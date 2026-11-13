Immobilier : votre permis de construire est refusé, que devient votre dépôt de garantie ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 13/11/2026 à 15:57

Votre dépôt de garantie est-il perdu si votre permis de construire est refusé ? (Free-Photos / Pixabay)

L'achat d'un terrain à bâtir comporte un risque financier car le permis de construire peut être refusé. Dans ce cas, que devient l'avance fournie au moment de la signature du compromis de vente ? Comme l'indique SeLoger sur son site, le dépôt de garantie représente généralement entre 5 à 10 % du prix.

Pour éviter toute déconvenue, l'acquéreur doit veiller à la présence d’une clause suspensive d’obtention du permis dans le compromis de vente. Attention, elle n'est pas automatique donc il faut la négocier avec le vendeur. Si cette clause est présente et que le permis de construire est refusé, l’article 1304-6 du Code civil garantit que l’engagement d'achat ne vaut plus. Le dépôt de garantie doit donc être restitué dans son intégralité.

Pas définitif

SeLoger rappelle toutefois que même si un permis de construire est refusé, tout n'est pas perdu. L'acquéreur dispose de deux mois à compter de la notification pour former un recours gracieux auprès du maire ou saisir le tribunal administratif. Si le maire réitère son rejet, un nouveau délai de deux mois s'ouvre pour saisir le tribunal.

Mais avant de se lancer, il est conseillé d'en informer le vendeur et le notaire, car le compromis indique souvent une date limite pour obtenir le permis. Une autre solution consiste à signer un nouveau compromis et à modifier la demande de permis de construire pour la rendre conforme aux règles d'urbanisme.

Des obligations pour l’acheteur

L'acheteur doit également respecter ses engagements. Le compromis prévoit généralement une date limite pour déposer la demande et décrit le projet attendu. Certains actes imposent même de justifier ce dépôt avec le récépissé délivré par la mairie. C'est une protection pour le vendeur. Si l'acheteur ne fait pas tout pour que la vente soit réalisée, elle peut quand même être considérée comme telle.

À noter que si certains vendeurs ne restituent qu'une partie de la somme, la loi est claire : sans faute de l'acheteur, le remboursement doit être total.