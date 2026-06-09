Le projet lié à Trump, étincelle qui a fait descendre les Albanais dans la rue

Manifestation contre un hôtel de luxe lié à la famille Trump, à Tirana en Albanie le 8 juin 2026 ( AFP / Adnan Beci )

Depuis plus d'une semaine, les manifestations se suivent à Tirana contre un projet d'hôtel de luxe lié à la famille Trump. Une étincelle qui a embrasé la colère de milliers d'Albanais, selon plusieurs observateurs.

Les projets de construction d'une station balnéaire de luxe à Zvernec, dans une aire protégée et sur l'île de Sazan, estimés à plus de 4 milliards d'euros et associés à la fille de Donald Trump, Ivanka, et à son mari, Jared Kushner, ont catalysé la colère aux cris de "L'Albanie n'est pas à vendre".

"Un mécontentement accumulé au fil des ans a explosé", résume Skender Minxhozi, journaliste expérimenté et rédacteur en chef du média en ligne Java News.

Dans la rue, se retrouvent "ceux qui se sentent démunis et insultés dans leur intelligence lorsqu'ils voient qui parle et décide en leur nom", avance-t-il, sans compter "la dimension économique, incontournable: la flambée du coût de la vie, l'impossibilité de se loger et le sentiment que les perspectives d'avenir se réduisent comme peau de chagrin".

Manifestation contre un hôtel de luxe lié à la famille Trump, à Tirana en Albanie le 8 juin 2026 ( AFP / Adnan Beci )

L'Albanie est en crise démographique depuis des décennies: depuis 2008, environ 1 million d'Albanais ont obtenu des permis de séjour dans des pays de l'Union européenne, selon Eurostat. Sans compter les départs aux Etats-Unis, au Canada...

"Les rassemblements de solidarité dans les villes européennes, et même aux États-Unis, ne s'expliquent pas simplement par la nostalgie ou le lien affectif des émmigrés avec leur patrie. Nombre de ceux qui manifestent ont fui précisément ces blessures dénoncées aujourd'hui sur la place publique", estime M. Minxhozi. "Zvernec n'était que l'étincelle".

Environnement, corruption et fake news

Manifestation contre un hôtel de luxe lié à la famille Trump, à Tirana en Albanie le 8 juin 2026 ( AFP / Adnan Beci )

Les manifestations ont donné lieu à un déferlement de fausses informations, certains affirmant que l'Albanie allait donner une partie de sa terre à Israël, d’autres que la Grèce était derrière le mouvement pour récupérer les investissements de la famille Trump...

Mais dans le cortège qui se rassemble tous les soirs depuis début juin sur le boulevard principal de Tirana, des revendications précises ont émergé : l'annulation du projet touristique, l'intégration du delta de la rivière Vjosa au parc national déjà existant, la fin de la loi sur les investissements stratégiques, dont a bénéficié une entreprise liée à Jared Kushner pour la partie de son projet touristique prévu sur l'île de Sazan, et la démission du Premier ministre.

Les manifestants demandent aussi la suspension de l'amendement à la loi sur les aires protégées qui a "ouvert la voie à une construction massive dans ces aires, et le cas de Zvernec n'est qu'un exemple parmi tant d'autres", explique Besjana Guri, Fondatrice de l'ONG pour la protection de l'environnement Lumi.

Ainsi du nouvel aéroport de Vlora, construit à cinq kilomètres de la lagune de Narta - juste à côté du projet porté par Kushner.

Pour le gouvernement, il s'agit d'une infrastructure essentielle à l'accueil des touristes qui se déversent sur les plages chaque été. En 2025 l'Albanie en a accueilli plus de 12 millions, contre 2,6 millions en 2020.

Confronté aux rassemblements, le Premier ministre Edi Rama a choisi la moquerie, postant à l'envi sur ses réseaux sociaux des vidéos moquant les défenseurs de l'environnement, à grand renfort d'intelligence artificielle. Sur l'une, vêtu d'une jupe en skaï et d'un top en résille transparent, il mime une influenceuse en train de compter les manifestants. Lundi, il arborait lors d'un meeting un T-shirt avec un flamant rose, le symbole du mouvement.

"S'il ne s'agissait pas de Kushner, ils n'en auraient rien à foutre", a-t-il lancé à la presse vendredi en marge d'un sommet européen.

La justice albanaise a toutefois été obligée de se pencher sur le projet. Ainsi, le SPAK, le parquet anticorruption - a ouvert une enquête sur l'origine des fonds qui ont servi à acheter la terre à Zvernec.

Et ce projet pourrait ralentir le chemin vers l'UE de l'Albanie, la grande promesse de Rama, qui a fait campagne sur l'intégration européenne en 2030.

"Nous avons déjà fait part de nos préoccupations au ministre de l'Environnement concernant les éventuelles lacunes de ce projet. Le ministre s'est engagé à ce que les travaux de construction soient suspendus et à ce qu'une étude d'impact sur l'environnement (EIE) complète soit réalisée, en consultation avec la société civile", a dit à l'AFP un porte-parole de la Commission européenne.

"Dans le cadre du processus d'adhésion à l'UE", ajoute-t-on à Bruxelles, "il est attendu de l'Albanie qu'elle s'aligne pleinement sur la législation de l'UE" sur l'environnement, "qu'elle abroge les dispositions incompatibles (adoptées par le biais des amendements à la loi sur les zones protégées) et qu'elle mette fin à la législation de 2015 sur les investissements stratégiques.

"L'Albanie devrait s'abstenir de toute action susceptible de compromettre" le processus d'adhésion et "nous attendons des autorités albanaises qu'elles agissent sans délai", conclut le porte-parole.