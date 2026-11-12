Facturation électronique : les propriétaires qui louent un logement meublé sont-ils concernés par la réforme ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 12/11/2026 à 13:09

La réforme concerne autant les loueurs en meublé non professionnels (LMNP) que les loueurs en meublé professionnels (LMP). (Schluesseldienst / Pixabay)

Depuis le 1er septembre 2026, la réforme de la facturation électronique pour les grandes entreprises modifie la manière dont les professionnels échangent leurs factures. Même si vos revenus sont exonérés de TVA, vous devez pouvoir recevoir vos factures fournisseurs au format électronique via une plateforme agréée. Ainsi, si vous louez un appartement meublé sans facturer de TVA, vous n'êtes pas à l'abri de la réforme, rapporte Capital . « Concernant les propriétaires bailleurs, l’obligation varie en fonction de leur assujettissement ou non à la TVA » , précise la DGFiP .

La TVA plus importante que le statut

La réforme reste floue pour de nombreux loueurs, mais « en réalité, pas grand monde ne va y échapper » , prévient Magalie Vieilledent, chargée du déploiement de la plateforme de facturation électronique chez Dougs, cabinet d'expertise comptable. Selon elle, seuls les particuliers, les associations hors TVA, les syndicats et les SCI familiales qui mettent un bien à disposition de leurs associés sans contrepartie sont écartés du dispositif. Mais dans « 99 % des situations » , la réforme touche le loueur.

Ce qui compte n'est pas le statut du loueur, mais son assujettissement à la TVA. La réforme concerne autant les loueurs en meublé non professionnels (LMNP) que les loueurs en meublé professionnels (LMP). Les micro-entrepreneurs en franchise de TVA, dispensés de la facturer, restent assujettis. Même sans factures électroniques à émettre, ils doivent pouvoir en recevoir de leurs fournisseurs. C'est notamment le cas d'un abonnement Internet comptabilisé parmi leurs frais professionnels.

Location meublée : les exceptions qui permettent d'échapper à la réforme

À noter que la DGFiP prévoit une présomption de non-assujettissement pour les bailleurs « agissant à titre privé » , dans le simple exercice de leur droit de propriété. Certains spécialistes l'étendent aux loueurs en meublé classiques, ce qui les placerait hors réforme. Pour trancher, l'avis d'un comptable reste conseillé.

En revanche, le cadre est plus strict quand les loyers sont soumis à la TVA. C’est le cas de « la para-hôtellerie, des locaux professionnels équipés, des locaux nus avec option pour la TVA et des parkings » , précise l'experte. Face à une entreprise, le bailleur doit émettre une facture électronique. Devant un particulier, il doit transmettre ses données de transaction (e-reporting). Ces règles s’appliquent depuis le 1er septembre 2026 aux grandes entreprises et ETI, et concerneront à partir du 1er septembre 2027 les PME et micro-entreprises.