information fournie par Boursorama avec Newsgene • 27/11/2026 à 16:24

33 % des Français pourraient avancer ou reporter leur projet immobilier en raison de la Présidentielle 2027. (illustration) (Free-Photos / Pixabay)

L'élection présidentielle de 2027 aura un impact sur le marché immobilier. Selon une étude de la plateforme Maslow.immo relayée par Se loger , 21 % des sondés pourraient décaler leur projet d'investissement locatif en fonction de l'issue du scrutin et 12 % d'entre eux pourraient l'avancer. Les mois qui vont précéder le vote s'annoncent donc particulièrement incertains. Pour rappel, le 1er tour est pour le moment prévu le 18 avril et le second le 2 mai.

Les Français ont peur des impayés et des squats

Il n'est donc pas surprenant de constater que la question du logement jouera un rôle majeur dans cette élection. D'après une enquête réalisée pour le réseau immobilier L'Adresse, 40 % des Français vont tenir compte des propositions des candidats sur ce thème au moment de voter. Et pour ceux qui ont un projet d'achat, cette proportion grimpe même à 57 %.

50% des Français estiment que l'investissement locatif reste attractif mais les freins restent encore nombreux. Avec en premier lieu, la crainte des loyers impayés ou du squat, citée par 40 % des personnes interrogées, devant le prix des logements (39 %) et les taux de crédit (34 %).

« À quelques mois de l’élection présidentielle, beaucoup attendent avant tout un cadre stable et lisible pour investir sereinement » , explique Pierre-Emmanuel Jus, directeur délégué de Maslow.immo. La première demande des sondés : une meilleure protection contre les impayés et le squat (23 %).