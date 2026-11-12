États-Unis : le marché de l'immobilier ancien plombé par le coût des crédits

information fournie par Boursorama avec AFP • 12/11/2026 à 17:09

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le marché de l'immobilier ancien s'est nettement affaibli en octobre aux États-Unis, avec un volume de ventes au plus bas depuis plus de quinze ans, rapporte jeudi une organisation professionnelle, citant le poids des coûts d'emprunt.

En octobre, 3,75 millions de maisons et appartements ont changé de mains en rythme annualisé (c'est-à-dire si le volume de ventes enregistrées sur la période se maintenait sur l'ensemble de l'année), indique la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

Cela représente un recul de 8,8 % sur un an.

"Acheter un logement est difficile lorsque les taux des crédits immobiliers atteignent leur plus haut niveau depuis 2000 (à l'exception d'un seul mois en 2023)", remarque Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR, cité dans le communiqué.

"En conséquence, les ventes de logements ont chuté à leur plus bas niveau depuis août 2010", ajoute-t-il.

Les prêts immobiliers à 30 ans, les plus populaires aux États-Unis, sont actuellement négociés avec un taux moyen de 7,18 %, selon l'agence de refinancement Freddie Mac.

Ils étaient passés sous la barre symbolique des 6 % fin février, avant le début de la guerre des États-Unis contre l'Iran, qui a entraîné entre autres le blocage du détroit d'Ormuz, une envolée des coûts énergétiques et un rebond plus généralisé des prix.

L'inflation accrue incite les prêteurs à demander une meilleure rémunération pour éviter de voir leur marge s'éroder au fil du temps.

Alors que les personnes désireuses d'acheter perdent en pouvoir d'achat, les prix de vente restent orientés à la hausse sur le sol américain (+0,4 % sur un an, avec une médiane à 414.900 dollars, selon la NAR).