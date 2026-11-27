information fournie par Boursorama avec Media Services • 27/11/2026 à 16:42

( AFP / THOMAS SAMSON )

Les sénateurs ont voté, contre l'avs du gouvernement, deux propositions de la droite défendues notamment par la sénatrice LR Sophie Primas.

Objectif : relancer l'investissement locatif et la construction. Dans la soirée jeudi 26 novembre, le Sénat a voté une baisse de TVA pour l'acquisition de logements dans le cadre du dispositif mis en place par le gouvernement. Les sénateurs sont allés plus loin que le gouvernement, en votant pour le réduire à 5,5 % et l'étendre aux logements déjà construits.

Dans le cadre de l'examen du budget 2027, le gouvernement a proposé de réduire le taux de TVA à 10 % (contre 20 % actuellement) au profit des propriétaires qui acquièrent un logement en l'état de futur achèvement pour le mettre en location dans des conditions similaires à celles qui régissent le dispositif Jeanbrun. Le dispositif en question donne droit à des avantages fiscaux pour l'acquéreur en échange de loyers modérés.

190 millions d'euros

L'objectif, selon le ministre des Comptes publics David Amiel, est de "soutenir la construction dans un moment où la hausse des taux d'intérêt la fragilise, mais aussi développer un parc locatif abordable", avec des loyers proches de ceux du logement intermédiaire. Il a chiffré sa proposition à 190 millions d'euros. Mais les sénateurs ont voté, contre l'avis du gouvernement, pour "pousser l'offre de logements encore plus loin", en votant deux propositions de la droite défendues notamment par la sénatrice LR Sophie Primas. Ils proposent de réduire ce taux à 5,5 % et de l'étendre aux logements déjà construits acquis par des particuliers pour être mis en location dans le cadre du dispositif. Sophie Primas a souligné que 8.000 logements en stocks n'arrivent pas à être vendus.

David Amiel s'y est opposé non seulement en raison de l'impact budgétaire, mais il a aussi souligné un manque de cohérence, alors que le taux de 5,5 % est celui applicable à la construction de logements à vocation sociale. En effet, le dispositif concerne des logements proposés à des loyers proches de ceux de l'intermédiaire (un taux applicable de 10 %). A gauche, plusieurs sénateurs ont dénoncé les choix budgétaires opérés pour relancer le secteur en crise, regrettant qu'ils ne soient pas davantage orientés vers la rénovation et la construction de logements sociaux.