Immobilier: les ventes dans le neuf atteignent un nouveau plancher "historique" au 3e trimestre

information fournie par Boursorama avec AFP • 12/11/2026 à 16:47

Le marché du logement neuf en France a continué de s'enfoncer dans la crise au troisième trimestre 2026, plombé par un effondrement des ventes à un nouveau "plus bas historique", alors que la branche a déjà perdu un tiers de ses effectifs, selon un bilan de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) jeudi.

"Je vous dis à chaque trimestre qu'on va toucher le fond", a lâché Pascal Boulanger, président de la FPI, lors d'une conférence de presse.

Les professionnels adhérents de la fédération ont enregistré 15.102 réservations de logements entre juillet et septembre, un chiffre en chute de 24,4% sur un an et au plus bas depuis le début des statistiques de la FPI en 2009.

Les chiffres sont tout aussi mauvais pour les neuf premiers mois de l'année, le marché passant sous la barre symbolique des 60.000 ventes, à 55.964 logements (-16,6% sur un an).

"La vraie raison, c'est le contexte, c'est l'international, il n'y a pas le moral, mais en plus, il n'y a pas le dispositif suffisamment efficace (d'aide fiscale ou à l'achat, NDLR)", a analysé Pascal Boulanger, en évoquant la guerre au Moyen-Orient, le climat préélectoral qui entretient l'attentisme et l'inflation repartie à +3,4% sur un an en octobre.

La construction neuve est confrontée à une grave crise depuis mi-2022, aggravée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la chute de la confiance des ménages au plus bas depuis juin 2013.

Parmi les réservations, les ventes de logements au détail reculent en un an de 13,8%, pénalisées par la chute de 16,7% des achats des propriétaires occupants, tandis que les ventes "en bloc" à destination des bailleurs du logement social et intermédiaire dégringolent de 39,6% à 4.082 unités.

"C'est bien l'investisseur qui permet de déclencher le programme. C'est eux qui viennent acheter en premier. [...] Et donc, comme on n'a pas ces investisseurs (institutionnels NDLR), tout le reste ne suit pas", a relevé Pascal Boulanger, alors que les ventes aux investisseurs privés se contractent également de 3,7% au 3e trimestre sur un an (2.483 ventes).

Face au manque de visibilité, les promoteurs gèlent leurs chantiers : les mises en vente ont plongé de 32,1 % au troisième trimestre à 9.140 logements, un plancher historique, tandis que 28 % des opérations ont été retirées de la commercialisation.

Les effectifs de la branche sont quant à eux descendus à 22.650 salariés, contre 35.000 avant le début de la crise en 2022.

Le président de la FPI prévient que "plus on attend (...) moins on a de terrain et moins on a de fonds propres" et "plus on licencie", évoquant une spirale négative.

Attendu lundi à Matignon, il se tourne vers le gouvernement et le Premier ministre pour défendre ses propositions dans le cadre du budget 2027 : relever le taux et le plafond d'amortissement du statut du bailleur privé (dispositif Jeanbrun), autoriser la location aux ascendants et descendants hors foyer fiscal, ou encore proroger le dispositif du prêt à taux zéro (PTZ).