La remontée des taux d'intérêt fait reculer les prix des logements anciens au troisième trimestre

information fournie par AFP • 24/11/2026 à 11:49

Face à des taux d'intérêt qui grimpent, les prix de l'immobilier ancien ont reculé de 1,2 % en France au troisième trimestre ( AFP / Ludovic MARIN )

Face à des taux d'intérêt qui grimpent, les prix de l'immobilier ancien ont reculé de 1,2 % en France au troisième trimestre et le nombre de transactions pourrait bien chuter de nouveau.

Les prix avaient déjà commencé à marquer le pas au deuxième trimestre, selon l'indice Notaires-Insee publié mardi: une baisse de 0,8% avait été constatée après des prix stables au premier trimestre.

"La remontée des taux de crédit à l'habitat et la persistance des incertitudes continuent de limiter les capacités d'achat et de peser sur les décisions des ménages", note la Chambre des notaires du Grand Paris, qui juge les perspectives "fragiles" pour le marché des logements existants.

Dans la foulée de la flambée des taux d'emprunt de l'État français, qui a dépassé les 5 % fin octobre pour l'échéance à 10 ans, les taux des crédits immobiliers grimpent aussi.

Le taux moyen des prêts immobiliers a atteint 3,49 % au mois d'octobre, selon l'Observatoire Crédit logement, contre 3,14 % il y a un an.

Les barèmes fournis début novembre par les établissements bancaires aux courtiers montrent que le seuil des 4 %, hors frais annexes comme l'assurance du prêt, a été franchi par certaines banques.

Cela renchérit les projets de plusieurs milliers d'euros et contraint les acheteurs à se tourner vers des logements plus petits ou plus excentrés, voire à repousser leur projet à des jours meilleurs.

Face à eux, les vendeurs sont souvent contraints de baisser leur prix s'ils veulent conclure l'opération.

Dans le détail, les prix des appartements diminuent de 1 % et ceux des maisons de 1,3 %.

La baisse des prix est plus marquée en Île-de-France (-1,5 %) que dans les autres régions (-1,1 %).

À Paris, les prix des appartements se sont contractés de 1,3 % sur un an, après avoir progressé en continu depuis début 2025.

Le nombre de transactions enregistrées au cours des 12 derniers mois fléchit légèrement de 0,31 % : sur la période d'octobre 2025 à septembre 2026, 956.000 ventes ont été comptabilisées, contre 959.000 à fin juin 2026.

"Le marché immobilier ancien francilien ralentit dans un contexte où l'ajustement des prix demeure insuffisant pour rétablir la solvabilité des acquéreurs et relancer les transactions", commente Élodie Frémont, présidente de la commission des statistiques immobilières des notaires du Grand Paris.

"Différer la vente"

Au début de la crise actuelle, mi-2022, la remontée des taux d'intérêt, impulsée par la Banque centrale européenne face à l'inflation générée par la guerre en Ukraine, avait provoqué une chute du nombre de transactions, hors construction neuve, de 20 % entre 2022 et 2023, avant un plus bas à 832.000 ventes enregistrées entre octobre 2023 et septembre 2024.

Dans le même temps, les prix des logements anciens ont baissé de 3,9 % en 2023 et de 2,1 % en 2024.

"Une partie des vendeurs préfère encore différer la vente ou retirer temporairement le logement du marché plutôt que d'accepter une baisse de prix importante", ajoute la chambre des notaires franciliens, pour qui les professionnels de l'immobilier "craignent que le contexte politique" d'élection présidentielle "ne reporte une possible amélioration de la dynamique de marché".

Le projet de loi "Relance logement" du gouvernement sera soumis au vote des députés mardi, mais le scrutin se trouve brouillé par une mesure du Rassemblement national qui supprime l'interdiction de location des passoires énergétiques.

Déjà adopté au Sénat, le projet de loi a pour objectif la construction de 400.000 logements chaque année, grâce notamment à une nouvelle procédure d'urbanisme simplifiée ou à l'assouplissement d'un dispositif d'incitation fiscale à l'investissement locatif.

Ce dispositif "Jeanbrun", du nom du ministre du Logement, aussi appelé statut du bailleur privé, serait rendu accessible aux maisons individuelles déjà existantes.