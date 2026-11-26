information fournie par Boursorama avec Newsgene • 26/11/2026 à 13:13

Le Sénat a adopté un texte visant à réformer l'imposition de la plus-value sur les ventes de résidences secondaires. (illustration) (Peggychoucair / Pixabay)

Les sénateurs souhaitent dynamiser les transactions immobilières en évitant que les propriétaires de résidences secondaires gardent leurs biens trop longtemps. Ils ont adopté un amendement qui réduit fortement l'imposition des plus-values sur la vente de ce type de biens. Dans le texte porté par Vincent Delahaye et le groupe Union centriste et indépendants, la taxation est ramenée de 36,2 % à 20 % après deux ans de détention, rapporte Capital .

Actuellement, la plus-value réalisée lors d'une vente est taxée à 19 % au titre de l'impôt sur le revenu, plus 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 36,2 % au total. Mais des abattements apparaissent avec le temps. Ainsi, au bout de 22 ans, le vendeur n'est plus imposé sur le revenu et, après trente ans, il ne paie plus non plus de prélèvements sociaux, la plus-value est alors totalement exonérée d'impôts.

Un taux unique à 20 %

Avec cet amendement, le taux global est ramené à 20 %, répartis entre 12 % d'impôt sur le revenu et 8 % de CSG et de prélèvements sociaux, et cela quelle que soit la durée de détention du bien, au-delà de deux ans. Finie donc l'exonération après 30 ans. Pour freiner la spéculation, le taux resterait en revanche à 32 % si le propriétaire se sépare de son bien avant le seuil des deux ans.

La mesure ne s'appliquerait qu'aux ventes à partir du 1er janvier 2028. Encore faut-il que cet amendement soit retenu dans le budget pour 2027.