L'encadrement des loyers prolongé, après une guerre de tranchées à l'Assemblée

information fournie par AFP • 20/11/2026 à 01:07

Le ministre français du Logement, Vincent Jeanbrun, quitte l'Élysée, à Paris, le 28 octobre 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Après des débats tendus entre la gauche et le RN, abrégés grâce à l'utilisation d'une arme constitutionnelle par le gouvernement, l'Assemblée nationale a définitivement entériné jeudi soir la reconduction pour deux ans de l'encadrement des loyers, à quelques jours seulement de la fin de l'expérimentation.

Les débats sur ce texte se tenaient dans une certaine urgence pour le dispositif, qui concerne 1,2 million de locataires dans environ 70 communes, dont Paris, Lyon, Bordeaux et Lille, et qui doit arriver à échéance le 24 novembre.

Il a finalement été approuvé par 148 voix contre 95. La gauche a voté pour comme le MoDem et le groupe Liot. Renaissance s'est divisée entre pour et contre et Horizons s'est abstenu. Les députés LR, RN et UDR ont eux voté contre.

La Ville de Paris a salué "une victoire majeure", "c'est un soulagement pour plus d'un million de locataires et consommateurs en France ", a abondé Marie-Amandine Stévenin, présidente de Que Choisir Ensemble.

En fin d'après-midi jeudi, le rapporteur socialiste Iñaki Echaniz et le président de la commission Stéphane Travert (groupe macroniste), ont demandé conjointement au gouvernement de contourner un barrage d'amendements du Rassemblement national - une stratégie d'empêchement classique que d'autres groupes, y compris à gauche, ont déjà utilisée par le passé.

Le groupe de Marine Le Pen reprochait au texte de mettre en danger les revenus de "petits propriétaires", et par effet domino de fragiliser le marché locatif.

"Ça ne va pas créer un seul logement supplémentaire, ça va juste allonger la file d'attente", a aussi argué l'ancien ministre macroniste du Logement Guillaume Kasbarian.

Le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, à Paris le 14 octobre 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Patron du groupe PS, Boris Vallaud a dénoncé la stratégie de "sabotage" du RN.

Le ministre du Logement Vincent Jeanbrun, opposé à titre personnel à la mesure, a déploré des débats "enlisés dans une obstruction absolument stérile" et consenti à invoquer l'article 44 alinéa 2 de la Constitution. Il permet d'évacuer les amendements qui n'ont pas été examinés en commission, par centaines si nécessaire.

Sous la grogne d'autres groupes parlementaires, qui l'avaient réclamé au gouvernement lors de précédentes niches parlementaires.

Le RN a accusé le gouvernement d'avoir noué un "deal" secret avec les socialistes, alors que le gouvernement a déjà consacré une part de son propre temps parlementaire mercredi à ce texte.

"Sagesse" sur le texte de Faure

Reste que les longues heures dédiées au texte ont compromis l'adoption des autres propositions du PS, la "niche" se terminant obligatoirement à minuit.

En début de soirée, les députés ont adopté définitivement un texte pour lutter contre la vie chère en outre-mer, initié par l'ancien ministre des Outre-mer Victorin Lurel, qui doit permettre une plus grande transparence sur les prix et favoriser la concurrence.

La candidat social-démocrate à la présidentielle Raphaël Glucksmann à Villeurbanne, dans le Rhône le 17 novembre 2026 ( AFP / Alex MARTIN )

Mais cela n'est pas allé plus loin. Le groupe PS a entamé sans l'achever la discussion sur une proposition marquée à gauche, défendue par son candidat à la présidentielle Raphaël Glucksmann (Place publique), visant à régulariser autour de 300.000 travailleurs sans-papiers.

Le texte de Paul Christophle appelait à la régularisation "de plein droit" d'un étranger justifiant "d'une activité professionnelle" d'"au moins six mois, consécutifs ou non" lors des deux dernières années.

Mais le député de la Drôme a rapidement décidé de retirer son texte, faute de temps pour épuiser les amendements, et après que la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté Marie-Pierre Vedrenne eut exprimé son désaccord.

La députée du Finistère Mélanie Thomin a fait de même avec un autre texte, visant à baisser les prix du carburant par l'encadrement des marges des raffineurs.

En toute fin de soirée, le premier secrétaire du PS Olivier Faure est venu défendre une loi transpartisane signée par plus de 100 députés, proposant d'interdire l'importation, l'achat et la commercialisation des marchandises originaires des colonies israéliennes.

Soutenu par la gauche et le groupe MoDem, le texte a lui aussi fait l'objet d'une obstruction qui a empêché de le voter, organisée par des députés RN et Renaissance.

Dans son discours, Mme Vedrenne s'en est remise à la sagesse de l'Assemblée.

Si la France entend "mettre fin au commerce avec les colonies israéliennes situées dans les territoires palestiniens occupés", comme elle l'a annoncé le 8 septembre, le texte proposé souffre de "difficultés sur le plan du droit comme sur le plan de la mise en œuvre", empêchant le gouvernement de la soutenir, a-t-elle souligné.

Au total, les socialistes ont fait adopter trois textes, les députés ayant approuvé définitivement jeudi matin la poursuite de l'expérimentation du dispositif Territoires zéro chômeur longue durée.