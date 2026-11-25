Immobilier : quel est le revenu nécessaire pour acheter un appartement de 75 m² dans les grandes villes françaises ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 25/11/2026 à 11:47

Nantes reste l'une des grandes villes françaises les plus abordables pour un achat immobilier. (Pixabay / barskefranck)

Vous vous demandez si vos revenus sont suffisants pour acheter un bien immobilier ? La plateforme spécialisée Se loger a calculé le salaire nécessaire pour s'offrir un appartement de 75 m² dans les plus grandes villes de France, avec 10 % d’apport.

Sans surprise, Paris reste un marché à part réservé à des foyers aux revenus très confortables. D'après les simulations réalisées par Se loger, il faut gagner environ 12 000 euros net par mois avant impôt pour acheter un logement de 75 m², évalué à 780 000 euros par la plateforme. Les acheteurs doivent en effet assumé des mensualités de crédit qui atteignent environ 4 000 euros sur 20 ans.

Deux emplois stables ne suffisent pas toujours

Dans les autres grandes agglomérations du pays, la moyenne chute à 4 500 euros net par mois avec néanmoins de grandes disparités. A Nice, il faut ainsi gagner 6 400 euros par mois tandis qu'à Nantes, ville la moins chère de cette étude, 4 100 euros suffisent. Entre les deux : Lyon (5 800 euros), Bordeaux (5 500 euros), ou encore Marseille et Toulouse autour de 4 400 euros.

Se Loger prend l'exemple d’un couple de professeurs des écoles qui gagne 4 350 euros net par mois. Avec 10 % d’apport, ces enseignants peuvent acheter un 75 m² à Montpellier, à Lille et à Nantes, mais pas dans les sept autres grandes villes de province ni évidemment à Paris. Ils doivent donc se tourner vers des logements plus petits ou s'éloigner.

Dans toutes ces grandes villes, le revenu nécessaire pour s'offrir un 75 m² a bondi au cours des dernières années. A Rennes par exemple, 2 620 euros net par mois suffisaient en 2016. Il faut aujourd’hui près de 4 900 €, soit une hausse de 86 % en dix ans. « Avoir deux emplois stables ne garantit plus aujourd’hui de pouvoir devenir propriétaire d’un logement adapté à sa famille dans une grande ville en France » , prévient ainsi Thomas Lefebvre, économiste auteur de cette étude.