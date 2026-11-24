Les ventes de logements neufs à des particuliers atteignent un nouveau plus bas au troisième trimestre

information fournie par Boursorama avec AFP • 24/11/2026 à 09:54

( AFP / - )

Le nombre de logements neufs réservés par des particuliers au troisième trimestre 2026 a reculé de 3,5 % par rapport aux trois mois précédents, à 15.823, un nouveau point bas depuis le début de la crise de la construction neuve, selon des données officielles publiées mardi.

La baisse des réservations au troisième trimestre concerne les appartements en habitat collectif (-3,7 %), tandis que les réservations de maisons individuelles progressent de 1,6 %, indique la publication du ministère de la Ville et du Logement, qui corrige les données des variations saisonnières.

Fin 2025, l'annonce d'un nouveau dispositif d'incitation fiscale à l'investissement locatif, entré en vigueur en février, avait nourri les espoirs de reprise des promoteurs immobiliers, confrontés à une grave crise depuis mi-2022 et à la hausse des taux d'intérêt.

Mais après un léger rebond des réservations au premier trimestre 2026, les ventes de logements neufs aux particuliers sont reparties à la baisse.

Le chiffre de 15.823 logements réservés par des particuliers en un trimestre est le plus bas depuis le début de la crise. Par rapport au troisième trimestre de 2025, les réservations des mois de juillet à septembre 2026 sont 6,4 % en dessous.

Les promoteurs ont augmenté de 2,1 % le nombre de logements mis en vente au troisième trimestre.

En conséquence, le stock de logements disponibles gonfle à nouveau et atteint 126.178 lots au troisième trimestre, 2 % de plus que fin juin et autour du niveau de mi-2024.

Du côté des investisseurs institutionnels, principalement des bailleurs HLM, qui achètent "en bloc" tout un programme immobilier entier, leurs réservations ont diminué de 12,4 % au troisième trimestre à 11.166 logements.

Le projet de loi du gouvernement visant à relancer la construction et à atteindre 400.000 logements neufs produits chaque année sera soumis au vote des députés mardi, mais le scrutin se trouve brouillé par une mesure du Rassemblement national (RN, extrême droite) qui supprime l'interdiction de location des passoires énergétiques.

Déjà adopté au Sénat, le texte prévoit un assouplissement du dispositif d'incitation fiscale à l'investissement locatif (appelé statut du bailleur privé ou dispositif Jeanbrun) et une nouvelle procédure d'urbanisme simplifiée.