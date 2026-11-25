Les ventes de logements neufs repartent en hausse en octobre aux États-Unis

information fournie par Boursorama avec AFP • 25/11/2026 à 16:35

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont progressé au mois d'octobre, prenant à défaut les marchés qui tablaient sur une baisse, selon les données publiées mercredi par le département du Commerce.

Le mois dernier, 701.000 maisons et appartements neufs ont trouvé preneur, en rythme annualisé - une estimation du nombre total de ventes sur un an selon le rythme mensuel observé -, une hausse de 14,2% par rapport à septembre.

C'est nettement mieux que ne l'avaient anticipé les analystes, qui s'attendaient plutôt à une nouvelle baisse des ventes et prévoyaient 645.000 unités vendues en rythme annualisé, selon le consensus publié par MarketWatch.

Sur un an, la hausse est cependant moins marquée, de l'ordre de 7,5%.

Le marché de l'immobilier aux États-Unis a largement marqué le pas ces derniers mois, entre prix toujours élevés et taux d'intérêt pour les prêts immobiliers qui remontent à des niveaux records, dans un contexte où le pouvoir d'achat figure parmi les préoccupations majeures des Américains.

Les prêts à 30 ans, les plus populaires aux États-Unis, voient leur taux d'intérêt moyen marquer un peu le pas mais restent à des niveaux très élevés, à 7,28 %, selon les données actualisées au 19 novembre de l'agence de refinancement Freddie Mac.

Ils étaient brièvement repassés sous la barre des 6 % fin février 2026, leur niveau le plus bas depuis mi-septembre 2022.

L'inventaire est en revanche encore en recul, avec 470.000 logements disponibles, ce qui correspondrait à 8,0 mois de ventes si le rythme actuel se maintenait, contre 8,4 mois en septembre.

Conséquence, les constructeurs continuent de baisser leur prix, par rapport à ceux appliqués il y a un an : le prix médian est ainsi en recul de 3,2 % sur un an, pour s'établir à 391.300 dollars.

Le prix moyen connaît de son côté une baisse encore plus marquée, signe que désormais même le marché haut de gamme, qui tirait jusqu'ici le prix moyen à la hausse, commence à son tour à ralentir.

Il atteint 459.900 dollars, soit une baisse de 12,1 % sur un an.