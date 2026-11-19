Explosion de la rue de Trévise : la mairie de Paris ne s'estime ni responsable, ni coupable

information fournie par AFP • 19/11/2026 à 19:17

La rue de Trévise, après une explosion au gaz, le 12 janvier 2019 à Paris ( AFP / Carl LABROSSE )

Les représentants de la mairie de Paris ont contesté jeudi toute responsabilité dans l'explosion d'un immeuble de la rue de Trévise en 2019, considérant que les travaux de voirie précédant le drame avaient été faits "dans les règles de l'art".

Un mois après l'ouverture des débats, la présidente du tribunal correctionnel de Paris en a rappelé pour la énième fois jeudi les enjeux : "il est reproché à la mairie de Paris des fautes d'imprudence et de négligence" pour "ne pas avoir fait d'investigations" afin de rechercher la cause d'un affaissement persistant du trottoir devant l'immeuble du 6 rue de Trévise, au cœur de la capitale.

Le 12 janvier 2019, une explosion au gaz avait fait quatre morts et quelque 200 blessés. La collectivité et le syndic de l'immeuble sont poursuivis pour homicides et blessures involontaires.

Deux expertises pénales ont mis en évidence un sol ameubli par des infiltrations d'eau qui n'a plus soutenu la conduite de gaz, conduisant à sa rupture.

Une troisième expertise, dans le seul volet civil du dossier, a pour sa part pointé la corrosion qui avait rongé le tuyau de gaz, sans pour autant dédouaner la mairie de Paris.

A la barre jeudi, c'est le directeur de la voirie, François Wouts, qui représente la commune.

Oui, "il y a une décontraction" du sol, estime l'ingénieur de formation, mais selon lui, son "origine, aujourd'hui, n'est pas déterminée": "toutes les hypothèses émises ne me paraissent pas étayées jusqu'au bout".

Il n'empêche : il est principalement reproché aux services communaux d'avoir attendu la quatrième reprise du trottoir devant le 6 rue de Trévise, en 2016, avant de mandater une entreprise.

Sans pour autant demander à celle-ci de rechercher les causes qui avaient jusqu'alors empêché l'enrobé à froid de stabiliser ce carré de chaussée.

La présidente interroge : "Quelle était la différence lors du quatrième signalement ?", sous-entendu, pourquoi avoir laissé passer trois interventions manifestement infructueuses.

"Je distingue la bonne tenue de l'enrobé à froid de l'évolution du défaut : revenir à plusieurs reprises, ça ne veut pas dire qu'il y a une évolution du défaut", avance le directeur de la voirie.

Or, "la décision qui a été prise la quatrième fois, c'est parce qu'il y a une évolution du désordre du trottoir" - et donc "pas avant" -, en l'espèce une "aggravation supplémentaire" de l'"affaissement".

Mais le responsable assure que ses "caractéristiques" - "une forme géométrique, de surface", par opposition à une "cuvette" qui se serait étendue sur plusieurs mètres, beaucoup plus suspecte - excluaient toute "suspicion de cause profonde". Laquelle aurait alors exigé, en effet, des investigations.

"L'hypothèse de circulation de véhicules"

Des pompiers éteignent un incendie à la suite de l'explosion d'une boulangerie, à l'angle des rues Sainte-Cécile et de Trévise, dans le centre de Paris, le 12 janvier 2019 ( AFP / Thomas SAMSON )

Sur quoi se base le directeur de service ? Les rapports des agents apparaissent indigents, seule la photo prise par un riverain permet de se faire une vague idée. "On n'a pas de signalements, de profondeur, encore moins de photos (prises par les agents)... Là, on saurait si caractère évolutif ou pas", déplore la présidente.

Mais, de toute façon, le représentant de la mairie "ne considère pas qu'il y a une absence d'investigations".

Et, puisqu'"il n'y avait pas de terre humide en dessous ou de défaut de portance", "nous étions dans les conditions pour pouvoir reconstituer le trottoir dans un bon état", "dans les règles de l'art".

La présidente insiste : n'y avait-il pas lieu de faire des investigations supplémentaires, alors qu'un vide de 30 cm avait été constaté par l'entreprise à l'ouverture du trottoir ?

"Pas du tout", répond François Wouts, "puisqu'à l’occasion de ces travaux, ils ont retrouvé un terrain d'assises sain, compact", ce qui lui permet de déduire que "l'hypothèse liée à la circulation de véhicules peut correspondre à cette aggravation supplémentaire".

Bien davantage que des infiltrations d'eau, telle que les expertises pénales l'ont retenu, en pointant la fuite du collecteur d'eaux usées de la copropriété qui vaut à son syndic d'être poursuivi.

En tardant à procéder aux travaux de réparation - deux ans d'atermoiements face aux différents devis -, c'est "une piscine" entière, selon un expert qui aurait ruisselé dans le sol, devenu alors totalement "décompacté".

L'interrogatoire des représentants de la mairie de Paris doit se poursuivre lundi, les débats encore deux semaines.