Passoires énergétiques : "le gouvernement ne portera pas la suppression" de l'interdiction de louer, assure Jeanbrun

information fournie par AFP • 25/11/2026 à 11:09

Le ministre français du Logement, Vincent Jeanbrun, quitte le palais de l'Elysée à Paris, le 28 octobre 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Au lendemain de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un projet de loi sur le logement, le ministre Vincent Jeanbrun a assuré, mercredi, que "le gouvernement ne portera pas la suppression" de l'interdiction de louer les passoires énergétiques, mesure introduite par le RN.

Dans son texte, le gouvernement souhaitait assouplir cette interdiction, qui concerne progressivement les logements classés G, F et E au diagnostic de performance énergétique (DPE), en permettant au propriétaire de continuer à louer s'il s'engage à faire des travaux ou en cas de contraintes insurmontables.

Le parti d'extrême droite a fait voter un amendement qui supprime ce calendrier, une mesure qualifiée par Vincent Jeanbrun de "recul à plein de niveaux" et "pas acceptable", lors d'une interview sur LCI.

"Très clairement, soit on a un assouplissement parce qu'on rétablit la version du Sénat", qui contient la version initiale du gouvernement, "soit il n'y aura aucune modification au cadre légal d'aujourd'hui. Le gouvernement ne portera pas la suppression du DPE", a promis le ministre LR.

Pour retirer l'amendement du RN du texte, le ministre compte sur la commission mixte paritaire, prochaine étape de l'examen du projet de loi qui réunira le 2 décembre des députés et des sénateurs avec pour mission de s'accorder sur une version commune, avant une validation par les deux chambres.

L'entourage du ministre du Logement estime que, compte tenu des débats au Sénat en juillet et des prises de parole des députés avant le vote de mardi, il y a "une majorité au Parlement pour rétablir une version de l'article 6, qui soit plus proche de la copie initiale du gouvernement".

Interrogé sur un droit de veto donné aux maires dans l'attribution des logements HLM, inclus dans son projet de loi, Vincent Jeanbrun a assuré que cet outil ne pourrait pas être utilisé pour appliquer une préférence nationale dans les logements sociaux, défendue par Marine Le Pen.

Quant à l'idée de la candidate du RN à la présidentielle de réorienter les cotisations patronales dédiées au logement - appelées "1% logement" ou Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) -, ce serait pour Vincent Jeanbrun "très grave" et signerait "la fin du logement social à la française".

Cette cotisation patronale est collectée principalement par le groupe paritaire Action Logement qui gère un parc de 1,2 million de logements sociaux et à loyer intermédiaire dédiés aux salariés.

Action Logement contribue à financer les programmes de renouvellement urbain et de revitalisation des villes moyennes "Action cœur de ville" et propose la garantie Visale pour les locataires qui ont besoin d'une caution et des prêts pour accéder à la propriété.