députés pour trouver une version d'accord.

Selon l'entourage du ministre, cette commission devrait disposer de marges de manœuvre pour revenir sur l'amendement du RN. Faute de quoi le texte issu de la CMP aurait de grandes chances de ne pas être validé ensuite par les parlementaires.

Mardi, les députés MoDem et Renaissance devraient ainsi voter en faveur du projet de loi, tout en prévenant qu'ils ne valideront pas le texte issu de la CMP si l'amendement RN est maintenu, a appris l'AFP de source parlementaire.

Celui-ci est "incompatible avec la vision du groupe sur le nécessaire projet écologique", a déclaré le député MoDem Romain Daubié.

Lucide, M. Falcon dit s'attendre à ce que la CMP tente de rétablir la version initiale du texte.

Le Sénat avait adopté en 2025 une proposition de loi de la sénatrice centriste Amel Gacquerre portant l'idée, reprise par le gouvernement, d'un maintien de location possible contre des travaux.

Refusant de préempter la position de la CMP, elle a toutefois dit à l'AFP être attachée à une certaine "ambition environnementale", pointant aussi l'inconvénient d'à nouveau "changer les règles du jeu" pour la filière.

Dérogations

La défense du droit au logement fait partie des revendications portées dans les actuelles mobilisations contre la vie chère.

Le texte contient l'élargissement des critères permettant de bénéficier du statut du bailleur privé (ou "dispositif Jeanbrun"), un avantage fiscal pour inciter à l'achat de logements neufs en vue de les louer, ou à leur rénovation.

Mais aussi la création d'opérations d'intérêt local, où les communes pourront déroger à des règles d'urbanisme pour accélérer la production de logements. Ils devront en contrepartie être occupés à titre de résidence principale.

Une disposition permet en outre au gouvernement d'activer par décret, en cas de sinistre de grande ampleur comme les incendies de l'été, un dispositif dérogatoire pour faciliter et accélérer la reconstruction.

Le texte prévoit également le lancement d'un troisième programme national de renouvellement urbain ("Anru 3"), avec un financement de départ de 5 milliards d'euros.

Il renforce les pouvoirs des maires dans l'attribution des logements sociaux, en leur permettant de s'opposer à certaines candidatures, et d'en proposer de nouvelles.

Le gouvernement espère une adoption définitive avant la fin de l'année.