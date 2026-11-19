information fournie par Swiss Life AM FR • 19/11/2026 à 15:13

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Performances, évolution de la valeur liquidative, allocation du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre.

Au mois d'octobre, la SC ESG Tendances Pierre poursuit sa dynamique positive, portée par la progression de sa valeur liquidative et la diversification de son portefeuille immobilier. Le fonds continue de s'appuyer sur une allocation répartie entre différentes typologies d'actifs, dans une perspective de création de valeur à long terme.

Cette évolution s'accompagne du maintien d'un taux d'occupation financier élevé, témoignant de la qualité locative du portefeuille. Le fonds poursuit ainsi sa stratégie d'investissement, en privilégiant une gestion attentive de ses actifs et une diversification sectorielle et géographique, en cohérence avec son positionnement ISR.

Consultez le reporting complet ici :

Lien vers le document : 20261030_Reporting_SC_ESG_Tendances_Pierre.pdf