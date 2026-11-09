Logement: vivre seul est‑il devenu la norme?

La vie en solo peut aussi bien s’inscrire dans un petit logement loué pour quelques années que dans une maison ou un grand appartement.

L'essentiel:

Vivre seul n'est plus seulement une transition, mais recouvre une diversité de situations.

La situation conjugale des personnes seules est variée, tout comme leurs profils économiques.

Cette situation peut exacerber les tensions sur le marché immobilier et invite à repenser le parc de logements.

Près de quatre logements sur dix sont aujourd'hui occupés par une personne vivant seule. Mais derrière cette configuration de plus en plus fréquente se cachent des réalités plus diverses qu'il n'y paraît. Les personnes seules ne peuvent plus être réduites à quelques figures sociales bien identifiées, comme l'étudiant en studio, le célibataire urbain dans un petit appartement ou la veuve dans une maison à la campagne.

Comme le souligne une étude menée par le bureau d'étude Intermède et l'Université Gustave Eiffel, soutenue par Leroy Merlin Source et Bouygues Immobilier, la vie en solo correspond à une variété de profils, de trajectoires, de conditions résidentielles et de territoires.

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Vivre en solo: une réalité qui progresse

La vie en solo n'est plus une situation résidentielle marginale ou atypique. D'après les derniers recensements de la population par l'Insee, 39% des résidences principales sont occupées par une seule personne. Ce chiffre a augmenté de près de 14% entre 2016 et 2022, contre 5% pour les logements occupés par deux personnes, alors que dans le même temps le nombre de logements de cinq personnes et plus a reculé de 4%.

Cette évolution traduit une transformation des manières d'habiter, moins structurées par la vie en couple ou en famille, et contribue à faire évoluer la demande de logements.

Vivre seul chez soi recouvre désormais des réalités plurielles. Ce n'est plus seulement une étape avant une vie familiale ou une situation liée à un âge avancé, mais c'est une situation qui peut accompagner les mobilités professionnelles, les séparations et recompositions conjugales.

Des profils sociaux et conjugaux variés

Si la vie en solo progresse chez les 60-74 ans, elle augmente aussi fortement chez les moins de 24 ans et les 25-59 ans. Cette dernière tranche d'âge représente 43% des personnes vivant seules, à peine 4% de moins que les plus de 60 ans. Vivre seul est ainsi devenu une réalité courante à l'âge adulte, et notamment parmi les personnes en emploi qui représentent 43% des personnes seules, contre 41% pour les retraités et 16% pour les autres inactifs, dont les étudiants.

Autre évolution notable, le nombre d'hommes vivant seuls progresse plus rapidement que celui des femmes, notamment entre 25 et 59 ans. Celles-ci restent cependant plus nombreuses, représentant 56% des personnes seules, en raison de leur espérance de vie plus longue et du veuvage.

Vivre en solo ne signifie pas nécessairement avoir une situation économique plus défavorable. Les personnes seules ne sont pas davantage au chômage et se retrouvent dans l'ensemble de l'espace social, avec même une légère surreprésentation des cadres et des professions intermédiaires. Leur emploi est cependant plus précaire, avec davantage de CDD, de contrats d'apprentissage, d'intérim et d'emplois aidés.

La situation conjugale des personnes seules est elle aussi diverse. Près de la moitié sont célibataires tandis qu'un quart sont veuves ou veufs et un cinquième divorcées. Mais certaines personnes vivent seules tout en étant engagées dans une relation conjugale, par exemple dans le cadre de couples non cohabitants, de décohabitations partielles ou de formes de multilocalisation résidentielle. Près d'une personne seule sur dix est mariée, pacsée ou en union libre découlant, par exemple, de choix en termes de localisation professionnelle.

Inversement, être célibataire ne signifie pas toujours vivre seul: colocation ou coliving, chambre chez l'habitant ou habitat partagé, sont des situations parfois durables qui s'étendent à tous les âges de la vie. Ces situations conduisent à relativiser l'image de la vie en solo comme simple parenthèse entre deux périodes de vie en couple.

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Des conditions de logement contrastées

Les personnes seules vivent dans des logements très différents. Elles occupent l'essentiel des très petits logements: près de neuf logements sur dix de moins de 30m2 ou d'une pièce sont occupés par une personne seule. Cette réalité nourrit l'image de l'étudiant ou du jeune actif vivant en studio. Mais elle ne concerne qu'une minorité des personnes seules : 11 % seulement vivent dans moins de 30m2, tandis que 38% habitent dans des logements de 60 à 100m2 et 15% dans des logements de plus de 100m2.

Vivre seul signifie donc également occuper un logement de grande taille, souvent un logement toujours habité après une séparation, le départ des enfants ou le décès du conjoint.

Le type de logement témoigne de la même diversité. Si la vie seule va majoritairement de pair avec l'appartement, la maison est loin d'être marginale: près de quatre personnes seules sur dix y résident, notamment les personnes veuves, divorcées ou mariées. Elles ne sont pas non plus seulement locataires. Près de la moitié sont propriétaires de leur logement (46%), contre 36% de locataires du parc privé et 16% de locataires du parc social.

Entre étape transitoire et ancrage durable

Vivre seul est souvent perçu comme une situation de transition, après le départ du domicile parental, une séparation ou une mobilité professionnelle. Les données du recensement vont en partie dans ce sens: 16% des personnes seules occupent leur logement depuis moins de deux ans, contre 10% des personnes vivant dans un ménage de deux personnes ou plus.

Pour certaines, vivre seul correspond donc à une période de changement, parfois opéré dans l'urgence ou avec des ressources économiques limitées. Mais la vie seule peut aussi s'installer dans la durée: 20% des personnes seules vivent dans leur logement depuis plus de trente ans.

La vie en solo peut aussi bien s'inscrire dans un petit logement loué pour quelques années que dans une maison ou un grand appartement occupé plusieurs décennies comme propriétaire. Mais les situations intermédiaires sont également nombreuses : personnes séparées qui restent dans leur logement familial, actifs occupés durablement seuls dans un logement de taille moyenne, retraités qui adaptent progressivement leur logement ou déménagent pour plus petit, actifs occupés seuls en habitat partagé ou encore couples non cohabitants qui organisent leur vie entre deux logements périodiquement ou durablement.

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Dans les centres urbains, mais pas seulement

Les personnes seules vivent aussi bien dans les espaces ruraux que dans les petites villes et les grandes agglomérations. Mais elles sont particulièrement nombreuses à habiter dans les villes de plus de 200.000 habitants, davantage dans des communes centrales que dans des communes périurbaines. C'est vrai pour les moins de 24 ans, en raison des établissements d'enseignement supérieur, des emplois, des réseaux sociaux, des équipements et des aménités urbaines, mais aussi de l'offre de petits logements et du parc locatif.

Malgré tout, les couronnes périurbaines ne sont pas seulement l'espace des couples avec enfants et des maisons familiales. C'est d'ailleurs là que la croissance du nombre de personnes seules a été la plus forte ces dernières années, aussi bien parmi les 25-59 ans que les 60-74 ans. Il s'agit d'agriculteurs, d'actifs, de personnes séparées, ou encore des propriétaires de grandes maisons. Dans les espaces ruraux, les personnes seules sont plus âgées: trois sur dix ont plus de 75 ans.

Ces constats montrent que de nouvelles formes de vie en solo émergent: personnes en couple non cohabitantes, personnes âgées seules dans les centres urbains, actifs seuls dans les espaces périurbains, personnes seules dans de grands logements, etc.

Cette diversification des manières d'habiter produit une concurrence accrue pour l'accès à des petits logements encore trop peu nombreux pour la demande, notamment en ville, mais aussi dans les espaces périurbains, royaume de la maison individuelle.

Dans un marché où l'accès au logement est difficile, il ne suffit donc plus de construire davantage, mais aussi répondre à la pluralité des situations, en adaptant le parc de logements et ses modalités d'occupation. Cela suppose de faciliter l'accès à des logements abordables pour les personnes seules ne disposant que d'un revenu de référence, de permettre le maintien à domicile des personnes âgées, d'adapter les logements au vieillissement de la population, de développer des formes d'habitat partagé ou encore de réfléchir à la sous-occupation des logements devenus trop grands pour les occupants seuls.

Par Laurent Proulhac (Université Gustave Eiffel)

Cet article est issu du site The Conversation