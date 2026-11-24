L'Assemblée adopte la loi logement en première lecture, les passoires énergétiques au coeur des débats

information fournie par AFP • 24/11/2026 à 19:58

L'Assemblée nationale, le 11 décembre 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'Assemblée nationale a adopté mardi en première lecture un projet de loi visant à répondre à la crise du logement, une préoccupation majeure des Français à l'approche de la présidentielle.

Le texte a recueilli 362 voix contre 118, mais une mesure introduite par le Rassemblement national a divisé les députés. Elle prévoit de supprimer l'interdiction progressive de louer les logements les plus énergivores.

Les opposants à cette mesure, et l'entourage du ministre du Logement Vincent Jeanbrun, tablent désormais sur la commission mixte paritaire (CMP) pour la faire sortir du texte.

Cette commission, prochaine étape de l'examen du projet de loi, réunira des députés et des sénateurs. S'ils s'accordent sur une version commune, l'Assemblée se prononcera définitivement dessus le 15 décembre.

La gauche avait réclamé un nouveau vote sur la mesure introduite à l'initiative du RN. Mais ni le gouvernement, ni la commission n'ont demandé de seconde délibération, laissant la main à la CMP.

L'amendement RN va bien plus loin que le texte gouvernemental.

Depuis 2025, les logements classés G au diagnostic de performance énergétique (DPE) -- qui prend en compte des critères comme l'isolation des murs ou le système de chauffage -- sont déjà interdits à la location. Les étiquettes F doivent être exclues à partir de 2028, puis les E en 2034.

Le gouvernement souhaitait assouplir cette interdiction, permettant au propriétaire de continuer à louer son logement s'il s'engage à faire des travaux ou si des contraintes techniques ou juridiques les rendent impossibles.

Selon l'exécutif, ces assouplissements permettraient de remettre sur le marché 700.000 logements d'ici 2028.

Mais le parti d'extrême droite, avec le soutien des LR et d'une partie d'Horizons, a fait supprimer totalement ces interdictions de location.

"Open bar"

Auteur de l'amendement, le député RN Frédéric Falcon a qualifié mardi les interdictions de location de "folie qui a retiré des centaines de milliers de logements du marché au moment précis où les Français en manquent".

Le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, quitte l'Élysée, à Paris, le 28 octobre 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

L'association Droit au logement (DAL) a de son côté dénoncé dans un communiqué un "open bar pour les marchands de sommeil", estimant que la mesure "condamne à mort des milliers de locataires vulnérables lors des prochaines canicules". Elle réclame "une baisse de loyer équivalente à la surconsommation d'énergie" pour pousser les propriétaires à faire des travaux.

"À vouloir jouer avec le feu, vous vous êtes brûlé et résultat, ce sont les Français qui auront froid", avait plus tôt lancé au gouvernement le député écologiste Boris Tavernier, lui reprochant d'avoir lui-même ouvert la voie à la remise en cause des interdictions.

La députée macroniste Marie Lebec a annoncé le soutien de son groupe au projet de loi, tout en qualifiant la mesure sur les passoires énergétiques de "point noir".

Les socialistes se sont majoritairement abstenus mardi, attendant le sort de la mesure sur les passoires thermiques en CMP. Quelques-uns ont voté pour, favorables à des dispositions visant à accélérer les reconstructions dans leur territoire après les incendies de l'été.

"Investissement locatif"

Déjà adopté au Sénat, le projet de loi vise la construction de 400.000 logements par an.

Il élargit notamment l'accès au statut du bailleur privé (ou "dispositif Jeanbrun"), un avantage fiscal pour inciter à l'achat de logements neufs en vue de les louer, ou à leur rénovation.

Le député RN Frédéric Falcon (c) à l'Assemblée nationale à Paris, le 6 juin 2023 ( AFP / bERTRAND GUAY )

Pour Loïc Cantin, président de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim), ce dispositif élargi "arrive à point nommé, au moment où l'investissement locatif est au plus bas". Il appelle aussi la CMP à définir "une trajectoire de rénovation réaliste, finançable et juridiquement sûre".

Car le texte prévoit également le lancement d'un troisième programme national de renouvellement urbain ("Anru 3"), avec un financement de départ de 5 milliards d'euros.

Il crée aussi des opérations d'intérêt local, qui permettront aux communes de déroger à certaines règles d'urbanisme pour accélérer la construction de résidences principales.

Le projet de loi renforce par ailleurs les pouvoirs des maires dans l'attribution des logements sociaux, leur permettant de s'opposer à certaines candidatures, et d'en proposer de nouvelles.

La défense du droit au logement fait partie des revendications portées dans les actuelles mobilisations contre la vie chère.