La construction de logements en légère hausse en octobre

information fournie par Boursorama avec AFP • 27/11/2026 à 13:44

( AFP / DAMIEN MEYER )

Les ouvertures de chantiers de logements ont progressé de 2 % en octobre par rapport à septembre, tandis que le nombre de permis de construire est resté quasi stable, selon des données provisoires publiées vendredi par le ministère de la Ville et du Logement.

En octobre, 31.166 logements ont été autorisés à la construction (+0,7 % sur un mois), rapporte le Service des données et études statistiques (SDES) du gouvernement, qui corrige ses données mensuelles des variations saisonnières et des jours ouvrables.

Les permis accordés pour des logements collectifs ont reculé de 2,4 %, tandis que ceux pour des logements individuels ont progressé de 6,3 % en octobre.

En cumulé de novembre 2025 à octobre 2026, 373.979 logements ont été autorisés à la construction, soit 9,7 % de moins que la moyenne des cinq années précédentes.

Le nombre de logements mis en chantier, qui traduit le démarrage réel des constructions, enregistre une hausse de 2 %, à 28.290 unités, après un yo-yo ces derniers mois.

Sur douze mois cumulés, 319.569 logements ont été mis en chantier, soit 4,3 % de moins que la moyenne des cinq années précédentes.

Le SDES remarque néanmoins une "tendance à la hausse des mises en chantier depuis septembre 2025" avec un niveau mensuel moyen depuis janvier 2026 supérieur de 24,1 % à celui de 2025.

Il s'agit de données provisoires, dont la collecte est partielle, surtout pour les ouvertures de chantiers, et régulièrement révisées, souligne le SDES.

La construction neuve est confrontée à une grave crise depuis près de quatre ans, du fait de l'augmentation des coûts de construction, de la hausse des taux d'intérêt qui a bloqué les projets d'achat immobilier de nombreux ménages et de la fin de mesures de soutien à l'investissement locatif.

Le projet de loi du gouvernement visant à construire 400.000 logements neufs par an, via des mesures de simplification et une incitation fiscale à l'investissement locatif, a été a été adopté en première lecture par le Sénat et l'Assemblée nationale.

Il doit désormais être débattu au sein d'une commission mixte paritaire de parlementaires pour définir une version commune.