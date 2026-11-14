information fournie par Boursorama avec LabSense • 14/11/2026 à 08:30

Immobilier : comment réduire fortement ses impôts en investissant dans la vieille pierre ? / iStock.com - AndreaAstes

Déficit foncier : faire rimer "travaux" avec "moins d’impôts"

Dans l’immobilier ancien, les travaux servent certes à réhabiliter une toiture ou à remplacer une chaudière capricieuse, mais ils peuvent aussi alléger sensiblement la note fiscale. Le dispositif le plus accessible reste le déficit foncier. Destiné aux propriétaires de logements loués nus au régime réel, il permet de déduire de son revenu global jusqu’à 10 700 € par an lorsque les dépenses de rénovation, d’entretien ou d’amélioration dépassent les loyers perçus. La limite est portée à 21 400 € pour une rénovation énergétique qui sort le logement des classes E, F ou G, à condition de payer les travaux avant le 31 décembre 2027. Un mécanisme particulièrement intéressant pour les contribuables fortement imposés, qui peuvent ainsi réduire leur fiscalité tout en améliorant le confort du logement et en préservant la valeur de leur patrimoine sur le long terme. Une façon de conjuguer optimisation fiscale et investissement immobilier sans bouleverser sa stratégie patrimoniale.

Denormandie / Malraux : travaux d’envergure / économies substantielles

Pour ceux qui visent une rénovation plus ambitieuse, d’autres mécanismes existent. Le Denormandie concerne les logements anciens situés dans certaines communes en revitalisation, à condition que les travaux représentent au moins 25 % du coût total de l’opération. À la clé : une réduction d’impôt pouvant atteindre 21 % de l’investissement. Un levier intéressant pour conjuguer revalorisation d’un bien, redynamisation des centres-villes et optimisation fiscale. La loi Malraux, de son côté, s’adresse aux amoureux de la belle pierre, prêts à restaurer des immeubles situés dans des secteurs patrimoniaux protégés. L’avantage fiscal peut alors atteindre 22 % à 30 % des dépenses de travaux, sous réserve de respecter un cadre particulièrement strict. De quoi transformer un chantier exigeant en opération patrimoniale de long terme, avec une récompense fiscale à la hauteur des efforts engagés.

Monuments historiques : l'arme fiscale ultime

Pour les contribuables les plus aisés, le régime des Monuments historiques constitue souvent le Graal de la défiscalisation immobilière. Réservé aux biens classés, inscrits ou agréés par l'administration fiscale, il permet de déduire du revenu imposable une très grande partie, voire la totalité, des dépenses de restauration engagées. Dans certaines situations, le déficit généré peut être imputé sur le revenu global sans limitation de montant. Résultat : un investisseur réalisant d'importants travaux peut faire fondre son revenu imposable et, dans certains cas, ramener son impôt sur le revenu à zéro. Cette performance fiscale a toutefois un prix : conservation du bien pendant au moins quinze ans, contraintes architecturales fortes et coûts de rénovation souvent élevés. À noter : les biens labellisés par la Fondation du patrimoine bénéficient d’un régime voisin.