information fournie par AFP • 24/11/2026 à 16:09

La crise du logement vient aussi de la hausse des coûts de construction ( AFP / Jeff PACHOUD )

"Premiers témoins" des difficultés de logement des Français, les maires réclament davantage de moyens et de marges de manœuvre pour répondre à une crise "sans précédent", qu'ils estiment aggravée par le recul des aides de l'État.

A l'occasion du Congrès des maires organisé à Paris par l'Association des maires de France (AMF), Thierry Repentin, coprésident du groupe de travail Logement, a rappelé que "les maires sont les premiers témoins de cette crise et doivent trouver des solutions d'une commune à l'autre, d'un territoire à l'autre".

Pour expliquer la situation, l'élu, également maire de Chambéry, a pointé lors d'une conférence une succession de décisions nationales prises au cours des dix dernières années, citant la baisse des aides personnalisées au logement (APL) en 2017, la suppression de l'aide aux maires bâtisseurs et la fin du dispositif Pinel, qui encourageait l'investissement locatif.

Il a également dénoncé la fin de la compensation versée aux communes au titre de l'exonération de taxe foncière sur les logements sociaux, ainsi que les prélèvements sur les ressources des bailleurs sociaux.

À ces décisions se sont ajoutées la hausse des coûts de construction et celle des taux d'intérêt, qui rendent l'accession à la propriété toujours plus difficile. "Aujourd'hui, devenir propriétaire est de plus en plus difficile pour des logements de plus en plus petits et des logements de plus en plus coûteux", a-t-il souligné.

Des besoins qui évoluent selon les territoires

Une étude intitulée "Crise du logement, la parole aux maires" publiée en février par l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement (Idheal) affirme que 62% des 1.000 maires interrogés disent se sentir impuissants face à la crise.

Ils citent le manque de terrain foncier disponible, son coût, les contraintes patrimoniales ou agricoles, mais aussi l'insuffisance des financements publics et des moyens humains, particulièrement dans les petites communes.

Les besoins varient fortement d'un territoire à l'autre.

À Biscarrosse (Landes), commune d'environ 16.000 habitants qui en accueille jusqu'à 100.000 durant l'été, la maire Hélène Larrezet observe une concurrence accrue sur le marché du logement, liée notamment à l'attractivité touristique et à l'arrivée de ménages disposant d'un pouvoir d'achat plus élevé.

Elle souligne aussi l'évolution de la composition des ménages, avec davantage de séparations et de familles monoparentales, ainsi que les besoins en petites surfaces qui augmentent.

À Sainte-Marie, commune de près de 40.000 habitants à La Réunion, la maire Céline Citouze manque surtout de logements à bas prix, faisant état de 1.700 demandes de logement social en cours. La production de logements sociaux sur son territoire a été divisée par deux en quelques années.

Dans les communes rurales, les difficultés sont également importantes.

La maire d'Avallon, dans l'Yonne, Jamilah Habraoui, insiste, elle, sur la nécessité de diversifier l'offre d'habitations, alors que les logements disponibles ne correspondent pas toujours aux besoins des personnes âgées ou des jeunes ménages.

Les élus réclament davantage de leviers d'action

Face à ces difficultés, les maires réclament davantage de ressources et de liberté pour développer des logements adaptés à leur territoire. "Il faut des fonds qui viennent de là-haut", a réclamé Christian Lagarde, maire de Sérignac (Tarn-et-Garonne), estimant que les communes peuvent elles-mêmes produire du logement social à condition d'en avoir les moyens.

Les élus évoquent également la rénovation du parc existant et la remise sur le marché de logements vacants, parfois laissés inoccupés en raison de leur état ou du coût des travaux nécessaires à leur rénovation.

La question de la maîtrise foncière est également centrale. Le droit de préemption, qui permet à une commune d'acquérir un bien mis en vente, est notamment jugé difficile à mobiliser faute de moyens financiers.

En conclusion de la conférence, Thierry Repentin a dénoncé "un abandon très organisé pendant dix ans des dispositifs qui accompagnaient les maires ou les constructeurs", estimant que cette évolution avait contribué à placer le pays dans une situation de crise "sans précédent".

"N'attendez pas plus de l'État, espérez qu'il n'y aura pas moins de l'État", a lancé le vice-président de l'AMF aux élus.