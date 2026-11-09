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"Les 5 euros n’étaient qu’un début" : l'Union sociale pour l'habitat dénonce les coupes successives dans les aides personnelles au logement (APL) sous Emmanuel Macron

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information fournie par Boursorama avec Media Services 09/11/2026 à 18:12

( AFP / WILLIAM WEST )

( AFP / WILLIAM WEST )

"Raboter les aides personnelles au logement, c'est fabriquer la crise de demain", a estimé la présidente de l'Union sociale pour l'habitat (USH), Emmanuelle Cosse, auprès du Monde ce lundi 9 novembre.

C'est un appel lancé aux candidats à la présidentielle pour faire du logement leur priorité. La présidente de l'Union sociale pour l'habitat (USH), Emmanuelle Cosse, organisme qui fédère les bailleurs sociaux, a dénoncé ce lundi 9 novembre les rabots successifs sur les aides personnelles au logement (APL) sous les présidences d'Emmanuel Macron.

Dans une tribune publiée dans Le Monde, l'ancienne ministre du Logement estime que "raboter les aides personnelles au logement, c'est fabriquer la crise de demain", alors que le logement, premier poste de dépense des Français, est au coeur des problèmes de la vie chère. Elle rappelle qu'à l'été 2017, quelques semaines après l'élection d'Emmanuel Macron, le gouvernement avait réduit de cinq euros par mois les APL pour quelque 6,5 millions de ménages. "Les 5 euros n’étaient qu’un début", souligne Emmanuelle Cosse, pour qui cette mesure a marqué le début d'une politique de réduction des dépenses consacrées au logement.

Elle cite notamment la mise en place en 2018 de la réduction de loyer de solidarité (RLS), qui a transféré aux bailleurs sociaux une partie du financement des APL, pour un coût de 10,1 milliards d'euros sur neuf ans. "Ce sont autant de logements qui n’ont pas été construits ni rénovés", estime Emmanuelle Cosse, critiquant également le "gel des barèmes en 2018, la suppression de l’APL accession pour les nouveaux prêts", et un nouveau calcul des aides en 2021, "qui rapporte à l’Etat plus de 1 milliard d’euros par an". "En euros constants, les APL sont tombées de 21,7 milliards à 16,8 milliards d’euros entre 2017 et 2025. Aucune autre politique sociale n’a été rabotée avec une telle constance", dénonce Emmanuelle Cosse, alors que le projet de loi de finances pour 2027 prévoit des coupes sur les APL.

"Derrière ces agrégats, il y a des vies (...). Un allocataire sur cinq est une famille monoparentale, deux fois plus que dans l'ensemble de la population", observe-t-elle, rappelant que la "seule réforme de 2021 a fait sortir près de 600.000 foyers des aides au logement en une année". Emmanuelle Cosse s'en prend par ailleurs à la décision de subordonner l'obtention des APL à une année de résidence en France pour les étrangers non européens en situation régulière. Une "préférence nationale déguisée", selon elle. "Les APL sont (...) le premier rempart contre les fragilités économiques et les expulsions", estime-t-elle.

A cinq mois de l'élection présidentielle, Emmanuelle Cosse appelle enfin les candidats à faire du logement "ce qu’il est devenu pour des millions de Français", à savoir "une urgence quotidienne".

APL
Emmanuel Macron
3 commentaires
  • 18:53

    Il est bon de rappeler Qu avec Macron on a raboté dans le social , on détruit le régalien tout en augmentant les impôts et les taxes pesant sur la population. Avec une réussite qd même les entreprises cotées en bourse n ont jamais autant versé de dividende. En Italie comme en Allemagne on n arrive pas au niveau de la France. .. qd en France on verse 70 milliards aux actionnaires, l Allemagne n en verse que 50 et en Italie ce n est que 17

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