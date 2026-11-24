information fournie par Boursorama avec LabSense • 24/11/2026 à 08:30

Ma Prime Logement Décent : qui peut bénéficier de cette aide pour rénover son logement ? / iStock.com - ijeab

Qu'est-ce que l'aide MPLD ?

L'aide MPLD permet de financer des travaux destinés à remettre en état un logement déclaré indigne, dégradé ou insalubre. Tout comme "Habiter Sain" et "Habiter Serein", les deux aides de l'Anah qu'elle vient remplacer, son objectif est d'aider les ménages aux revenus modestes à réaliser des travaux d'ampleur pour réhabiliter leur logement situé en France métropolitaine. Ces projets de réhabilitation prévoient souvent des travaux de rénovation énergétique (notamment isolation), mais incluent également l'installation ou la rénovation des réseaux d'eau, des travaux d'électricité ou de gaz, un renforcement des fondations, ou des traitements spécifiques (amiante, saturnisme...). Les logements éligibles doivent être achevés depuis plus de 15 ans à la date de la demande d'aide et constituer l'habitation principale du propriétaire, qui doit par ailleurs y résider jusqu'à 3 ans après les travaux. L'état du bien est également déterminant. La situation de dégradation ou d'insalubrité doit être attestée par une grille d'évaluation réalisée par un professionnel qualifié, ou le logement doit être visé par un arrêté préfectoral ou municipal (situation de péril ou d'insalubrité par exemple). L'attribution de l'aide MPLD est conditionnée à la réalisation préalable d'un audit énergétique et la classe énergétique atteinte après travaux détermine le montant de l’aide. Par ailleurs, le bénéficiaire de l'aide doit obligatoirement être accompagné tout au long des travaux par un AMO (Assistant à maîtrise d'ouvrage) habilité par l'Anah. Quant aux artisans, doivent être certifiés RGE (reconnus garants de l'environnement) pour ce qui concerne les travaux de rénovation énergétique..

Les conditions liées aux propriétaires

L'aide MPLD cible les propriétaires occupants, mais aussi les personnes qui assurent la charge des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants (ou par ceux de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire de Pacs) s'ils ont la qualité de propriétaires. Elle peut également concerner les titulaires d'un bail commercial ou d’un bail à ferme portant des locaux d’habitation, à condition qu’ils occupent eux-mêmes le logement.. Pour bénéficier de ce soutien financier, les propriétaires ne doivent pas dépasser le plafond de ressources en vigueur. L'aide, qui varie selon la composition du foyer et le lieu de résidence, est soumise à un barème classé par codes couleur en fonction du montant des revenus : bleu (revenus très modestes, éligible), jaune (revenus modestes, éligible). En 2026, une personne seule hors Île-de-France doit ainsi disposer de revenus inférieurs à 22 259 €. Les ménages aux revenus intermédiaires (violet) et supérieurs (rose) sont exclus. L’aide prend en charge 80 % du montant des travaux pour les ménages très modestes et 60 % pour les ménages modestes, avec un plafond de 70 000 € (hors taxes), si le logement atteint au moins la classe E après travaux. À défaut, le taux est ramené à 50 % dans la limite de 50 000 € HT. Le taux peut être augmenté de 10 points (90 % ou 70 %) si les travaux permettent de passer d’une classe F ou G à une classe au moins égale à D. Les propriétaires bailleurs ne sont pas concernés par la subvention MPLD, mais ils peuvent solliciter une aide spécifique de l’Anah pour les travaux de lutte contre l’habitat indigne ou dégradé. Pour y avoir droit, ils doivent louer le bien à titre de résidence principale à un locataire aux revenus modestes, signer une convention avec l’Anah et appliquer un loyer plafonné. Les syndicats de copropriété disposent eux aussi de leurs propres aides, notamment pour les copropriétés en difficulté, ou de MaPrimeRénov’ Copropriété pour les travaux de rénovation énergétique. Dans tous les cas, il convient de prendre rendez-vous avec un conseiller France Rénov' pour solliciter l'aide MPLD.