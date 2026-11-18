Fatigue, santé mentale, nuit à l'hôtel : six Français sur dix ont souffert de la canicule, selon un sondage

information fournie par AFP • 18/11/2026 à 18:07

Durant l'été 2026, six Français sur dix ont souffert physiquement ou mentalement de la canicule ( AFP / Damien MEYER )

Durant l'été 2026, six Français sur dix, interrogés par un sondage publié mercredi, ont souffert physiquement ou mentalement de la canicule et des millions de personnes ont décidé de dormir ailleurs, à l'hôtel, dans un parc ou dans leur cave.

Sur les 2.000 personnes interrogées en juillet 2026 par l'Observatoire société et consommation (ObSoCo) pour l'institut de recherche Idheal, 47% déclarent que leur logement n'est plus confortable en cas de chaleur et 19% déclarent avoir connu une température au-dessus de 33°C.

La vague de chaleur a fortement "affecté" la fatigue de 47% des répondants et a eu un impact sur le sommeil de quasiment tout le monde (90%).

La canicule a aussi affecté "un peu" ou "fortement" la santé mentale et le moral de 65% des personnes interrogées.

Pour tenter de se rafraîchir, les Français ont pris des douches plusieurs fois par jour (42% des réponses), ont décalé leurs activités tôt le matin ou tard le soir (39%), ont dormi dans une autre pièce plus fraîche (13%), dont leur cave, ou se sont vêtus de linge mouillé (8%).

L'Institut des hautes études pour l'action dans le logement (Idheal) et l'ObSoCo estiment que "près de trois millions d'habitants sont carrément partis de chez eux, et parmi eux, ceux qui vivent au dernier étage ont été les plus nombreux" : 2% ont dormi à l'hôtel au moins une nuit et 1% ont dormi dans un parc public, soit respectivement 966.000 et 483.000 personnes concernées en extrapolant ces résultats à la population entière.

Les locataires sont plus touchés chez eux par les canicules ( AFP / JOEL SAGET )

Les locataires sont plus touchés chez eux par les canicules : la température a dépassé 31°C chez 52% des locataires, contre 30% des propriétaires. Seuls 9% des locataires disposent d'une climatisation fixe, contre 28% des propriétaires.

Au lendemain du vote à l'Assemblée nationale d'un amendement du Rassemblement national qui prévoit de supprimer l'interdiction progressive de mise en location des passoires thermiques, Guénaëlle Gault, directrice générale de l'ObSoCo rappelle que face à "la contrainte qui pèse sur les propriétaires", il existe "des millions de personnes qui ont vécu à plus de 31°C chez elles cet été, des locataires qui n’osent pas réclamer, et une très large majorité de Français qui attend des logements mieux isolés et adaptés".

Pour Catherine Sabbah, déléguée générale d'Idheal, ce vote est "une gifle pour toutes celles et ceux qui se battent tous les jours pour nous protéger des effets du dérèglement climatique".

La journée de mercredi est par ailleurs dédiée à la lutte contre la précarité énergétique. Selon le médiateur national de l'énergie, 34% des Français ont eu des difficultés pour payer leurs factures d'énergie en 2026.