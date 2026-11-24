information fournie par Moneyvox • 24/11/2026 à 09:31

Un simulateur pour mieux comprendre les avantages du dispositif Jeanbrun ( Crédits photo: © Mdisk - stock.adobe.com )

Acheter un logement pour le louer, combien cela peut-il vous faire économiser d'impôt ? Depuis le 16 novembre, l'État propose un simulateur pour répondre à cette question. Il porte sur le dispositif « Relance logement », plus connu sous le nom de dispositif Jeanbrun, qui a succédé au Pinel. Mode d'emploi.

Créé par la loi de finances pour 2026, le dispositif Jeanbrun vise les particuliers qui achètent un logement pour le louer, entre le 21 février 2026 et le 31 décembre 2028. Il ne fonctionne pas comme une réduction d'impôt classique. Chaque année, le propriétaire peut retirer de ses loyers imposables une fraction du prix du bien : c'est ce qu'on appelle l'amortissement. Il est calculé sur 80 % du prix d'achat.

Le taux dépend du loyer pratiqué : plus il est bas, plus l'avantage est élevé. Dans le neuf, le taux est de 3,5 % en location intermédiaire, 4,5 % en location sociale, 5,5 % en location très sociale. Dans l'ancien rénové, le taux est respectivement de 3 %, 3,5 % et 4 %.

La somme déduite est plafonnée à 8 000 euros par an et par foyer, 10 000 euros en location sociale et 12 000 euros en location très sociale.

Depuis le 16 novembre, un simulateur est accessible sur le site du ministère de la Transition écologique pour connaître les économies possibles grâce au dispositif Jeanbrun. L'outil est disponible sur le site du ministère de la Transition écologique. En renseignant le prix du bien, sa localisation, le type de location et votre situation fiscale, vous obtenez le montant déductible chaque année, les plafonds de loyer à respecter et l'économie d'impôt estimée.

L'avantage fiscal s'accompagne d'obligations strictes : le logement doit se trouver dans un immeuble collectif et être loué vide, comme résidence principale du locataire, pendant au moins 9 ans ; le loyer et les revenus du locataire sont plafonnés ; dans l'ancien, les travaux doivent représenter au moins 30 % du prix d'achat et permettre d'atteindre une étiquette énergétique A ou B.