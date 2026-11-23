Les moisissures présentes à la maison, même sur de petites surfaces, ne sont pas sans conséquences sur la santé. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

L'essentiel:

Il existe une association entre la présence de moisissures dans le logement, même sur des surfaces de petites tailles, et l'asthme.

Les caractéristiques du bâti jouent un rôle plus important que les comportements des habitants.

Il est essentiel de promouvoir des mesures de prévention contre la contamination fongique et d'agir pour améliorer la qualité de l'air intérieur chez soi.

On les connaît mal, pourtant on peut les retrouver dans différentes pièces de la maison. De quoi parle-t-on? Des moisissures. Car c'est ainsi que l'on nomme, dans le langage courant, ces champignons microscopiques dont les manifestations visibles prennent l'apparence de taches noires, vertes ou blanches, qui apparaissent sur les murs, les joints de salle de bain ou encore les aliments.

Lorsqu'elles sont présentes dans notre environnement intérieur, les moisissures ne sont pas sans conséquences sur la santé. Ainsi, en 2016, dans un rapport intitulé «Moisissures dans le bâti», l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) concluait, entre autres, à un niveau de preuve suffisant concernant l'effet de l'exposition aux moisissures sur l'apparition et le développement de l'asthme chez l'enfant. Chez l'adulte, en revanche, les résultats étaient moins probants.

Dans ses conclusions, le groupe de travail de l'Anses encourageait la poursuite d'études épidémiologiques, en intégrant notamment une question spécifique liée à la taille de la surface moisie dans les logements. Il est à noter que, en 2020 en France, il n'existait toujours pas d'étude épidémiologique chez l'adulte fondée sur l'étendue des surfaces moisies au niveau des pièces d'habitation.

Moisissures, bâti et asthme: quelles associations chez l'adulte?

Le projet de recherche baptisé MOLDASTH (Moisissures dans les habitations, inflammation, réponse immunitaire et endotypes d'asthme dans la cohorte CONSTANCES) a été lancé en réponse à certaines recommandations de l'Anses. Son objectif général visait à mieux comprendre les associations entre l'exposition aux moisissures de l'air intérieur et l'asthme chez l'adulte en population générale.

Ce projet ambitionnait également de décrire la contamination par les moisissures dans un grand nombre de logements français et d'en identifier les déterminants. Il s'agissait enfin d'étudier les associations entre l'exposition aux moisissures et les différentes caractéristiques de l'asthme ainsi que le rôle de l'inflammation dans ces associations.

Rachel Nadif, épidémiologiste à l'Inserm et responsable scientifique du projet MOLDASTH, ainsi que Margaux Sanchez, cheffe de mission pour l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs (OQEI) à l'Anses, font ici le point sur ce projet réalisé dans CONSTANCES, la plus grande cohorte en population générale adulte en France.

Les résultats ont fait l'objet de publications dans des revues scientifiques d'envergure.

Moisissures dans le logement: mal connues mais communes

Les moisissures sont des champignons microscopiques dont les spores («les graines») sont invisibles à l'œil nu et circulent naturellement dans l'air extérieur ou intérieur. Si les spores peuvent être présentes dans l'air intérieur de manière quasi systématique, la formation de moisissures visibles nécessite des conditions favorables. Il existe une très grande diversité d'espèces de moisissures, mais seules certaines d'entre elles se retrouvent à l'intérieur des logements.

Les moisissures dans les logements concernent une part importante de la population. En France, en cohérence avec plusieurs pays européens, on estime qu'environ un logement sur quatre présenterait des moisissures visibles.

Au sein de la cohorte CONSTANCES, en 2019, 22% des participants déclaraient observer des moisissures à leur domicile et près de 2% une surface moisie de plus d'un mètre carré. Les résultats de la Campagne nationale Logements 2 (CNL2), menée de 2020 à 2023, estiment leur présence dans 24% des résidences principales. Les moisissures sont deux fois plus fréquentes dans les pièces humides, en particulier les salles de bain, que dans les chambres, les cuisines ou les séjours.

Moisissures et asthme chez l'adulte: les preuves s'accumulent

La qualité de l'environnement intérieur joue un rôle important pour la santé et le bien-être, compte tenu du temps passé dans ces environnements. Or, les moisissures et l'humidité dans les logements peuvent favoriser l'apparition ou l'aggravation de plusieurs maladies respiratoires, dont l'asthme, notamment chez l'enfant.

Dans le projet MOLDASTH, cette association a été confirmée chez l'adulte auprès de 28.596 participants de la cohorte CONSTANCES (thèse de Tajidine Tsiavia encadrée par Rachel Nadif et Laurent Orsi). Et pour la première fois, la surface moisie, même de la plus petite taille, a été associée à une augmentation du risque d'asthme actuel (crise, symptôme ou traitement dans les douze derniers mois) et à un score de symptômes d'asthme plus élevé. Ces résultats ne différaient pas quels que soient le type de logement (appartement ou maison) et le sexe du participant.

Sur le plan biologique, lorsque nous sommes exposés aux moisissures et aux substances qu'elles produisent, notre organisme déclenche des réactions de défense qui impliquent le système immunitaire ainsi que des processus inflammatoires, l'inflammation de type T2 (dite «éosinophilique») restant la plus fréquente et la plus étudiée.

La voie T2 est une réponse du système immunitaire impliquée dans des maladies comme l'asthme allergique. Elle se caractérise par la production de substances inflammatoires qui favorisent les allergies, l'augmentation de certaines cellules de défense (les cellules éosinophiles) et la production de mucus. Les résultats du projet MOLDASTH ont permis de montrer que cette voie T2 de l'inflammation était impliquée.

Le projet se poursuit avec l'identification de différents profils de logements basés sur des caractéristiques du bâti et des participants. Leurs associations avec l'asthme et la rhinite seront étudiées. Des profils respiratoires (dits endotypes) basés sur des marqueurs biologiques de l'inflammation et des caractéristiques cliniques seront identifiés et leur association avec l'exposition aux moisissures sera étudiée.

Pour aller plus loin, les espèces fongiques, leur abondance et leur association avec la santé respiratoire seront étudiées dans le cadre d'un projet baptisé NEMoD, porté par Émilie Fréalle.

Bien que menés dans le contexte de l'asthme, les résultats du projet MOLDASTH généreront de nouvelles hypothèses pour d'autres maladies respiratoires qui impliquent un rôle des mêmes voies biologiques en réponse aux expositions aux moisissures, comme la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), qui touche 5 à 10% des adultes de plus de 45 ans en France.

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Moisissures: un problème de logements plus que de comportements

Les caractéristiques du bâti jouent un rôle majeur dans la présence de moisissures dans un logement. L'analyse des données de la cohorte CONSTANCES montre que les moisissures sont plus fréquentes dans les logements ayant subi un dégât des eaux, présentant des traces d'humidité, et difficiles ou trop coûteux à chauffer. À l'inverse, elles sont moins fréquentes en présence d'un système de ventilation.

Il faut savoir que la qualité de l'isolation et la capacité du bâti à gérer de l'humidité, des températures et des échanges d'air influencent l'apparition des conditions favorables au développement des moisissures.

Des facteurs sociaux et géographiques entrent également en compte. Les logements en location, ceux situés dans des quartiers défavorisés et ceux trop coûteux à chauffer apparaissent plus concernés par les moisissures visibles. Ces dernières sont également plus fréquentes en zones peu densément peuplées (exception faite de Paris et de sa banlieue, où elles sont plus répandues), dans les zones climatiques océaniques, dans les secteurs exposés aux inondations et dans les zones fortement végétalisées.

L'apparition des moisissures correspond au produit d'interactions complexes entre le bâtiment, les conditions climatiques et les caractéristiques, contextuelles et individuelles, et ne peut pas être réduite aux seuls comportements individuels. D'ailleurs, si certains comportements, comme le fait d'aérer régulièrement son logement, peuvent limiter ces influences, ils ne compensent pas les défauts structurels du logement (ventilation, isolation et chauffage).

Ces constats appellent des approches « multiples » de prévention et de politiques publiques relatives aux logements. Les travaux en cours dans le projet MOLDASTH qui cherchent à identifier des profils de logements en combinant les caractéristiques du bâti, des occupants et des moisissures permettront d'aider à repérer les situations les plus à risque pour la santé. En parallèle, les exploitations des données de la CNL2 contribueront à mieux identifier les déterminants de l'apparition des moisissures au niveau du parc de logements.

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Il existe des solutions!

Même si l'asthme est une maladie multifactorielle, l'exposition aux moisissures reste un facteur de risque évitable.

Les travaux réalisés dans le cadre du projet MOLDASTH soulignent la nécessité d'interventions et de politiques efficaces pour gérer et prévenir la contamination par les moisissures dans les logements afin de garantir des environnements intérieurs sains. La taille de la surface moisie devrait être systématiquement prise en compte dans l'évaluation des logements afin d'améliorer l'évaluation et la gestion de la contamination par les moisissures en France.

Quant aux occupants, ils peuvent adopter certains comportements pour réduire la présence de moisissures et, de manière générale, l'exposition à tous les polluants de l'air intérieur dans le logement, l'école ou le lieu de travail.

Quels comportements adopter pour réduire la présence de moisissures et, de manière générale, l'exposition à tous les polluants de l'air intérieur?

Aérer: de 10 à 15 minutes par jour minimum, même en hiver, et systématiquement lors d'activités émettrices telles que le bricolage, pour renouveler l'air et évacuer les polluants accumulés.

de 10 à 15 minutes par jour minimum, même en hiver, et systématiquement lors d'activités émettrices telles que le bricolage, pour renouveler l'air et évacuer les polluants accumulés. Réduire les sources intérieures de pollution: éviter de fumer à l'intérieur, limiter l'usage de bougies, d'encens et de sprays parfumés, utiliser de façon raisonnée les produits ménagers, privilégier des matériaux et des produits peu émissifs en suivant l'étiquetage des produits de construction et de décoration.

éviter de fumer à l'intérieur, limiter l'usage de bougies, d'encens et de sprays parfumés, utiliser de façon raisonnée les produits ménagers, privilégier des matériaux et des produits peu émissifs en suivant l'étiquetage des produits de construction et de décoration. Préserver et entretenir les systèmes de ventilation: ne pas obstruer les entrées d'air ni arrêter la ventilation, et assurer un entretien régulier des bouches et des systèmes.

À ce titre, le ministère de la santé met à disposition une brochure de conseils pédagogique et illustrée pour éviter et traiter les moisissures dans le logement.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) propose également un guide «Comment améliorer la qualité de l'air chez soi».

Par Margaux Sanchez (OQEI et Anses) et Rachel Nadif (Inserm)

Cet article est issu du site The Conversation