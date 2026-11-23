La maison que vous convoitez possède un puits dans son jardin ? voici ce que vous devez vérifier avant d'acheter

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 23/11/2026 à 16:42

Un puits à usage domestique doit être déclaré en mairie. (illustration) (Pixabay / Efraimstochter)

Si la maison que vous souhaitez acheter dispose d'un puits dans son jardin, vous devez procéder à quelques vérifications pour être sûr de pouvoir en profiter. Se Loger rappelle ainsi que, depuis le 1er janvier 2009, un puits ou un forage à usage domestique doit être déclaré auprès de la mairie. Cette règle s'applique aux vieilles installations. Vous devez donc demander au propriétaire s'il a bien déclaré le puits. Si ce n'est pas le cas, il faudra régulariser la situation auprès de la mairie en remplissant le formulaire Cerfa n° 13837*03 . La démarche est gratuite.

Si vous voulez utiliser cette eau pour boire, cuisiner ou vous laver, vous devez demander à un laboratoire agréé par le ministère de la Santé de réaliser une analyse « type P1 ». Cette opération est généralement facturée entre 100 et 200 euros. Pour arroser le jardin ou laver la voiture, aucune analyse n’est exigée, précise Se Loger .

Sécuriser le puits, une étape indispensable

Pour éviter une fâcheuse déconvenue, sachez aussi qu'aménager un assainissement individuel à moins de 35 mètres d’un puits utilisé pour la boisson est interdit. Le risque de contamination de l'eau serait trop élevé. Si la maison n'est pas reliée au tout-à-l’égout, il est donc fortement recommandé de vérifier la distance entre l’installation et le puits en consultant le rapport du service public d’assainissement non collectif inclus dans le dossier de diagnostics.

Si vous envisagez de relier le puits aux toilettes ou au lave-linge, il faudra vous assurer que l’eau puisée n'est jamais connectée au réseau d’eau potable. Objectif : éviter une contamination du réseau collectif.

Enfin, un puits présente des risques, notamment en présence d'enfants ou d'animaux. Il est donc indispensable de le sécuriser. Les règlements imposent généralement une margelle d’au moins 50 centimètres de haut. L'installation d'un couvercle n'est pas obligatoire mais fortement recommandée, et verrouillable dans l'idéal. En cas d'accident, la responsabilité du propriétaire est engagée.